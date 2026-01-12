Sprzeciw Polski i Francji nie pomógł. UE dogaduje się z Mercosurem – jest data podpisu!

2026-01-12 8:04

Umowa handlowa UE–Mercosur ma zostać podpisana 17 stycznia w Paragwaju. Ursula von der Leyen przyjedzie tam razem z Antonio Costą, mimo sprzeciwu Polski i protestów rolników w UE. Końcowy podpis w Paragwaju ma być kolejnym krokiem na drodze do wdrożenia ustaleń po obu stronach Atlantyku.

Flagi państw Mercosur (Argentyny, Brazylii, Paragwaju, Urugwaju) i logo EFTA na tle błękitnego nieba. Kompozycja symbolizuje międzynarodowe umowy handlowe, takie jak porozumienie UE z Mercosurem, o którym przeczytasz na Super Biznes.

  • Szefowa KE Ursula von der Leyen uda się 17 stycznia do Paragwaju, aby sfinalizować podpisanie umowy handlowej między UE a blokiem Mercosur.
  • Pięć krajów UE, w tym Polska i Francja, sprzeciwiło się umowie, obawiając się negatywnych skutków dla rolników.
  •  Porozumienie przewiduje preferencje celne dla produktów rolnych z Mercosur (m.in. wołowina, drób) w zamian za otwarcie rynków Mercosur na wyroby przemysłowe z UE (m.in. samochody, leki).
  •  Umowa ma ułatwić handel i wprowadzić preferencje celne, ale budzi kontrowersje, szczególnie wśród europejskich rolników.

Umowa handlowa UE–Mercosur: podpisanie w Paragwaju 17 stycznia

Rzeczniczka Komisji Europejskiej potwierdziła, że szefowa KE Ursula von der Leyen uda się 17 stycznia do Paragwaju, by sfinalizować podpisanie umowy handlowej między Unią Europejską a blokiem Mercosur – tworzą go Argentyna, Brazylia, Paragwaj i Urugwaj.

Termin wyjazdu był wcześniej sygnalizowany przez stronę argentyńską. W piątek wskazał go argentyński minister spraw zagranicznych Pablo Quirno. Do delegacji ma dołączyć także przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. Paragwaj od początku roku sprawuje prezydencję w Mercosur, dlatego to tam planowane jest formalne domknięcie procesu.

Sprzeciw wobec umowy UE–Mercosur w UE i protesty rolników

Mimo że w piątek stolice państw UE dały zielone światło dla porozumienia, decyzja nie była jednogłośna. Przeciw opowiedziało się pięć krajów członkowskich: Polska, Francja, Węgry, Austria i Irlandia. Równolegle narastają obawy wśród europejskich rolników, którzy ostrzegają przed większym napływem do UE tańszych produktów rolnych z Ameryki Południowej.

Co obejmuje porozumienie handlowe z Mercosurem

Zgodnie z założeniami umowa ma wprowadzać preferencje celne dla części towarów rolnych. Obejmują one również produkty uznawane za wrażliwe: wołowinę, drób, nabiał, cukier, a także etanol. W zamian kraje Mercosur mają szerzej otworzyć swoje rynki na wyroby przemysłowe z UE – m.in. samochody, maszyny oraz leki.  

Polecany artykuł:

Rekordowe rezerwy Ukrainy dzięki wsparciu międzynarodowemu. Ile to miliardów?
