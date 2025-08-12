• Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej nowy dodatek mieszkaniowy i zryczałtowany zwrot kosztów dojazdu dla służb mundurowych. • Funkcjonariusz zdecyduje, czy dodatek mieszkaniowy otrzyma według miejsca zamieszkania, czy służby, tracąc prawo do "dojazdówki" w drugim przypadku. • Dodatek, nieopodatkowany, wyniesie od 900 do 1800 zł i przysługuje mundurowym z Policji, PSP, SG, SOP, AW, ABW, SKW i SWW. • Funkcjonariusze, którzy otrzymali wcześniej pomoc mieszkaniową, będą musieli zwrócić jej część, co szczegółowo opisano w artykule.

Rząd przyjął projekt ustawy o dodatku mieszkaniowym dla służb – co to oznacza?

Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej dodatek mieszkaniowy dla służb mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA). To kluczowy moment, który otwiera drogę do rozpoczęcia prac legislacyjnych w Sejmie. Bez pozytywnej decyzji rządu, dalsze procedowanie nad ustawą nie byłoby możliwe. Projekt, przygotowany przez MSWiA, wprowadza istotne zmiany w systemie świadczeń dla funkcjonariuszy.

Ustawa wprowadza dodatek mieszkaniowy w nowej formie oraz zryczałtowany zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby. To odpowiedź na postulaty środowiska mundurowego, które od dawna zabiegało o poprawę warunków socjalnych. Jak podkreślają przedstawiciele MSWiA, nowe przepisy mają na celu zwiększenie atrakcyjności służby w formacjach podległych resortowi oraz poprawę stabilności finansowej funkcjonariuszy.

Dodatek mieszkaniowy – komu przysługuje i w jakiej wysokości?

Zgodnie z projektem ustawy, dodatek mieszkaniowy przysługiwać będzie funkcjonariuszom Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego. To szeroka grupa zawodowa, która może liczyć na wsparcie finansowe w pokryciu kosztów związanych z mieszkaniem.

Wysokość dodatku mieszkaniowego będzie zależała od iloczynu stawki bazowej (300 zł) oraz mnożnika lokalizacyjnego, który zostanie określony dla danego miejsca. Oznacza to, że kwota świadczenia będzie różna w zależności od lokalizacji pełnienia służby lub zamieszkania funkcjonariusza. Mundurowi mogą liczyć na nieopodatkowaną kwotę od 900 do 1800 złotych.

Co istotne, w przypadku małżeństw, w których oboje małżonkowie są funkcjonariuszami, dodatek mieszkaniowy przysługiwać będzie obojgu. To istotne wsparcie dla rodzin, w których oboje rodzice pełnią służbę w formacjach podległych MSWiA.

Wybór miejsca pobierania dodatku i rezygnacja z dojazdówki – na czym polega zmiana?

Jedną z kluczowych zmian wprowadzonych przez projekt ustawy jest możliwość wyboru przez funkcjonariusza miejsca, według którego będzie naliczany dodatek mieszkaniowy. Oznacza to, że mundurowy będzie mógł zdecydować, czy chce otrzymywać świadczenie zgodnie z mnożnikiem lokalizacyjnym właściwym dla miejsca zamieszkania, czy miejsca pełnienia służby.

Jak przekonują przedstawiciele NSZZ Policjantów, taki model jest rozwiązaniem kompromisowym i uwzględnia głosy różnych stron. Daje on funkcjonariuszom większą elastyczność i możliwość dostosowania świadczenia do swojej indywidualnej sytuacji życiowej.

Wprowadzenie możliwości wyboru pociąga za sobą jednak pewne konsekwencje. W sytuacji, w której funkcjonariusz zdecyduje się na pobieranie dodatku mieszkaniowego właściwego dla miejsca pełnienia służby, straci prawo do otrzymania tzw. dojazdówki, czyli zryczałtowanego zwrotu kosztów dojazdu do pracy. To istotny element, który należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o wyborze miejsca pobierania świadczenia.

Zwrot pomocy mieszkaniowej – jak będą wyglądać zasady?

Projekt ustawy reguluje również kwestię zwrotu pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego, odprawy mieszkaniowej lub ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z lokalu mieszkalnego z jednostek budżetowych. Funkcjonariusze, którzy otrzymali taką pomoc przed wejściem w życie projektowanych przepisów, będą mieli wysokość świadczenia mieszkaniowego odpowiednio pomniejszoną.

W przypadku Policji, SG, PSP, ABW, AW, SKW, SWW, zwrot będzie mógł nastąpić w postaci zwrotu 50 proc. przyznanej kwoty w ciągu 30 dni od otrzymania rozstrzygnięcia w sprawie lub spłaty co miesiąc 1/60 z 50 proc. wysokości przyznanej pomocy finansowej w okresie kolejnych 60 miesięcy – z możliwością jednorazowej wcześniejszej spłaty.

Mundurowi z SOP będą mieli nieco inne zasady zwrotu. Będą oni musieli zwrócić 50 proc. kwoty w ciągu 30 dni od otrzymania rozstrzygnięcia w sprawie lub spłacać co miesiąc 1/120 z 50 proc. wysokości przyznanej pomocy finansowej.

Co istotne, jeśli wniosek o pomoc finansową na uzyskanie lokalu mieszkalnego, odprawę mieszkaniową lub ekwiwalent pieniężny został złożony po 31 grudnia 2024 r., funkcjonariusz będzie zobowiązany zadeklarować sposób zwrotu całości przyznanej kwoty w oparciu o powyższe zasady. Niniejsze nie ma zastosowania w przypadku, gdy zakup nieruchomości nastąpił przed 1 stycznia 2025 r.

Przepisy trafią teraz do Sejmu. Ale ten nie zajmie się nimi wcześniej niż za niespełna miesiąc. Najbliższe posiedzenie izby zaplanowano bowiem na 9-12 września. Jeśli posłom uda się uchwalić ustawę tuż po wakacyjnej przerwie, Senat mógłby się zająć przepisami 24-25 września.

