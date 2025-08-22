Sztuczna inteligencja (AI) coraz bardziej wpływa na rynek pracy w IT.

Polscy specjaliści IT na razie nie obawiają się konkurencji ze strony AI, ale statystyki rekrutacyjne wskazują na zmiany.

Spada popyt na początkujących programistów (juniorów), których rolę przejmuje AI.

Firmy technologiczne na Zachodzie przyznają, że redukcje zatrudnienia są związane z wdrażaniem AI.

Na zachodzie zwalniają programistów ze względu na AI. Polscy specjaliści na razie spokojni

Jak pisze "Rzeczpospolita" Polsce wielu specjalistów IT zachowuje optymizm co do wpływu sztucznej inteligencji na ich pracę. Według sondażu agencji zatrudnienia ManpowerGroup, zacytowanego przez "Rzeczpospolitą", "tylko 23 proc. takich pracowników mówiło o ryzyku zastąpienia ich przez AI i nowe technologie. Częściej obawiali się tańszej konkurencji z zagranicy. I traktują w większości AI jako duże wsparcie w pracy". Wielu polskich programistów postrzega AI jako narzędzie, które może usprawnić ich pracę, a nie jako bezpośrednie zagrożenie.

Jednak sytuacja wygląda inaczej w niektórych firmach technologicznych na Zachodzie. Niektóre z nich otwarcie przyznają, że kolejne serie zwolnień grupowych mają związek z wdrażaniem AI.

AI już wpływa na polski rynek pracy dla programistów

Mimo optymizmu polskich specjalistów IT, statystyki rekrutacyjne wskazują na pewne niepokojące trendy. Jak podaje „Rzeczpospolita”, jak wynika ze statystyk dotyczących rekrutacji, już w Polsce sztuczna inteligencja wpływa na rynek pracy w usługach informatycznych, w tym na programistów.

Jednym z najbardziej widocznych skutków wpływu AI na rynek pracy w IT jest spadek popytu na początkujących programistów (juniorów).

- Pomimo poprawy koniunktury w branży IT i rosnących przychodów spółek nie widać tego w rosnącej liczbie ofert pracy dla specjalistów. W dużej części dlatego, że drastycznie spadł popyt na początkujących juniorów, którzy do niedawna byli wsparciem dla doświadczonych specjalistów (midów i seniorów). Dziś ich rolę przejmuje sztuczna inteligencja - czytamy w "Rzeczpospolitej".

Sztuczna Inteligencja a prawo? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.