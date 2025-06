"800 plus" rządu Tuska. Ile pieniędzy przekazano już Polakom?

Rejestracja bezrobotnych bez ograniczeń meldunkowych

Od początku czerwca osoby bezrobotne nie muszą już rejestrować się wyłącznie w urzędzie przypisanym do miejsca zameldowania. Dzięki nowym przepisom możliwa jest rejestracja w dowolnym Urzędzie Pracy, np. tam, gdzie dana osoba rzeczywiście przebywa. To istotne uproszczenie, które pozwoli uniknąć wielu formalności i skróci proces uzyskania statusu bezrobotnego.

Wyższe zasiłki dla bezrobotnych z krótszym stażem

Ustawa zmienia również zasady przyznawania zasiłku dla bezrobotnych. Dotychczas osoby z krótszym niż 5-letni staż pracy otrzymywały jedynie 80 proc. podstawowego świadczenia. Od 1 czerwca sytuacja się zmieniła – teraz każdemu bezrobotnemu przysługuje pełna stawka zasiłku.

Wysokość wsparcia wynosi:

* 1 722 zł przez pierwsze trzy miesiące,

* 1 352,29 zł w kolejnych miesiącach.

To znacząca zmiana, która pozwoli wielu osobom lepiej przetrwać czas bez pracy.

Bon na zasiedlenie dla każdego, niezależnie od wieku

Zniesiono także limit wiekowy przy ubieganiu się o bon na zasiedlenie. Dotąd przysługiwał on wyłącznie osobom do 30. roku życia. Od teraz mogą o niego wnioskować wszyscy bez względu na wiek. Bon pomaga pokryć koszty związane z przeprowadzką i zamieszkaniem w nowym miejscu pracy – jego maksymalna wartość to 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie dla pracodawców zatrudniających osoby starsze

W ramach nowych przepisów pracodawcy zatrudniający osoby starsze mogą otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia. Dotyczy to:

* kobiet w wieku 50–60 lat,

* mężczyzn w wieku 50–65 lat,

* każdej osoby poszukującej pracy po przekroczeniu granicy wieku emerytalnego.

Wysokość wsparcia to nawet 50 proc. minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, co ma zachęcić firmy do otwartości na kandydatów z doświadczeniem zawodowym.

Pożyczka edukacyjna i zmiany w planie działania

Ustawodawca wprowadził również możliwość ubiegania się o nieoprocentowaną pożyczkę edukacyjną do wysokości 400 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Tych środków nie można jednak wykorzystać na klasyczne studia I i II stopnia ani doktoranckie, ale mogą one wspomóc kursy zawodowe czy szkolenia.

Jeśli osoba spłaci 80 proc. pożyczki, pozostałe 20 proc. zostanie umorzone. To zachęta do podnoszenia kwalifikacji.

Zmiany objęły również Indywidualny Plan Działania (IPD). Od teraz będzie on tworzony jedynie dla osób zarejestrowanych przez ponad 120 dni, długotrwale bezrobotnych oraz bezrobotnych poniżej 30. roku życia. Wcześniej IPD przysługiwał każdemu po 60 dniach od rejestracji.

