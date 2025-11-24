Październikowy wzrost płac poniżej oczekiwań rynkowych – 6,6% rdr.

Analitycy PKO BP wskazują na trwałe hamowanie wzrostu wynagrodzeń.

Możliwość obniżki stóp procentowych przez RPP na grudniowym posiedzeniu.

Największe spowolnienie dynamiki płac w transporcie i gospodarce magazynowej.

Spadek dynamiki płac w październiku – zaskoczenie na rynku pracy

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował dane, z których wynika, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2025 roku osiągnęło poziom 8 865,12 zł. To oznacza wzrost o 6,6% w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednak, co istotne, analitycy spodziewali się wyższego wyniku. Równocześnie odnotowano spadek zatrudnienia w tym sektorze o 0,8%.

Analitycy PKO Banku Polskiego podkreślają, że wynik ten jest nieco słabszy od ich prognoz, a dynamika nominalnych wynagrodzeń osiągnęła najniższy poziom od lutego 2021 roku. W ujęciu realnym płace wzrosły o 3,7% rok do roku. Eksperci są przekonani, że dane te utwierdzają w przekonaniu, że hamowanie wzrostu wynagrodzeń ma charakter trwały.

Prognozy PKO BP: Spowolnienie wzrostu płac w kolejnych latach

PKO BP prognozuje, że średnioroczny wzrost wynagrodzeń w przyszłym roku spowolni do 6,4% z 7,9% w 2025 roku, a na koniec 2026 roku wyniesie około 5,5%. To spowolnienie tempa wzrostu płac może mieć istotny wpływ na decyzje Rady Polityki Pieniężnej (RPP) w kontekście ustalania stóp procentowych.

Czy RPP zdecyduje się na obniżkę stóp procentowych?

Analitycy PKO BP sugerują, że niższy od oczekiwań wzrost wynagrodzeń może skłonić RPP do rozważenia obniżenia stóp procentowych już na grudniowym posiedzeniu. Kluczowe będą jednak również dane o inflacji CPI, które zostaną opublikowane w piątek.

- Na ten moment pozostajemy przy scenariuszu stabilizacji stóp do końca roku, przy niezerowym prawdopodobieństwie obniżki o 25pb - zaznaczają eksperci PKO BP.

Oznacza to, że szanse na obniżkę stóp procentowych istnieją, ale nie są jeszcze pewne.

W których sektorach płace rosły najszybciej?

Analiza danych GUS wskazuje, że płace najszybciej rosły w następujących sektorach:

Rolnictwo (9,7% rdr)

Działalność związana z kulturą i rozrywką (9,3% rdr)

Dostawy wody oraz gospodarowanie ściekami i odpadami (9,1% rdr)

Informacja i komunikacja (9,0% rdr)

Z kolei spadek, drugi miesiąc z rzędu, odnotowano w górnictwie (1,6% rdr).

Najsilniejsze spowolnienie rocznej dynamiki wynagrodzeń dotyczyło transportu i gospodarki magazynowej, gdzie wzrost wyniósł 2,4% rdr (w porównaniu do 8,7% rdr we wrześniu). Analitycy PKO BP zwracają uwagę, że mogła na to wpłynąć restrukturyzacja zatrudnienia w Poczcie Polskiej.

Rynek pracy wciąż bez oznak ożywienia popytu na pracę

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w październiku wyniosło 6,405 mln etatów. Spadek zatrudnienia jest zgodny z prognozami. W ujęciu miesięcznym ubyło 5 tys. etatów (0,1% mdm), co jest najsilniejszym październikowym spadkiem od 20 lat.

- Skumulowana redukcja zatrudnienia w 2025 jest nieco płytsza niż w ubiegłym roku, wciąż jednak brak oznak ożywienia popytu na pracę – podsumowują eksperci PKO BP.

