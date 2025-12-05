Trzynasta emerytura w 2026 roku wyniesie prognozowane 1969,10 zł brutto, co oznacza wzrost o około 90 zł brutto w porównaniu do 2025 roku.

Wzrost ten wynika z waloryzacji o szacowany wskaźnik 4,80%, uwzględniający inflację (3,75%) i 20% realnego wzrostu wynagrodzeń (1,05%) z 2025 roku.

Czternasta emerytura w 2026 roku również wyniesie 1969,10 zł brutto, co daje łącznie około 180 zł brutto więcej z obu dodatkowych świadczeń niż w 2025 roku.

Prognozy te, choć oparte na solidnych danych GUS, mogą ulec niewielkim korektom po ogłoszeniu ostatecznych wskaźników inflacji i wynagrodzeń za cały 2025 rok.

Trzynasta emerytura 2026

Seniorzy w Polsce z niecierpliwością oczekują informacji o wysokości trzynastej emerytury w 2026 roku. Na podstawie dostępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) oraz obowiązujących przepisów, można już teraz oszacować, ile pieniędzy trafi na konta emerytów. Choć dokładna kwota zostanie potwierdzona dopiero po ogłoszeniu ostatecznych wskaźników, prognozy wskazują na symboliczny wzrost.

Zanim przejdziemy do prognoz na 2026 rok, warto przypomnieć, że trzynasta emerytura w 2025 roku wyniosła 1.878,91 zł brutto. Była to kwota równa emeryturze minimalnej po marcowej waloryzacji. Ta wartość stanowi podstawę do obliczeń przyszłorocznego świadczenia, ponieważ zarówno emerytury, jak i trzynaste emerytury, podlegają corocznej waloryzacji.

Waloryzacja emerytur 2026

Wielu emerytów zastanawia się, ile wyniesie waloryzacja emerytur w marcu 2026 roku. Odpowiedź, choć nie jest jeszcze ostateczna, może być precyzyjnie oszacowana na podstawie znanych danych gospodarczych i statystycznych. Waloryzacja emerytur to mechanizm, który ma na celu ochronę seniorów przed utratą siły nabywczej ich świadczeń. Wskaźnik waloryzacji opiera się na dwóch kluczowych elementach: inflacji oraz realnym wzroście wynagrodzeń.

Wskaźnik waloryzacji emerytur składa się z dwóch głównych komponentów:

Inflacja: Średni roczny wzrost cen towarów i usług w poprzednim roku. Prezes GUS publikuje tę informację najpóźniej do 31 stycznia następnego roku. Oznacza to, że oficjalna inflacja za 2025 rok będzie znana na początku 2026 roku.

Realny wzrost wynagrodzeń: Do wskaźnika waloryzacji wliczane jest co najmniej 20% realnego wzrostu wynagrodzeń na rynku pracy. To oznacza, że emerytury rosną nie tylko w odpowiedzi na wzrost cen, ale również odzwierciedlają poprawę sytuacji materialnej pracujących Polaków.

Aby oszacować waloryzację emerytur na 2026 rok, należy przeanalizować najnowsze dane z GUS. Dotyczą one przede wszystkim wskaźników inflacji w 2025 roku.

Od stycznia do listopada 2025 roku średnia inflacja roczna utrzymywała się na poziomie około 3,7%. Warto zauważyć, że wskaźniki te systematycznie spadały – z około 4,9% na początku roku do 2,4% w listopadzie. Przy założeniu utrzymania tego trendu, całoroczna inflacja za 2025 rok powinna wynieść około 3,75%.

Na podstawie danych GUS można stwierdzić, że płace nominalne (bez uwzględnienia inflacji) wzrosną w 2025 roku o około 8%. Jednak dla waloryzacji emerytur kluczowy jest realny wzrost wynagrodzeń, który uwzględnia spadek siły nabywczej pieniądza.

Realny wzrost płac oblicza się, odejmując inflację od nominalnego wzrostu płac:

Realny wzrost płac = Nominalny wzrost płac - Inflacja

Realny wzrost płac = 8% - 3,75% = około 4,25%

Bardziej szczegółowe szacunki ekonomistów wskazują na realny wzrost wynagrodzeń za cały 2025 rok na poziomie 3,9% (w końcu dane inflacyjne za grudzień 2025 oraz wynagrodzenia za IV kwartał nie są jeszcze znane).

Konkretne kwoty wynagrodzeń w Polsce (przeciętne miesięczne)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2024 roku wyniosło 8.181,72 zł. Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2025 roku (ostatnie dostępne dane ogłoszone przez Prezesa GUS) wyniosło 8.771,70 zł Z powyższych danych wynika, że wzrost wynagrodzenia wynosi nawet 9,3%, porównując 2024 rok z III kwartałem 2025. Zatem przy tym założeniu, oraz utrzymaniu poziomu inflacji na poziomie 3,75%, oznaczałoby to realny wzrost płac wynoszący:

Realny wzrost płac = 9,3% - 3,75% = około 5,55%

Tych wartości dostępnych na podstawie najbardziej aktualnych danych trzymamy się w dalszych wyliczeniach

Waloryzacja procentowa: decyzja rządu

Wielu seniorów liczyło na waloryzację kwotową, czyli podwyższenie emerytur o co najmniej 250 zł. Niestety, rząd zdecydował się na waloryzację procentową, argumentując to trudną sytuacją finansów publicznych. Co więcej, nie zwiększono udziału wzrostu wynagrodzeń w waloryzacji ponad ustawowe minimum – czyli 20%.

Trzynasta Emerytura 2026

Przejdźmy do konkretnych wyliczeń wysokości trzynastej emerytury na 2026 rok. Wskaźnik waloryzacji emerytur na 2026 rok będzie obliczany jako suma dwóch elementów:

Wskaźnik inflacji za rok 2025 = 3,75%

20% z realnego wzrostu wynagrodzeń za 2025 rok = 20% × 5,25% = 1,05%

Łączny wskaźnik waloryzacji = 3,75% + 1,05% = 4,80%

Mając te dane, proste jest już wyliczenie kwoty trzynastki na 2026 rok. Trzynastka z roku 2025 wynosiła 1.878,91 zł brutto. W marcu 2026 roku zostanie ona powiększona o 4,80%. Obliczenie wygląda tak:

1.878,91 zł × 1,048 = 1.969,10 zł brutto

Należy podkreślić, że prognozowana kwota 1.969,10 zł stanowi wartość brutto i może ulec niewielkim wahaniom w zależności od ostatecznie ogłoszonych przez GUS wartości inflacji oraz realnego wzrostu wynagrodzeń za rok 2025. Jednak istotne różnice od prognozowanej kwoty nie są oczekiwane – nasze wyliczenia opierają się na solidnych danych statystycznych i obowiązujących przepisach prawnych. Warto podkreślić, że wyliczenie dokonywane w poprzednim miesiącu, gdy nie były jeszcze znane dane listopadowe, podawało kwotę 1968,72 zł brutto jako wysokość trzynastej emerytury - zatem aktualizacja o dane z kolejnego miesiąca zmieniła wynik jedynie o 38 groszy. Dlatego nie należy spodziewać się drastycznych zmian w ostatecznej wysokości trzynastki w 2026 roku, nawet gdy kolejne dane za grudzień będą znane w styczniu 2026 roku.

Podsumowując wyliczenia:

Trzynastka w 2025 roku: 1.878,91 zł brutto

Trzynastka w 2026 roku: 1.969,10 zł brutto

Wzrost: około 90 zł brutto

Ta sama kwota będzie stanowić emeryturę minimalną po waloryzacji w 2026 roku. Oznacza to, że zarówno trzynastki, jak i minimalne emerytury w 2026 wzrosną o około 90 zł brutto w stosunku do roku poprzedniego.

Czternasta emerytura w 2026 Roku

Wielu seniorów pyta również o czternastą emeryturę w 2026 roku. Odpowiedź jest prosta – czternastka jest równa trzynastce i wynosi 1.969,10 zł brutto. To oznacza, że seniorzy mogą liczyć na dwa dodatkowe świadczenia w tej samej wysokości, a każda z dodatkowych emerytur wzrośnie o 90 zł brutto. Z tytułu obydwu dodatkowych emerytur, w 2026 roku seniorzy mogą liczyć jedynie na 180 zł brutto więcej, niż w 2025 roku.

Trzynastka i czternastka 2026

Trzynasta emerytura w 2026 roku wyniesie 1.969,10 zł brutto.

Czternasta emerytura w 2026 roku wyniesie również 1.969,10 zł brutto.

Wskaźnik waloryzacji na 2026 rok szacowany jest na 4,80%.

Wzrost trzynastki w porównaniu do 2025 roku wyniesie około 90 zł brutto.

Łączny wzrost obu świadczeń (13 i 14 emerytury) to około 180 zł brutto.

Źródło: infor.pl

