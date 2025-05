Spis treści

Najwyższa emerytura w Polsce: 48,7 tys. zł miesięcznie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował fascynujące dane dotyczące najwyższych emerytur wypłacanych w naszym kraju. Rekordzista otrzymuje miesięczne świadczenie emerytalne w wysokości 48,7 tys. zł, co stanowi kwotę znacznie przewyższającą średnie wynagrodzenie w Polsce.

Ten wyjątkowy emeryt złożył wniosek o przyznanie świadczenia dopiero w wieku 86 lat, po niemal całym życiu spędzonym w pracy. Przez 67 lat pełnił funkcje kierownicze i zgromadził kapitał emerytalny na poziomie imponujących 2,4 mln zł. Szczególnie godne uwagi jest to, że mężczyzna ten nigdy nie przebywał na zwolnieniu chorobowym.

Podium najwyższych emerytur w Polsce

Drugie miejsce: 40,8 tys. zł miesięcznie

Na drugim miejscu rankingu znajduje się emeryt otrzymujący 40,8 tys. zł miesięcznie. Podobnie jak rekordzista, pracował przez długie lata na stanowiskach kierowniczych - przez 59 lat. Jego zgromadzony kapitał emerytalny wynosi 2,2 mln zł, a wniosek o emeryturę złożył w wieku 83 lat.

Trzecie miejsce: 37,9 tys. zł miesięcznie

Trzecie miejsce na podium zajmuje emerytka z miesięcznym świadczeniem wynoszącym 37,9 tys. zł. Jej imponujący staż pracy obejmuje 61 lat, a zgromadzony kapitał emerytalny to 1,8 mln zł. Co szczególnie interesujące, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego, kobieta nadal pozostaje aktywna zawodowo, co pozwala jej na dalsze doliczanie składek do podstawy obliczenia emerytury.

Ile wynosi średnia emerytura w Polsce?

Dla porównania, średnia emerytura w Polsce wynosi około 3,5 tys. zł brutto miesięcznie, co oznacza, że najwyższa emerytura jest ponad 13 razy wyższa od tej kwoty. Pokazuje to ogromną rozpiętość między najniższymi a najwyższymi świadczeniami emerytalnymi w naszym kraju.

Jak uzyskać wysoką emeryturę? Kluczowe czynniki

Analiza przypadków rekordowych emerytów wskazuje na kilka wspólnych czynników:

Długi staż pracy - wszyscy rekordziści pracowali przez dziesiątki lat, niektórzy nawet ponad 60 lat.

- wszyscy rekordziści pracowali przez dziesiątki lat, niektórzy nawet ponad 60 lat. Stanowiska kierownicze - wysokie stanowiska wiązały się z odpowiednio wysokimi wynagrodzeniami i składkami.

- wysokie stanowiska wiązały się z odpowiednio wysokimi wynagrodzeniami i składkami. Późne przejście na emeryturę - złożenie wniosku o emeryturę w bardzo podeszłym wieku pozwoliło na maksymalne zgromadzenie kapitału.

- złożenie wniosku o emeryturę w bardzo podeszłym wieku pozwoliło na maksymalne zgromadzenie kapitału. Ciągłość zatrudnienia - brak długotrwałych przerw w pracy, w tym zwolnień chorobowych.

- brak długotrwałych przerw w pracy, w tym zwolnień chorobowych. Nowe zasady naliczania - osoby urodzone przed 1949 rokiem, które złożyły wniosek po 2008 roku, otrzymały emeryturę według korzystniejszych przepisów.

Komentarz prezesa ZUS o rekordowych emeryturach

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Zbigniew Derdziuk, w rozmowie z money.pl wyjaśnił specyfikę tych wyjątkowych przypadków:

Wszystkie te osoby urodziły się przed 1 stycznia 1949 r. Mają obliczoną emeryturę według nowych zasad, ponieważ kontynuowały zatrudnienie po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego, a z wnioskiem o przyznanie emerytury wystąpiły po dniu 31 grudnia 2008 r.

Perspektywy dla przyszłych emerytów

Osiągnięcie tak wysokich emerytur przez przyszłych emerytów będzie znacznie trudniejsze ze względu na zmiany w systemie emerytalnym. Obecne zasady obliczania świadczeń, bazujące na kapitale zgromadzonym w całym okresie aktywności zawodowej, wymagają systematycznego odkładania przez dziesięciolecia przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich dochodów.

Rekordowe emerytury w Polsce pokazują, że system może nagradzać długotrwałą i dobrze płatną pracę, jednak osiągnięcie takich kwot wymaga wyjątkowych okoliczności i bardzo długiej aktywności zawodowej.

