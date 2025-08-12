Zwolnienia grupowe w PKP Cargo. Setki pracowników stracą pracę do końca września

Brak porozumienia między PKP Cargo a związkami zawodowymi w sprawie zmian w układzie zbiorowym pracy doprowadził do rozpoczęcia procesu zwolnień grupowych. Do końca września 2025 roku z firmą pożegna się nawet 765 pracowników. Obecnie przedsiębiorstwo zatrudnia około 10 tys. pracowników.

  • PKP Cargo rozpoczęło proces zwolnień grupowych, który potrwa do września 2025 roku.
  • Redukcja zatrudnienia obejmie do 765 pracowników, a powodem jest brak porozumienia ze związkami zawodowymi.
  • Władze spółki proponowały rezygnację z części przywilejów w zamian za system motywacyjny.

PKP Cargo rozpoczyna redukcję zatrudnienia

 PKP Cargo poinformowało, że od 1 sierpnia 2025 r. w spółce rozpoczął się proces zwolnień grupowych. Decyzja jest efektem braku odpowiedzi związków zawodowych na propozycję ograniczenia obowiązywania Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Termin na uzgodnienia upłynął 31 lipca, a w tym czasie ze strony organizacji związkowych nie nadeszła żadna odpowiedź.

Zgodnie z zapisami Planu Restrukturyzacji redukcja zatrudnienia potrwa do 30 września 2025 roku i obejmie maksymalnie 765 pracowników.

Propozycja zmian w układzie zbiorowym

Pod koniec czerwca 2025 r. zarząd spółki zaproponował pracownikom rezygnację z części przywilejów przewidzianych w obowiązującym do połowy 2026 r. ZUZP. W zamian planowano wprowadzenie systemu motywacyjnego opartego na efektywności pracy. Według władz spółki takie rozwiązanie mogłoby przynieść oszczędności porównywalne do tych, jakie zapewni redukcja etatów.

Zmiany miały dotyczyć m.in. rezygnacji z ponadstandardowych świadczeń, takich jak wyższe wynagrodzenie za czas choroby czy wydłużone okresy wypowiedzenia w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Kolejna fala cięć w spółce

To nie pierwsza tak duża redukcja etatów w PKP Cargo w ostatnich latach. W lipcu 2024 roku firma przeprowadziła proces zwolnień grupowych w zakładach i centrali, w wyniku którego pracę straciło 3665 osób. Obecnie przedsiębiorstwo zatrudnia około 10 tys. pracowników.

PKP Cargo jest spółką akcyjną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Największym udziałowcem pozostaje PKP SA z pakietem 33,01 proc. akcji. Fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE SA posiadają 12,08 proc., a pozostali akcjonariusze – 54,91 proc.

Wyniki finansowe spółki za 2024 rok pokazują trudną sytuację – strata netto wyniosła 2,41 mld zł, a wartość EBITDA sięgnęła niespełna 300 mln zł.

