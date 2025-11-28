Kalendarz niedziel handlowych 2025. W te niedziele na pewno zrobisz zakupy

W Polsce obowiązuje zakaz handlu w niedziele, z nielicznymi wyjątkami w ciągu roku.

W 2025 roku przewidziano tylko cztery niedziele handlowe, a najbliższa będzie już w grudniu .

. Sprawdź, które sklepy będą otwarte w niedzielę handlową, a gdzie zrobisz zakupy mimo zakazu.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, handel w niedziele jest mocno ograniczony. Ustawa wprowadziła stopniowe ograniczanie możliwości prowadzenia handlu w niedziele, a obecnie handel dozwolony jest jedynie w kilka niedziel w roku. Jak wygląda sytuacja w 2025 roku, kiedy to już kolejny rok obowiązuje zakaz handlu w niedzielę?

Kalendarz niedziel handlowych w 2025 roku

Oto konkretny kalendarz niedziel handlowych na 2025 rok, które jeszcze przed nami:

niedziela handlowa 7 grudnia 2025,

niedziela handlowa 14 grudnia 2025,

niedziela handlowa 21 grudnia 2025.

Jak widać, na najbliższą niedzielę handlową poczekamy jeszcze tylko parę dni. Później będzie już z górki - do końca roku w prawie wszystkie niedziele zrobimy zakupy.

Niedziela 30 listopada 2025 - jak są czynne sklepy?

Niedziela przypadająca na dzień 30 listopada 2025 roku nie jest niedzielą handlową. Oznacza to, że większość wielkopowierzchniowych sklepów i dyskontów, takich jak sklepy sieci Lidl i Biedronka, będzie zamknięta.

Ustawa przewiduje jednak szereg wyjątków od zakazu handlu w niedziele. Oznacza to, że niektóre placówki mogą być otwarte nawet w niedziele niehandlowe. Do takich placówek należą:

Stacje benzynowe: Mogą prowadzić sprzedaż przez całą dobę, również w niedziele niehandlowe.

Apteki: Mogą prowadzić sprzedaż w niedziele i święta, zgodnie z ustalonym harmonogramem dyżurów.

Kwiaciarnie: Mogą prowadzić sprzedaż w niedziele i święta.

Piekarnie i lodziarnie: Mogą prowadzić sprzedaż w niedziele i święta.

Sklepy, w których za ladą stoi właściciel: Jeśli za ladą stoi właściciel sklepu, może on prowadzić sprzedaż w niedziele niehandlowe.

Placówki gastronomiczne: Restauracje, bary i kawiarnie mogą być otwarte w niedziele i święta.

Placówki rozrywkowe: Kina, teatry, muzea i inne placówki rozrywkowe mogą być otwarte w niedziele i święta.

Choć na kolejną niedzielę handlową musimy poczekać do 7 grudnia 2025 roku, warto pamiętać o wyjątkach od zakazu handlu. Wiele placówek, takich jak stacje benzynowe, apteki czy sklepy prowadzone przez właścicieli, pozostaje otwartych.

