PIP skontroluje, czy Wigilia była dniem wolnym od pracy, reagując na skargi.

Praca w Wigilię jest dozwolona w określonych sytuacjach, takich jak akcje ratownicze czy praca zmianowa.

Za nielegalne zmuszanie do pracy w Wigilię grożą wysokie grzywny, nawet do 100 tys. zł.

PIP zapowiada kontrole po Wigilii. Sprawdzą, czy pracodawcy dali wolne

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) poinformowała, że sprawdzi, czy Wigilia była dniem wolnym od pracy, zgodnie z nowymi przepisami. Jak zaznaczył główny inspektor pracy Marcin Stanecki w rozmowie z PAP, nie oznacza to jednak kontroli w samą Wigilię. PIP zamierza reagować na wszelkie skargi i ustalić, czy przepisy były przestrzegane, nawet po zakończeniu świąt.

W bieżącym roku, po raz pierwszy, Wigilia stała się ustawowo dniem wolnym od pracy. Dotyczy to również pracowników placówek handlowych, którzy do tej pory pracowali w Wigilię do godziny 14. To istotna zmiana, mająca na celu zapewnienie pracownikom czasu na spędzenie świąt z rodziną.

Marcin Stanecki, główny inspektor pracy, zapowiedział, że PIP będzie reagować na wszelkie skargi dotyczące łamania przepisów związanych z dniem wolnym w Wigilię.

- Na pewno będziemy sprawdzali, czy Wigilia była dniem wolnym od pracy oraz czy prawidłowo były stosowane wyjątki od tej zasady. Trzeba pamiętać, że praca w niedzielę i święta jest dozwolona w określonych sytuacjach – zaznaczył Stanecki.

Wyjątki od zasady – kiedy praca w Wigilię jest dozwolona?

Kodeks pracy przewiduje pewne wyjątki, kiedy praca w niedziele i święta, w tym w Wigilię, jest dozwolona. Dotyczy to m.in.:

Konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego

Pracy zmianowej

Niezbędnych remontów

Transportu i komunikacji

Zakładów świadczących usługi dla ludności (np. szpitale)

Ustawa ograniczająca handel w niedziele i święta również przewiduje katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obejmuje m.in.:

Działalności pocztowej (jeśli przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40% przychodów ze sprzedaży danej placówki)

Cukierni i lodziarni

Stacji paliw płynnych

Kwiaciarni

Sklepów z prasą

Kawiarni

Zakaz nie dotyczy samego przedsiębiorcy. PIP wyjaśnia, że właściciel firmy może stanąć za ladą sklepu 24 grudnia, a nawet skorzystać z nieodpłatnej pomocy najbliższych – małżonka, dzieci czy rodziców. Warunkiem jest jednak, że na co dzień nie zatrudnia tych osób na etat czy umowę cywilnoprawną.

- Jeżeli ktoś prowadzi działalność gospodarczą, to może otworzyć swój punkt handlowy, może wykonywać w nim pracę i my jako inspektorzy nie mamy możliwości tego zakwestionowania – podkreślił główny inspektor pracy.

Jak PIP będzie przeprowadzać kontrole?

Stanecki zaznaczył, że Wigilia nie będzie dniem pracy dla inspektorów.

- Nie będziemy przeprowadzać kontroli w Wigilię i sprawdzać, czy wszystko jest pozamykane czy nie. Natomiast można zgłaszać do nas skargi, na każdy sygnał będziemy reagować. Nawet jeżeli rozpatrzymy skargę po świętach, to i tak jesteśmy w stanie ustalić, czy ktoś pracował w Wigilię czy nie – powiedział Stanecki.

Za nielegalne zobowiązanie do pracy w Wigilię grozi grzywna do 30 tys. zł. W przypadku złamania prawa w handlu kara może być wyższa i sięgać nawet 100 tys. zł.

Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1 tys. zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym naruszaniu przepisów – kara ograniczenia wolności.

Osobom, dla których 24 grudnia będzie dniem roboczym, pracodawca będzie musiał oddać inny dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego (najczęściej do 31 grudnia). =

