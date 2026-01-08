W 2025 roku rezerwy finansowe Ukrainy wzrosły o ponad 30% do rekordowych 57,3 mld dol., głównie dzięki międzynarodowemu wsparciu.

Ukraina otrzymała w 2025 roku 52,4 mld dol. wsparcia międzynarodowego, z czego 32 mld dol. pochodziło z UE, a 13,2 mld dol. z USA.

Prezes NBU wskazuje, że wzrost rezerw to efekt synergii wsparcia międzynarodowego, stabilnego rynku długu oraz przemyślanej polityki finansowej.

Na rok 2026 Ukraina spodziewa się kolejnych 45 mld dol. wsparcia, co ma zapewnić dalszą stabilność finansową i możliwość odbudowy.

Skąd Ukraina ma pieniądze? Rekordowe wsparcie w 2025 roku

Jak donosi Business Insider, Narodowy Bank Ukrainy (NBU) poinformował, że miniony rok zakończył się wynikiem bezprecedensowym w historii niepodległego państwa. Jak informuje Business Insider, w 2025 roku rezerwy międzynarodowe Ukrainy wzrosły o ponad 30 proc., osiągając historyczny poziom 57,3 mld dolarów. Największy skok odnotowano w grudniu, co było efektem napływu środków od partnerów, które znacznie przewyższyły wydatki na obsługę długu czy interwencje walutowe.

Głównym motorem napędowym tego wzrostu było potężne wsparcie finansowe z zagranicy. Z danych NBU, które przytacza Business Insider, wynika, że w całym 2025 roku do Ukrainy trafiła rekordowa kwota 52,4 mld dolarów. Największymi darczyńcami były kraje Unii Europejskiej, które przekazały łącznie 32 mld dolarów. Stany Zjednoczone wsparły budżet kwotą 13,2 mld dolarów, a Kanada dołożyła 3,4 mld dolarów. Dodatkowe 3,3 mld dolarów rząd pozyskał dzięki sprzedaży obligacji w walutach obcych.

Prezes NBU: To zapłata za usługi bezpieczeństwa

Andrij Pysznyj, prezes Narodowego Banku Ukrainy, w swoim komunikacie wskazał na synergię trzech kluczowych czynników, które umożliwiły zbudowanie tak dużej poduszki finansowej. Prezes NBU, Andrij Pysznyj, za najważniejszy czynnik uznał „potężne wsparcie naszych międzynarodowych partnerów, które nie jest dobroczynnością, lecz wręcz zapłatą za usługi bezpieczeństwa, które Ukraina zapewnia za bardzo wysoką cenę”.

Drugim filarem stabilności było sprawne funkcjonowanie krajowego rynku długu. Trzecim elementem, jak wymienia Pysznyj, jest zestaw narzędzi polityki NBU – w tym odpowiednie stopy procentowe, kursy walutowe i środki kontroli kapitału. Dzięki nim bank centralny był w stanie utrzymywać wydatki na niższym poziomie niż otrzymywane wpływy, co pozwoliło systematycznie budować rezerwy.

Jakie są prognozy finansowe dla Ukrainy na 2026 rok?

Zgromadzone środki mają kluczowe znaczenie dla dalszego funkcjonowania państwa w warunkach wojennych. Andrij Pysznyj podkreślił, że rezerwy stanowią fundament stabilności gospodarczej. Zgromadzone środki stanowią „margines bezpieczeństwa dla nieprzerwanego finansowania potrzeb obronnych i odbudowy kraju”, co ma kluczowe znaczenie dla utrzymania stabilności rynku walutowego.

Optymizm zdają się potwierdzać prognozy na bieżący rok. W 2026 roku Ukraina spodziewa się otrzymać od międzynarodowych partnerów kolejną transzę pomocy w wysokości ponad 45 mld dolarów. Fundusze te pozwolą nie tylko na dalsze finansowanie obronności, ale także na rozpoczęcie kluczowych projektów związanych z powojenną odbudową infrastruktury.

