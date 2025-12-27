Tylko połowa mandatów z fotoradarów będzie egzekwowana. Minister rozkłada ręce

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
PAP
PAP
2025-12-27 5:59

Rząd opublikował dokument "Plan działalności Ministra Infrastruktury na 2026 rok". Jak możemy w nim przeczytać, szef resortu postawił sobie za cel uzyskanie jedynie 50 proc. wskaźnika dotyczącego karania kierowców za wykroczenia zarejestrowane przez fotoradary.

Fotoradar na słupie przy drodze, rejestrujący przejeżdżające samochody, z polem uprawnym i drzewami w tle. Skuteczność fotoradarów w Polsce to temat, o którym możesz przeczytać więcej na Super Biznes.

i

Autor: Redakcja Informacyjna AI Fotoradar na słupie przy drodze, rejestrujący przejeżdżające samochody, z polem uprawnym i drzewami w tle. Skuteczność fotoradarów w Polsce to temat, o którym możesz przeczytać więcej na Super Biznes.
  • Ministerstwo Infrastruktury zakłada 50% skuteczność fotoradarów.
  • Dane CANARD wskazują na podobną skuteczność w poprzednich latach.
  • Trudności w identyfikacji kierowców i zagraniczne rejestracje wpływają na skuteczność.

Minister infrastruktury zakłada jedynie 50 proc. skuteczności fotoradarów

W dokumencie ministra infrastruktury (którym obecnie jest Dariusz Klimczak) możemy znaleźć kilka kategorii, takich jak zapewnienie finansowania usług transportu kolejowego, czy poprawa jakości, dostępności transportu drogowego. Ciekawy zapis znalazł się jednak w kategorii "poprawa bezpieczeństwa transportu drogowego".

Jak się okazuje w przypadku "liczby zastosowanych rozstrzygnięć w prowadzonych czynnościachwyjaśniających w stosunku do ogólnejliczby ujawnionych naruszeń", minister infrastruktury postawił sobie na cel uzyskanie wskaźnika na poziomie 50 proc. Jak czytamy dalej dotyczy to prowadzenia czynności związanych m.in. z optymalizacją systemu CPD CANARD, czyli fotoradarów.

To oznacza, że w przypadku wykroczeń ujawnionych i udokumentowanych przez fotoradary, tylko połowa z nich zakończy się ukaraniem sprawcy - a przynajmniej tyle wynoszą ambicje ministra infrastruktury.

Dotychczasowa skuteczność fotoradarów jest podobna do założeń ministra

Z danych CANARD wynika, że w 2024 roku mandaty wystawiono w 53 proc. przypadków fotoradarów stacjonarnych, niespełna 50 proc. wykroczeń związanych z przejazdem na czerwonym świetle i w 38 proc. naruszeń na odcinkowym pomiarze prędkości. Z kolei jak podaje GITD (Główna Inspekcja Transportu Drogowego), w latach 2023-2024 skuteczność fotoradarów wynosiła 45-49 proc. To oznacza, że założenia ministra infrastruktury dotyczące uzyskania wskaźnika wysokości 50 proc. nie odbiegają zbytnio od stanu obecnego.

Z czego wynika niska skuteczność fotoradarów? Problemem są trudności w ustalenia kierowcy - nie zawsze właściciel był kierowcą, lub w przypadku niewyraźnego zdjęcia, niektórzy nie przyznają się do prowadzenia pojazdu, co trudno im udowodnić i kończy się to umorzeniem sprawy. Do tego w przypadku wykroczeń popełnionych przez auta zarejestrowane za granicą, również trudniej jest o ukaranie kierowcy.

Super Biznes SE Google News

Polecany artykuł:

Postawili fotoradar, a kierowcy zaskoczyli drogowców. Samorządowcy są rozczarow…
Fotoradary zostają na moście Poniatowskiego! Przełomowa decyzja
QUIZ PRL. Czy pamiętasz Poloneza? Samochód-marzenie milionów Polaków?
Pytanie 1 z 15
QUIZ PRL. Czy pamiętasz Poloneza? Samochód-marzenie milionów Polaków? Skąd wzięła się kultowa nazwa Poloneza MR’78 “Borewicz”?
Borewicz
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki