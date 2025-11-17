Emerytury stażowe mogą być przyznane po 35 latach pracy dla kobiet i 40 latach dla mężczyzn

Wcześniejsza emerytura możliwa nawet 5-7 lat przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego

Minimalna wysokość świadczenia to 1878,91 zł brutto – tyle wynosi obecnie najniższa emerytura

Projekt stanowiska Rady Ministrów jest gotowy i przeszedł do uzgodnień międzyresortowych

Wiek emerytalny bez zmian. Rząd potwierdza obecne zasady

Rada Ministrów przyjęła "Informację o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 16 listopada 2016 r." – dokument analizujący przywrócenie przez rząd Zjednoczonej Prawicy niższego wieku emerytalnego. Obecnie wynosi on 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Rząd jednoznacznie stwierdza w przeglądzie emerytalnym: podniesienie wieku emerytalnego nie jest rozwiązaniem problemu starzejącego się społeczeństwa. Obecny wiek emerytalny gwarantuje osobom starszym poczucie bezpieczeństwa. Aktywność zawodowa po osiągnięciu wieku emerytalnego musi pozostać indywidualną decyzją każdego pracownika.

Emerytury stażowe – staż pracy zamiast wieku

W Sejmie od miesięcy leżą dwa projekty ustaw wprowadzających emerytury stażowe. Pierwszy to inicjatywa obywatelska poparta przez "Solidarność" i inne związki zawodowe. Drugi złożyła Lewica. Oba projekty zakładają podobne rozwiązania.

Kluczowa zmiana: o prawie do emerytury decydowałby staż ubezpieczeniowy, a nie wiek. Kobiety mogłyby przejść na emeryturę po 35 latach odkładania składek, mężczyźni po 40 latach. Dla osób, które wcześnie rozpoczęły karierę zawodową, oznaczałoby to możliwość przejścia na emeryturę nawet 5-7 lat wcześniej niż obecnie.

Warunkiem otrzymania emerytury stażowej byłoby zebranie kapitału emerytalnego wystarczającego na wypłatę co najmniej minimalnej emerytury. Obecnie minimalne świadczenie wynosi 1878,91 zł brutto.

Ile wyniosą emerytury stażowe? Konkretne kwoty z ZUS

Wysokość emerytury stażowej zależałaby od zebranego kapitału w ZUS i wieku przejścia na świadczenie. Im więcej lat składek i wyższy kapitał, tym wyższa emerytura.

Przykładowe wyliczenia pokazują realne kwoty:

Dla wieku 53 lat:

Przy kapitale 650 000 zł – emerytura wyniesie 1933 zł

Przy kapitale 700 000 zł – emerytura wyniesie 2082 zł

Przy kapitale 800 000 zł – emerytura wyniesie 2380 zł

Dla wieku 60 lat:

Przy kapitale 650 000 zł – emerytura wyniesie 2440 zł

Przy kapitale 700 000 zł – emerytura wyniesie 2628 zł

Przy kapitale 800 000 zł – emerytura wyniesie 3003 zł

Im dłużej pracownik opóźnia przejście na emeryturę stażową, tym wyższe będzie jego świadczenie przy tym samym zebranym kapitale.

Reforma emerytalna utknęła. Ministerstwa negocjują stanowisko

Prace nad projektami emerytur stażowych są zamrożone. Brakuje kluczowego stanowiska rządu, które miało być przyjęte do końca 2024 roku. Opóźnienie wynosi już prawie rok.

Wiceminister rodziny Sebastian Gajewski ujawnił w odpowiedzi na interpelację poselską: projekt stanowiska Rady Ministrów został przekazany Stałemu Komitetowi Rady Ministrów. Resort rodziny otrzymał zobowiązanie do przeprowadzenia uzgodnień międzyresortowych.

Minister rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wielokrotnie deklarowała poparcie dla emerytur stażowych. Opór zgłasza Ministerstwo Finansów, które obawia się wysokich kosztów reformy.

Związkowcy gotowi do ustępstw ws. emerytur stażowych

Posłowie coraz bardziej niecierpliwią się przedłużającymi pracami – ustalił "Fakt". Związki zawodowe, chcąc przeforsować reformę, sygnalizują gotowość do daleko idących kompromisów.

Główne propozycje ustępstw dotyczą zaostrzenia kryteriów:

Podniesienie wymaganego stażu pracy do 38 lat dla kobiet i 43 lat dla mężczyzn

Zwiększenie wymaganego kapitału do poziomu gwarantującego 120-150 proc. minimalnej emerytury

Jak nieoficjalnie dowiedział się "Fakt", takie zmiany ograniczyłyby krąg osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury, ale jednocześnie zmniejszyłyby koszty reformy. Ostateczny kształt przepisów będzie znany po zakończeniu uzgodnień międzyresortowych.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej - Karpacz 2025