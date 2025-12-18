Ceramika Paradyż w wielkim kryzysie. Będą zwolnienia grupowe

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
Marta Kowalska
2025-12-18 11:36

Ceramika Paradyż ogłosiła zwolnienia grupowe, które obejmą 140 pracowników w Opocznie. Decyzja jest efektem kryzysu na rynku płytek ceramicznych, rosnących kosztów produkcji oraz napływu taniego importu z Azji, co mocno uderza w lokalny rynek pracy.

Fasada budynku Ceramiki Paradyż z widocznym logotypem, obok liczne palety z zapakowanymi płytkami. Przedsiębiorstwo ogłosiło zwolnienia grupowe. Więcej o kryzysie w branży ceramicznej przeczytasz na Super Biznes.

Autor: Oleg Marusic
  •  Ceramika Paradyż zwalnia 140 pracowników (13% załogi) w Opocznie, co ma znaczący wpływ na lokalną społeczność.
  •  Głównymi przyczynami zwolnień są masowy import tanich płytek z Azji oraz rosnące koszty produkcji (energia, surowce, wynagrodzenia).
  •  Problemy Ceramiki Paradyż odzwierciedlają szerszy kryzys w polskiej branży ceramicznej, gdzie inne firmy również redukowały zatrudnienie.
  •  Firma nie przewiduje szybkiej poprawy sytuacji na rynku, planując dalszą optymalizację kosztów i poszukiwanie nowych rynków.

Zwolnienia grupowe w Ceramice Paradyż

W Opocznie, mieście liczącym niespełna 19 tys. mieszkańców, narasta niepokój po decyzji jednego z kluczowych pracodawców. Ceramika Paradyż poinformowała o konieczności redukcji zatrudnienia. Pracę straci 140 osób, co stanowi około 13 proc. załogi. Firma zatrudnia łącznie ponad tysiąc pracowników w kilku zakładach w Polsce.

Jak podkreśla prezes spółki, Marek Barański, problemy nie są odosobnione. — „Rynek płytek ceramicznych, zarówno w Polsce jak i w Europie, mierzy się z problemami, które nie dotyczą tylko naszej firmy” — wyjaśnia w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”.

Import z Azji i rosnące koszty produkcji

Jednym z głównych czynników pogarszających sytuację branży jest masowy napływ tanich produktów spoza Europy.„Jednym z problemów branży jest kwestia zalania rynku polskiego tanimi produktami, np. z Indii” — wskazuje prezes Barański. Niższe ceny importowanych płytek sprawiają, że krajowi producenci tracą konkurencyjność.

Dodatkowym obciążeniem są stale rosnące koszty prowadzenia działalności w Polsce. Energia, surowce oraz wynagrodzenia znacząco zdrożały. — „Spowodowało to zmniejszenie konkurencyjności polskich płytek oraz erozję marż. Wymusza to konieczność cięcia kosztów, także pracowniczych” — przyznaje szef firmy.

Skutki dla rynku pracy

Zwolnieni pracownicy mają otrzymać wszystkie świadczenia wynikające z Kodeksu pracy, jednak dla lokalnej społeczności to niewielkie pocieszenie. Utrata 140 miejsc pracy w mieście tej wielkości oznacza realne problemy społeczne i gospodarcze.

Kryzys w całej branży ceramicznej

Problemy Ceramiki Paradyż wpisują się w szerszy trend. W ostatnich latach Cerrad ze Starachowic zwolnił 350 osób, a Cersanit ograniczał zatrudnienie w Opocznie i Kielcach. Cała branża ceramiczna w Polsce zmaga się z osłabionym popytem i presją kosztową. Prezes Barański nie spodziewa się szybkiej poprawy. — „Nie spodziewamy się szczególnej poprawy sytuacji w branży” — mówi wprost. Firma planuje dalszą optymalizację kosztów i poszukiwanie nowych rynków zbytu, choć kolejnych zwolnień grupowych na razie nie zapowiada.   

