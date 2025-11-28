Kalendarz niedziel handlowych 2025. W te niedziele na pewno zrobisz zakupy

Agnieszka Grotek
Agnieszka Grotek
2025-11-28 4:02

Rozważasz zakupy w weekend? Dowiedz się, które niedziele w 2025 roku będą handlowe i jak obecne regulacje wpływają na działalność sklepów takich jak Lidl, Biedronka czy Dino. Czy w nadchodzące dni sklepy będą czynne w niedzielę? Oferujemy aktualny kalendarz i wykaz wyjątków od zakazu handlu!

Wejście do sklepu Lidl z widocznym neonem i napisem Zapraszamy. Obok wejścia znajduje się szyld z godzinami otwarcia (Pn-So 6-23) oraz wejście do Żabki. Obraz symbolizuje ograniczenia handlu w niedziele i wpływa na decyzje zakupowe, o czym przeczytasz na Super Biznes.

  • W Polsce obowiązuje zakaz handlu w niedziele, z nielicznymi wyjątkami w ciągu roku.
  • W 2025 roku przewidziano tylko cztery niedziele handlowe, a najbliższa będzie już w grudniu.
  • Sprawdź, które sklepy będą otwarte w niedzielę handlową, a gdzie zrobisz zakupy mimo zakazu.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, handel w niedziele jest mocno ograniczony. Ustawa wprowadziła stopniowe ograniczanie możliwości prowadzenia handlu w niedziele, a obecnie handel dozwolony jest jedynie w kilka niedziel w roku. Jak wygląda sytuacja w 2025 roku, kiedy to już kolejny rok obowiązuje zakaz handlu w niedzielę?

Kalendarz niedziel handlowych w 2025 roku

Oto konkretny kalendarz niedziel handlowych na 2025 rok, które jeszcze przed nami:

  • niedziela handlowa 7 grudnia 2025,
  • niedziela handlowa 14 grudnia 2025,
  • niedziela handlowa 21 grudnia 2025.

Jak widać, na najbliższą niedzielę handlową poczekamy jeszcze tylko parę dni. Później będzie już z górki - do końca roku w prawie wszystkie niedziele zrobimy zakupy.

Niedziela 30 listopada 2025 - jak są czynne sklepy?

Niedziela przypadająca na dzień 30 listopada 2025 roku nie jest niedzielą handlową. Oznacza to, że większość wielkopowierzchniowych sklepów i dyskontów, takich jak sklepy sieci Lidl i Biedronka, będzie zamknięta.

Ustawa przewiduje jednak szereg wyjątków od zakazu handlu w niedziele. Oznacza to, że niektóre placówki mogą być otwarte nawet w niedziele niehandlowe. Do takich placówek należą:

  • Stacje benzynowe: Mogą prowadzić sprzedaż przez całą dobę, również w niedziele niehandlowe.
  • Apteki: Mogą prowadzić sprzedaż w niedziele i święta, zgodnie z ustalonym harmonogramem dyżurów.
  • Kwiaciarnie: Mogą prowadzić sprzedaż w niedziele i święta.
  • Piekarnie i lodziarnie: Mogą prowadzić sprzedaż w niedziele i święta.
  • Sklepy, w których za ladą stoi właściciel: Jeśli za ladą stoi właściciel sklepu, może on prowadzić sprzedaż w niedziele niehandlowe.
  • Placówki gastronomiczne: Restauracje, bary i kawiarnie mogą być otwarte w niedziele i święta.
  • Placówki rozrywkowe: Kina, teatry, muzea i inne placówki rozrywkowe mogą być otwarte w niedziele i święta.

Choć na kolejną niedzielę handlową musimy poczekać do 7 grudnia 2025 roku, warto pamiętać o wyjątkach od zakazu handlu. Wiele placówek, takich jak stacje benzynowe, apteki czy sklepy prowadzone przez właścicieli, pozostaje otwartych.

