Opłaty za abonament RTV stanowią istotny wydatek dla wielu gospodarstw domowych. Warto jednak pamiętać, że istnieją grupy osób zwolnione z tego obowiązku.

Zwolnienie z opłat abonamentu RTV przysługuje różnym grupom społecznym, jednak wymaga spełnienia określonych warunków i przedstawienia odpowiednich dokumentów. Sprawdź, czy kwalifikujesz się do zwolnienia.

Seniorzy 75+ nie muszą nic robić

Osoby, które ukończyły 75 lat, są automatycznie zwolnione z opłat abonamentowych od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnęły ten wiek. Co ważne, nie muszą tego faktu zgłaszać na poczcie - zwolnienie następuje z mocy prawa, o ile wcześniej zarejestrowały odbiornik, a poczta posiada ich dane PESEL, stanowiące podstawę do udzielenia zwolnienia od opłat.

Osoby z niepełnosprawnościami - jakie dokumenty?

Z opłat zwolnione są osoby z I grupą inwalidzką lub całkowitą niezdolnością do pracy. Wystarczy przedstawić na poczcie odpowiednie orzeczenie. Dotyczy to również osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz rolników z orzeczoną niezdolnością do pracy w gospodarstwie.

Szczególne przypadki: osoby niewidome i niesłyszące

Z opłat zwolnione są: osoby niewidome z ostrością wzroku nieprzekraczającą 15 proc. (po przedstawieniu legitymacji Polskiego Związku Niewidomych lub odpowiedniego orzeczenia), a także osoby niesłyszące z zaświadczeniem o całkowitej głuchocie lub obustronnym upośledzeniu słuchu powyżej 80 dB.

Emeryci po 60. roku życia

Zwolnienie przysługuje emerytom, którzy ukończyli 60 lat i których emerytura nie przekracza połowy średniego wynagrodzenia brutto z poprzedniego roku (8269,13 zł), czyli kwoty: 4 134,56 zł. Muszą oni przedstawić dowód osobisty oraz decyzję ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego o wysokości świadczenia.

Świadczenia socjalne i bezrobocie

Do zwolnienia uprawnione są również osoby otrzymujące świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki rodzinne (przy spełnieniu kryterium dochodowego), bezrobotni oraz osoby z prawem do świadczenia przedemerytalnego. W tych przypadkach wymagane są odpowiednie zaświadczenia z urzędów lub decyzje o przyznaniu świadczeń.

Kombatanci i weterani

Szczególną grupę zwolnionych stanowią inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz weterani poszkodowani. Podstawowym dokumentem uprawniającym do zwolnienia jest w ich przypadku książka inwalidy wojennego lub legitymacja osoby represjonowanej.

Pamiętaj o terminie

Większość zwolnień (poza osiągnięciem 75 lat) obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po przedstawieniu dokumentów na poczcie. W przypadku zwolnień okresowych konieczne jest zgłaszanie uprawnień na kolejne okresy, by nie wrócić do obowiązku opłacania abonamentu.

