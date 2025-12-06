Od 6 grudnia w Lidlu dostępne będą świąteczne akcesoria Wittchen, łączące elegancję z praktycznością w przystępnych cenach.

W ofercie dla kobiet znajdziesz skórzane torebki (od 179 zł), rękawiczki (89,99 zł) i portfele (119 zł), a także zimowe czapki i szaliki.

Mężczyźni mogą wybierać spośród skórzanych listonoszek (79,99 zł), pasków (89,99 zł) i rękawiczek (89,99 zł), a także czapek i szalików.

Na podróżnych czekają walizki Wittchen z polipropylenu w trzech rozmiarach (od 139 zł), wyposażone w zamek szyfrowy i podwójne kółka 360°.

Oferta Wittchen w Lidlu na prezenty na święta

Grudzień sprzyja poszukiwaniom podarunków, które cieszą oko i ułatwiają codzienność. Właśnie dlatego Lidl przygotował świąteczną odsłonę akcesoriów marki Wittchen.

W ofercie dla kobiet najmocniej wyróżniają się skórzane torebki damskie Wittchen. Pojawią się w kilku fasonach: od modeli codziennych po bardziej wyjściowe, wpisujące się w aktualne trendy. Do wyboru będą dwa progi cenowe: 249 zł/szt. (cztery modele) oraz 179 zł/szt. (sześć modeli). Kolekcję uzupełniają dodatki, które sprawdzą się jako praktyczny prezent: skórzane rękawiczki damskie Wittchen ocieplane od środka za 89,99 zł/para oraz skórzane portfele damskie Wittchen z tłoczeniem w czterech kolorach za 119 zł/szt.

Zimowe akcesoria Wittchen dla niej i dla niego

Na chłodniejsze dni Lidl proponuje również miękkie dodatki zimowe. W damskiej części kolekcji znajdą się czapki damskie Wittchen w ośmiu kolorach za 39,99 zł/szt., szaliki damskie Wittchen za 49,99 zł/szt. oraz lżejsze chusty damskie Wittchen z włóknem bambusowym za 79,99 zł/szt. (dwa wzory). Panowie również mają w czym wybierać: szczególną uwagę zwraca męska listonoszka wykonana w 100% z naturalnej owczej skóry – dostępna za 79,99 zł/szt.. Do tego dojdą skórzane paski męskie Wittchen z odwracaną klamrą za 89,99 zł/szt. i męskie rękawiczki skórzane Wittchen także za 89,99 zł/para. Zimą przydadzą się ponadto czapki męskie Wittchen w sześciu wzorach za 39,99 zł/szt. oraz szaliki męskie Wittchen za 49,99 zł/szt.

Walizki Wittchen na zimowe wyjazdy

Świąteczna oferta obejmuje też coś dla planujących podróże. Do sprzedaży trafią walizki z polipropylenu Wittchen w trzech rozmiarach: mała 55 × 39 × 20 cm (34 l) za 139 zł/szt., średnia 66,5 × 46 × 26 cm lub 66,5 × 47 × 27,5/31,5 cm (64–80 l) za 159 zł/szt. oraz duża 76,5 × 52 × 30 cm lub 77 × 53 × 32/36 cm (100–124 l) za 189 zł/szt. Każda wyposażona jest w zamek szyfrowy, podwójne kółka 360° i dwie funkcjonalne komory, co ułatwia pakowanie i zwiększa komfort wyjazdów.

PTNW - Modzelewski