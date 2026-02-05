Tego jeszcze nie było. W McDonald’s wprowadzili ofertę dla psów „Happy Doggy”

Oferta została wprowadzona we Francji. Jak wynika ze statystyk, co trzeci Francuz opiekuje się psem. Szczególnie widać to wśród pokolenia Z. Dlatego znana sieć barów fastfood wprowadziło promocję skierowaną właśnie do nich.

– W McDonald’s staramy się tworzyć chwile, które naprawdę mają znaczenie. Chcieliśmy, aby właściciele zwierząt domowych mogli dzielić się magią pierwszej zabawki z McDonald’s również ze swoimi czworonożnymi przyjaciółmi – powiedział Jean-Guillaume Bertola, dyrektor ds. marketingu w McDonald’s France.

W skład serii „Happy Doggy” wchodzą zabawki inspirowane posiłkami dostępnymi w restauracjach McDonald’s. Są to gumowe gryzaki: Chauss’Pom (klapek), Fly’Bun (bułka), Sundae’Ball (lody) i Fun’Fries (frytki). Czy oferta pojawi sięrównież w naszym kraju? Na razie nic nie wskazuje na to, żeby podobna akcja miała szansę zaistnieć w Polsce.

McDonald's praca. Jakie zarobki w znanej sieci?

Obecnie w naszym kraju działa ponad 540 restauracji McDonald's, w których zatrudnionych jest ponad 30 tysięcy pracowników. McDonald’s cały czas otwiera kolejne lokale, tworząc tym samym nowe miejsca pracy. Praca w McDonald’s rozwiązanie głównie dla młodych osób, mogą dzięki elastycznemu grafikowi jednocześnie pracować i uczyć się. Z tego powodu praca w McDonald's cieszy się sporym zainteresowaniem.

Pracownicy restauracji McDonald’s mogą liczyć też na wiele benefitów. Zatrudnionym przysługują zniżki pracownicze i rabaty na posiłki w czasie pracy. Pracownicy mają możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej i ubezpieczenia na życie oraz nabycia karty sportowej oraz bonusu finansowego za polecenie znajomego do pracy i bonusu za frekwencję.

