• Związki zawodowe w PKP Intercity rozpoczynają spór zbiorowy o podwyżki wynagrodzeń od 13 sierpnia.

• Strona społeczna żąda podwyżki o 1000 zł brutto do wynagrodzenia zasadniczego od 1 lipca 2025 roku.

• Brak porozumienia może skutkować strajkiem, co wpłynie na największego polskiego operatora kolejowego.

• PKP Intercity planuje przewieźć 88 milionów pasażerów w tym roku, a 110 milionów w 2030 roku.

Podwyżki w PKP Intercity. Będzie strajk? Znamy kluczową datę

Nadciągają czarne chmury nad polską kolej. Rozmowy płacowe między związkami zawodowymi a zarządem PKP Intercity zakończyły się fiaskiem. Związkowcy dali spółce czas do 13 sierpnia na spełnienie żądań. Jeśli to nie nastąpi, grożą paraliżem kolei. Zapowiedziano rozpoczęcie procedury sporu zbiorowego w PKP Intercity, którego ostatecznym finałem może być strajk generalny.

Dlaczego będzie spór zbiorowy w PKP Intercity?

Negocjacje płacowe weszły w decydującą i niezwykle trudną fazę. Jak poinformował Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych, dialog ze spółką PKP Intercity w sprawie wzrostu wynagrodzeń został oficjalnie zakończony. Powodem jest brak porozumienia, co zostało przypieczętowane podpisaniem protokołu rozbieżności między zarządem spółki a stroną społeczną.

To formalny krok, który otwiera drogę do dalszych, bardziej zdecydowanych działań. Związki zawodowe zapowiedziały, że jeśli ich postulaty nie zostaną uwzględnione do 13 sierpnia 2024 roku, niezwłocznie rozpoczną procedurę sporu zbiorowego. Jest to mechanizm przewidziany przez prawo, który w przypadku braku kompromisu na etapie rokowań i mediacji, daje pracownikom prawo do zorganizowania legalnego strajku.

Ile podwyżki chcą pracownicy PKP Intercity?

Strona społeczna przedstawiła jasne i konkretne oczekiwania finansowe. Pracownicy domagają się wzrostu wynagrodzenia zasadniczego o 1000 zł brutto. Podwyżka miałaby wejść w życie od 1 lipca 2025 roku i objąć wszystkich pracowników wynagradzanych zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy. Ponadto, związki zawodowe walczą o proporcjonalny wzrost płac dla tych pracowników, których wynagrodzenie jest rozliczane według wskaźnika.

Postulat ten jest kluczowy, a od jego spełnienia zależą dalsze losy rozmów – to właśnie te żądania dotyczące podwyżki w PKP Intercity stanowią oś obecnego konfliktu. Brak zgody na te warunki doprowadził do obecnego impasu i groźby zaostrzenia protestu.

Czy grozi nam strajk w PKP Intercity?

Widmo strajku staje się coraz bardziej realne, co jasno komunikują przedstawiciele związków. Szef Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych, Leszek Miętek, w rozmowie z Polską Agencją Prasową nie pozostawił złudzeń co do determinacji pracowników.

– Jeżeli do 13 sierpnia nie zostaną spełnione nasze postulaty, to po prostu zafunkcjonuje spór zbiorowy i będziemy rokować w ramach sporu zbiorowego. Z tą różnicą, że spór zbiorowy w sytuacji fiaska może się zakończyć strajkiem – powiedział Miętek.

Groźba paraliżu komunikacyjnego pojawia się w momencie, gdy PKP Intercity notuje rekordowe wyniki i snuje ambitne plany rozwojowe. Spółka jest największym polskim operatorem kolejowym, a w ubiegłym roku jej pociągi przewiozły 78,5 mln pasażerów – o 15 proc. więcej niż rok wcześniej. Przewoźnik szacuje, że w tym roku liczba ta wzrośnie do 88 mln, a w perspektywie 2030 roku ma osiągnąć nawet 110 mln. Ewentualny strajk mógłby poważnie zaszkodzić nie tylko wizerunkowi firmy, ale również uderzyć w miliony pasażerów korzystających z połączeń ekonomicznych (TLK, IC) i ekspresowych (EIC, EIP).

