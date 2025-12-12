Od stycznia przyszłego roku Unia Europejska rozszerzy podatek węglowy (CBAM) na importowane produkty konsumenckie, co uderzy m.in. w pralki, piece kuchenne i części samochodowe.

Nowy podatek ma zapobiegać importowi produktów z krajów o niższych standardach klimatycznych, ale prawdopodobnie podniesie ceny wielu artykułów w UE.

Rozszerzenie CBAM, który obecnie dotyczy przemysłu ciężkiego, ma na celu zamknięcie luk prawnych i wymuszenie płacenia równoważnych opłat węglowych przez producentów spoza UE.

Decyzja budzi krytykę partnerów handlowych, a jej skutki mogą dotknąć polskich konsumentów, ponieważ lokalni producenci często opierają się na chińskich dostawcach

Co to jest podatek CBAM i co przez niego zdrożeje?

Od 1 stycznia w życie wejdą nowe unijne przepisy, które bezpośrednio uderzą w portfele Polaków. Jak informuje portal Telepolis, należy spodziewać się wzrostu cen takich produktów jak pralki automatyczne, piły ogrodowe, piece kuchenne czy drzwi samochodowe. To efekt rozszerzenia mechanizmu CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), czyli granicznego podatku od emisji CO2.

W praktyce jest to nowa danina nakładana na towary importowane spoza Unii Europejskiej, jeśli ich producenci nie ponoszą kosztów emisji dwutlenku węgla w swoich krajach. Głównym celem, jaki stawia sobie unijny podatek węglowy, jest wyrównanie szans między producentami z UE, którzy płacą ok. 80 euro za tonę CO2, a ich konkurencją z państw o niższych standardach klimatycznych. Bruksela uznała, że tolerowanie takiej sytuacji jest niesprawiedliwe i prowadzi do nieuczciwej konkurencji na europejskim rynku.

Dlaczego Bruksela rozszerza podatek? Unia chce uszczelnić system

Decyzja o rozszerzeniu podatku na kolejne grupy produktów to próba zamknięcia istniejących luk prawnych. Dotychczasowe regulacje pozwalały niektórym firmom na unikanie opłat poprzez przenoszenie części produkcji do krajów sąsiednich, takich jak Turcja, i importowanie stamtąd komponentów lub gotowych wyrobów. Nowe przepisy mają temu zapobiec i uszczelnić cały system.

Jak informuje Teleopolis, Bruksela chce mieć pewność, że podatek CBAM skutecznie przeciwdziała zalewaniu europejskiego rynku przez producentów z krajów o niższych standardach klimatycznych. Ostateczna lista produktów, które zostaną objęte nową regulacją, zależy od dwóch czynników: ilości użytych do ich produkcji materiałów objętych CBAM (np. stali czy aluminium) oraz stopnia ryzyka, że ich produkcja zostanie przeniesiona poza Europę w celu obejścia podatku. Pierwotnie przegląd przepisów miał zakończyć się 10 grudnia, jednak ze względu na trwające negocjacje, termin ten został opóźniony o tydzień.

Konsekwencje dla rynku i reakcje świata. Producenci i konsumenci zapłacą więcej

Choć z pozoru nowe regulacje uderzają w firmy spoza UE, ich skutki odczują także europejscy producenci i, co za tym idzie, konsumenci. Wiele lokalnych firm buduje swoje łańcuchy dostaw w oparciu o tańszych dostawców, na przykład z Chin. Według portalu, nałożenie na nich dodatkowej daniny zmusi ich albo do podniesienia cen, albo do szukania droższych alternatyw wewnątrz Unii. W obu przypadkach ostateczny koszt zostanie przerzucony na klienta końcowego. Decyzja Brukseli spotkała się z ostrą krytyką ze strony kluczowych partnerów handlowych, w tym Chin i Indii. Uważają one unijny podatek węglowy za „jednostronną miarę handlową, a nie środek ochrony klimatu”. Aby złagodzić negatywne skutki dla własnych firm, Komisja Europejska planuje wprowadzić programy subsydiów dla unijnych eksporterów, które mają zapobiec utracie przez nich konkurencyjności na rynkach globalnych.

