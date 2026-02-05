Tłusty Czwartek to kluczowy dzień dla handlu, podczas którego Polacy zjadają ponad 100 milionów pączków.

Kaufland stawia na tradycję i jakość, podkreślając znaczenie cierpliwości i precyzji w przygotowaniu ciasta drożdżowego na idealnego pączka.

W sezonie 2026 Kaufland oferuje ponad 70 rodzajów pączków i donutów, w tym nowości inspirowane deserami oraz smaki takie jak matcha czy rokitnik, co stanowi dwukrotnie większą ofertę niż w poprzednim roku.

W Tłusty Czwartek klienci Kauflandu mogą liczyć na promocje (np. torba okolicznościowa przy zakupie 4 pączków) oraz pączki znanych marek, takich jak E.Wedel i Milka.

Tłusty Czwartek jako ważny dzień dla handlu

Tłusty Czwartek od lat generuje wzmożony ruch w sklepach i piekarniach. Dane z poprzednich lat pokazują, że tego dnia Polacy zjadają łącznie ponad 100 mln pączków, co przekłada się na średnio 2–3 pączki na osobę. Dla sieci handlowych to moment intensywnej rywalizacji ofertowej i testowania nowych smaków. Jak podkreśla Kaufland, znaczenie ma nie tylko skala sprzedaży, ale również jakość produktów i przywiązanie do tradycji - pisze Portal Spożywczy.

Oferta Kauflandu na tłusty czwartek

W sezonie 2026 Kaufland zaplanował sprzedaż około 70 różnych pączków i donutów. Produkty pojawiają się w sklepach stopniowo, nawet kilka tygodni przed Tłustym Czwartkiem, co pozwala klientom wcześniej zapoznać się z ofertą.

- „Świętowanie zaczęło się u nas już 3 tygodnie wcześniej. Każdego tygodnia w naszej piekarni pojawia się aż 20 rodzajów pączków, a finalnie oferta obejmie ponad 70 produktów, wśród których każdy - od wiernego fana klasyki po poszukiwacza nowoczesnych smaków - znajdzie coś dla siebie. Dodam, że jest to dwukrotnie więcej rodzajów pączków niż można było znaleźć w ofercie sieci w ubiegłym roku” – mówi Joanna Rainsz-Wierzbic, Dyrektor Pionu Zakupu w Kaufland Polska.

Trendy smakowe i wyniki sprzedaży pączków

Z danych Kauflandu wynika, że w 2025 roku sprzedaż pączków była wyższa o 56 proc. w porównaniu z 2024 rokiem. Najczęściej wybierane były pączki z nadzieniem pistacjowym, śliwkowym oraz wieloowocowym.

W tegorocznej ofercie obok klasycznych propozycji, takich jak pączki z powidłami czy konfiturą z owoców róży, znalazły się także produkty inspirowane deserami – tiramisu, crème brûlée i red velvet. Asortyment uzupełniają pieczone donuty oraz smaki mniej oczywiste, m.in. matcha, rokitnik i limonka.

Promocje i znane marki na tłusty czwartek

W sam Tłusty Czwartek sieć uruchomi akcję promocyjną – przy zakupie czterech pączków lub donutów klienci otrzymają torbę okolicznościową. Oferta ma charakter limitowany. W sprzedaży pojawią się również donuty marek E.Wedel, Milka oraz linia Dooti Minis, przygotowana z myślą o najmłodszych.

PTNW Balcerowicz