Masowa fala zwolnień w handlu! Kilka tysięcy Polaków straci pracę w 2026 roku

Zwolnienia w handlu detalicznym — które sieci redukują zatrudnienie

Rok 2025 zapisał się w historii polskiego handlu jako okres masowych redukcji zatrudnienia. Największe sieci handlowe w kraju musiały dostosować się do zmieniającej się sytuacji rynkowej. Eurocash, Carrefour i Castorama to tylko część firm, które zdecydowały się na trudne kroki.

Sieć Makro zamknęła cztery hale w Rybniku, Słupsku, Toruniu i Zabrzu. W efekcie tej decyzji pracę straciło 400 osób. Podobny los spotkał pracowników Carrefoura, gdzie zamknięcie części sklepów skutkowało zwolnieniem około 200 pracowników. W przypadku Castoramy liczba zredukowanych etatów wyniosła 260, choć część osób otrzymała możliwość przejścia na inne stanowiska w firmie.

Zwolnienia grupowe 2026 — Eurocash wciąż redukuje etaty

Największe plany redukcji zatrudnienia dotyczą sieci Eurocash. Firma rozpoczęła proces zwolnień już w 2025 roku i nie zamierza się zatrzymywać. W ciągu najbliższych dwóch lat Eurocash planuje rozstać się z 3000 pracowników. To jedna z największych restrukturyzacji w historii polskiego handlu detalicznego.

Firma tłumaczy tę decyzję koniecznością optymalizacji kosztów i dostosowania struktury organizacyjnej do obecnych warunków rynkowych. Zmieniające się preferencje konsumentów oraz rosnąca konkurencja ze strony platform e-commerce zmuszają tradycyjne sieci do trudnych wyborów.

Black Red White i inne firmy z masowymi zwolnieniami

Nie tylko handel spożywczy i detaliczny boryka się z problemami. Sieć meblowa Black Red White ogłosiła w listopadzie 2025 roku zwolnienia obejmujące aż 800 osób. Redukcje dotknęły zarówno zakłady produkcyjne, jak i działy administracyjne. To kolejny sygnał, że cała branża przechodzi głęboką transformację.

Problemy nie ominęły także sieci Aldi Nord. W krakowskim oddziale firmy doszło do grupowych zwolnień około 100 pracowników. Podobne decyzje zapadły w firmie Henkel, która ogłosiła zamknięcie zakładu produkcyjnego w Raciborzu. To oznacza utratę pracy dla 159 osób. Produkcja w tym zakładzie ma zostać wygaszona do końca 2026 roku.

Przyczyny redukcji zatrudnienia w branży handlowej

Zwolnienia grupowe w sektorze handlowym to efekt trudnej sytuacji gospodarczej i zmian na rynku. Eksperci wskazują na kilka głównych przyczyn tego zjawiska. Po pierwsze, zmienia się sposób, w jaki Polacy robią zakupy. Coraz więcej konsumentów wybiera zakupy online, co odbija się na wynikach tradycyjnych sklepów stacjonarnych.

Po drugie, firmy muszą dostosować się do rosnących kosztów prowadzenia działalności. Wyższe ceny energii, rosnące wynagrodzenia i inflacja wymuszają optymalizację struktur organizacyjnych. Wiele sieci decyduje się na zamykanie mniej rentownych lokalizacji i koncentrację działalności w strategicznych punktach.

Henkel uzasadnił swoją decyzję o zamknięciu zakładu w Raciborzu koniecznością dostosowania działalności do zmieniającego się popytu oraz transformacją działu Henkel Consumer Brands. Podobne argumenty podają inne firmy przeprowadzające redukcje zatrudnienia w 2026 roku.

Jakie perspektywy dla pracowników handlu w 2026 roku

Perspektywy dla osób zatrudnionych w handlu nie wyglądają optymistycznie. Fala zwolnień, która rozpoczęła się w 2025 roku, prawdopodobnie będzie kontynuowana przez cały 2026 rok. Analitycy rynku pracy przewidują, że proces restrukturyzacji w branży handlowej potrwa co najmniej do końca bieżącego roku.

Pracownicy zwalniani z największych sieci mają jednak pewne możliwości. Część firm oferuje programy outplacementowe, czyli wsparcie w znalezieniu nowego zatrudnienia. Niektóre osoby mogą skorzystać z przeszkolenia i znaleźć pracę w innych branżach. Warto także zwrócić uwagę na rosnący sektor e-commerce, który może stanowić alternatywę dla doświadczonych pracowników handlu.

Eksperci podkreślają, że zwolnienia w handlu to nie tylko problem indywidualnych pracowników, ale również wyzwanie dla całej gospodarki. Tysiące osób pozbawionych zatrudnienia to mniejsza siła nabywcza i potencjalnie większe obciążenie dla systemu zabezpieczeń społecznych. Dlatego tak ważne jest, aby zarówno firmy, jak i instytucje państwowe wspierały osoby dotknięte redukcjami w znalezieniu nowego miejsca pracy.

