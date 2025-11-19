Emeryci i renciści mogą odzyskać nadpłacony podatek od 13. i 14. emerytury, zwłaszcza jeśli ich roczny dochód nie przekracza 30 000 zł.

Aby otrzymać zwrot, należy złożyć roczne zeznanie podatkowe (np. PIT-37), a urząd skarbowy po weryfikacji wyda decyzję o nadpłacie.

Rozliczenie online (np. przez Twój e-PIT) znacznie przyspiesza zwrot podatku – pieniądze można otrzymać już w ciągu 45 dni, w porównaniu do 3 miesięcy przy rozliczeniu papierowym.

Zwrot może zostać przekazany na konto bankowe (szybciej i bez opłat) lub pocztą na adres zamieszkania (z opłatą)

Zwrot podatku dla emerytów i rencistów to realna szansa na odzyskanie części pieniędzy, które zostały pobrane w formie zaliczki na podatek dochodowy od dodatkowych świadczeń, takich jak 13. i 14. emerytura. Mechanizm ten działa szczególnie korzystnie dla osób o niższych dochodach, których roczny przychód nie przekracza 30 000 zł. Warto więc dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową i sprawdzić, czy kwalifikujesz się do otrzymania zwrotu.

Komu przysługuje zwrot podatku? Kluczowy warunek dochodowy

Kluczowym kryterium, które decyduje o możliwości ubiegania się o zwrot podatku z 13. i 14. emerytury, jest wysokość rocznych dochodów emeryta. Jeśli nie przekraczają one 30 000 zł, masz realną szansę na odzyskanie nadpłaconego podatku. Warto podkreślić, że jest to suma wszystkich dochodów, a nie tylko emerytury.

Proces ubiegania się o zwrot podatku z 13. i 14. emerytury składa się z kilku etapów:

Złożenie deklaracji podatkowej: To pierwszy i najważniejszy krok. Należy wypełnić i złożyć roczne zeznanie podatkowe, np. PIT-37 lub PIT-36. W deklaracji wykazuje się wszystkie uzyskane dochody, przysługujące ulgi oraz pobrane zaliczki na podatek.

Weryfikacja i decyzja urzędu skarbowego: Po złożeniu deklaracji urząd skarbowy dokładnie ją analizuje. Sprawdza poprawność danych, weryfikuje wykazane dochody i ulgi. Na podstawie tych informacji oblicza, czy powstała nadpłata podatku. Jeśli wszystko się zgadza, urząd skarbowy wydaje decyzję o zwrocie podatku i określa jego wysokość.

Otrzymanie zwrotu: Po pozytywnej weryfikacji deklaracji, nadpłata podatku zostaje przekazana podatnikowi. Może to nastąpić na dwa sposoby:

Przelew na konto bankowe: Najwygodniejsza i najszybsza forma zwrotu. Wystarczy podać numer swojego rachunku bankowego w deklaracji podatkowej.

Przekaz pocztowy: Dla osób, które nie podały numeru konta bankowego, zwrot podatku zostanie przesłany przekazem pocztowym na adres zamieszkania.

Jak przyspieszyć otrzymanie zwrotu? Rozliczenie online to klucz!

Chcesz szybciej otrzymać zwrot podatku z 13. i 14. emerytury? Wybierz rozliczenie online! Elektroniczne złożenie deklaracji podatkowej, np. za pośrednictwem platformy Twój e-PIT lub systemu e-Deklaracje, znacznie skraca czas oczekiwania na zwrot. Urząd skarbowy ma mniej czasu na weryfikację dokumentów, co przyspiesza cały proces.

Czas oczekiwania na zwrot podatku zależy od sposobu złożenia deklaracji:

Rozliczenie elektroniczne (Twój e-PIT, e-Deklaracje): Zwrot następuje w ciągu 45 dni od daty złożenia zeznania.

Rozliczenie papierowe: Urząd skarbowy ma do 3 miesięcy na dokonanie zwrotu.

Jak widać, rozliczenie online to nie tylko wygoda, ale również oszczędność czasu.

Sposób otrzymania zwrotu – wybierz najwygodniejszą opcję

Jak już wspomniano, zwrot podatku może być zrealizowany na dwa sposoby:

Przelew na konto bankowe: To najczęściej wybierana i najwygodniejsza opcja. Wystarczy podać numer swojego rachunku bankowego w odpowiedniej rubryce deklaracji podatkowej. Pamiętaj, aby upewnić się, że numer konta jest poprawny, aby uniknąć problemów z otrzymaniem zwrotu.

Przekaz pocztowy: Jeśli nie posiadasz konta bankowego lub nie chcesz go podawać, możesz otrzymać zwrot w formie przekazu pocztowego. Listonosz dostarczy pieniądze na Twój adres zamieszkania. Należy jednak pamiętać, że przekaz pocztowy wiąże się z dodatkową opłatą pobieraną przez Pocztę Polską.

Pieniądze to nie wszystko - Tadeusz Białek