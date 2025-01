Tyle płaci McDonald's. Jakie stawki za godzinę w 2025 roku?

Praca w McDonald's

Jedna z najbardziej sieci fast food na świecie, w Polsce swoją działalność rozpoczęła w 1992 roku, otwierając pierwszy lokal w Warszawie. Obecnie w naszym kraju działa ponad 540 restauracji McDonald's, w których zatrudnionych jest ponad 30 tysięcy pracowników. McDonald’s cały czas otwiera kolejne lokale, tworząc tym samym nowe miejsca pracy. Praca w McDonald’s rozwiązanie głównie dla młodych osób, mogą dzięki elastycznemu grafikowi jednocześnie pracować i uczyć się. Z tego powodu praca w McDonald's cieszy się sporym zainteresowaniem. Firma przyjmuje osoby bez doświadczenia, podpisuje z chętnym umowę o pracę i umożliwia szybki awans

Zarobki w McDonald's 2025

Wynagrodzenie w sieci zależy od kilku czynników – zajmowanego stanowiska, doświadczenia, wymiaru etatu, ale też miejsca pracy ( wielkości miasta czy regionu). Jak podaje portal g.pl - pracownik restauracji w Warszawie może liczyć na 32,80 złotych brutto za godzinę, co obejmuje dodatek frekwencyjny w wysokości 5 złotych brutto. W Łodzi z kolei na tym samym stanowisku stawka wynosi 28 złotych brutto za godzinę. Dodatkowo, praca w godzinach nocnych (od godziny 23 do 7) zwiększa wynagrodzenie o 20 procent, a praca w niedziele i święta to dodatkowe 25 proc. do pensji.

Na wyższe wynagrodzeni mogą liczyć menedżerowie. W Warszawie początkowa stawka na tym stanowisku to 36 złotych brutto za godzinę. Wynagrodzenie dla kierowników zmian z doświadczeniem w McDonald's na start wynosi 37,50 złotych brutto za godzinę.

Jak podaje serwis znajdzprace.plus - zarobki w McDonald' w 2025 wynoszą:

* Początkujący pracownik 4 666 zł,

* Instruktor 4 890 zł,

* Młodszy manager 4 990 zł,

* Manager restauracji od 5 250 zł do 6 180 zł,

* Kierownik restauracji 7 500 zł.

Benefity dla pracowników McDonald's

Pracownicy restauracji McDonald’s mogą liczyć też na wiele benefitów. Zatrudnionym przysługują zniżki pracownicze i rabaty na posiłki w czasie pracy. Pracownicy mają możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej i ubezpieczenia na życie oraz nabycia karty sportowej oraz bonusu finansowego za polecenie znajomego do pracy i bonusu za frekwencję. Mogą też uczestniczyć w licznych szkoleniach

