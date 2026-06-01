Od środy kierowcy tracą ważny przywilej: nowe przepisy drastycznie zaostrzają system punktów karnych w Polsce.

Koniec z redukcją punktów za najpoważniejsze wykroczenia, takie jak jazda pod wpływem alkoholu czy rażące przekroczenie prędkości.

Sprawdź, które zachowania mogą Cię kosztować prawo jazdy i jak uniknąć nawet 22 punktów karnych za jeden błąd!

Punkty karne zostaną na koncie

Nowelizacja, która zmienia kodeks drogowy, wprowadza istotne ograniczenia dla kierowców liczących na szybkie wymazanie punktów karnych. Jak podkreśla Instytut Transportu Samochodowego, od środy najgroźniejsze przewinienia nie będą już mogły zostać „wyczyszczone” podczas szkoleń organizowanych przez WORD-y.

Oznacza to, że kierowca przyłapany na wyjątkowo niebezpiecznym zachowaniu będzie musiał ponieść pełne konsekwencje swoich działań. Punkty pozostaną na jego koncie, a ryzyko utraty prawa jazdy znacząco wzrośnie.

Za prędkość i alkohol nie będzie taryfy ulgowej

Nowe przepisy obejmą przede wszystkim wykroczenia uznawane za najbardziej niebezpieczne. Chodzi między innymi o jazdę pod wpływem alkoholu, rażące przekroczenie prędkości czy sytuacje, w których kierowca naraża bezpieczeństwo pieszych.

Według ekspertów celem zmian jest wyeliminowanie z ruchu drogowego osób, które regularnie łamią przepisy i stanowią zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

Drift może kosztować nawet 22 punkty karne

Jedną z najbardziej odczuwalnych zmian będzie zaostrzenie kar za driftowanie oraz udział w nielegalnych wyścigach. Za wykonywanie driftu lub jazdę na tylnym kole kierowca otrzyma 10 punktów karnych. Jeśli podczas takiego manewru dojdzie do kolizji lub stworzenia zagrożenia na drodze, policjant może doliczyć kolejne 12 punktów. W praktyce oznacza to nawet 22 punkty karne za jedno zdarzenie.

To szczególnie ważne, ponieważ limit punktów wynosi obecnie 24 punkty. Dla młodych kierowców, którzy posiadają prawo jazdy krócej niż rok, granica została ustalona na poziomie 20 punktów.

Prawo jazdy można stracić niemal od razu

Eksperci z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS zwracają uwagę, że nowe przepisy mają działać odstraszająco jeszcze zanim dojdzie do tragedii. W ostatnich latach szczególnie dużo emocji budziły przypadki brawurowej jazdy, nielegalnych wyścigów i popisów na drogach publicznych publikowanych później w mediach społecznościowych. Teraz konsekwencje takich zachowań mogą być znacznie poważniejsze. Kierowcy muszą liczyć się nie tylko z utratą prawa jazdy, ale w skrajnych przypadkach także z odpowiedzialnością karną. Zdaniem ekspertów właśnie nieuchronność kary jest najskuteczniejszym sposobem eliminowania z dróg osób stwarzających największe zagrożenie.

Co zmienia się od środy?

Najważniejsze zmiany dla kierowców:

brak możliwości redukcji punktów karnych za najcięższe wykroczenia,

surowsze konsekwencje za drift i nielegalne wyścigi,

nawet 22 punkty karne za jeden niebezpieczny manewr,

większe ryzyko utraty prawa jazdy,

zaostrzenie przepisów wobec najbardziej niebezpiecznych uczestników ruchu.

Dla wielu kierowców oznacza to jedno: od środy o wiele trudniej będzie uniknąć konsekwencji za poważne naruszenie przepisów. A jedna chwila brawury może wystarczyć, by pożegnać się z prawem jazdy.

Tomasz Wojtkiewicz, prezes Nextbike [IMPACT 2026]