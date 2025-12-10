Zasiłek przedemerytalny wynosi 1893,41 zł brutto od 1 marca 2025 roku i podlega regularnej waloryzacji

Świadczenie przysługuje osobom, które straciły pracę z przyczyn niezależnych od siebie – likwidacja zakładu, niewypłacalność pracodawcy lub zwolnienie z winy pracodawcy

Wymagany minimalny wiek to 56 lat dla kobiet i 61 lat dla mężczyzn, a staż pracy od 20 do 40 lat w zależności od przyczyny utraty zatrudnienia

Warunkiem jest pobieranie zasiłku dla bezrobotnych przez minimum 180 dni i złożenie wniosku w ciągu 30 dni od utraty pracy

Zasiłek przedemerytalny – kto może go otrzymać?

Zasiłek przedemerytalny to forma pomocy dla osób w trudnej sytuacji życiowej. ZUS przyznaje to świadczenie osobom, które straciły pracę i mają problem ze znalezieniem nowego zatrudnienia ze względu na wiek.

Podstawowe warunki dotyczą wieku, stażu pracy i przyczyny zwolnienia. Osoba ubiegająca się o zasiłek musi udowodnić, że utrata pracy nastąpiła z przyczyn niezależnych od niej.

Wymogi wiekowe i staż pracy przy zasiłku przedemerytalnym

Kryteria dostępu do zasiłku różnią się w zależności od sytuacji. W przypadku likwidacji zakładu lub jego niewypłacalności wymagane jest ukończenie 56 lat przez kobiety i 61 lat przez mężczyzn oraz posiadanie odpowiednio 20 lub 25 lat stażu pracy.

Gdy utrata zatrudnienia nastąpiła z winy pracodawcy, wymagany wiek to 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn przy stażu 30 lub 35 lat. Istnieje także wariant niezależny od wieku – dla kobiet z 35-letnim stażem i mężczyzn z 40-letnim stażem pracy.

Warunki formalne przyznania świadczenia przedemerytalnego

Sama utrata pracy nie wystarczy do otrzymania zasiłku. Osoba ubiegająca się o świadczenie musi wcześniej pobierać zasiłek dla bezrobotnych przez minimum 180 dni. Konieczna jest także rejestracja w Urzędzie Pracy.

Wniosek trzeba złożyć w ciągu 30 dni od ustania zatrudnienia lub zakończenia prac interwencyjnych. Ważne jest również nieodmawianie przyjęcia odpowiedniego zatrudnienia bez uzasadnionej przyczyny.

Ile wynosi zasiłek przedemerytalny w 2025 roku?

Od 1 marca 2025 roku wysokość zasiłku przedemerytalnego to 1893,41 zł brutto. Kwota ta podlega okresowej waloryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Świadczenie wypłacane jest do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego.

Zasiłek przedemerytalny stanowi stabilne źródło dochodu dla osób, które nie mogą znaleźć zatrudnienia przed emeryturą. Dla wielu jest to jedyne zabezpieczenie finansowe w trudnym okresie życia.

Szczególne uprawnienia do zasiłku przedemerytalnego

Świadczenie przysługuje także osobom prowadzącym działalność gospodarczą, które ogłosiły upadłość. Warunkiem jest wydanie przez sąd postanowienia o upadłości. Okres zawieszenia działalności nie wlicza się do wymaganego stażu pracy.

Zasiłek mogą otrzymać osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy przez minimum pięć lat. Uprawnienie mają także ci, którzy utracili świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna po śmierci podopiecznego – pod warunkiem pobierania tych świadczeń przez co najmniej 365 dni.

Przepisy przewidują szczególne uprawnienia dla pracowników stoczni i osób pracujących przy wyrobach zawierających azbest.

Co zrobić w przypadku odmowy zasiłku przedemerytalnego?

Gdy ZUS odmówi przyznania świadczenia, przysługuje prawo do odwołania. Należy skierować je do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych właściwego dla miejsca zamieszkania. Sąd rozpatrzy sprawę i podejmie ostateczną decyzję.

Warto skorzystać z pomocy prawnej przy przygotowywaniu odwołania. Dobrze uzasadniony wniosek zwiększa szanse na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy.

PTNW - Modzelewski