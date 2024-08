i Autor: Shutteststock

Finanse seniora

Świadczenie przedemerytalne 2024. Komu przysługuje i jak je uzyskać?

Zbliżasz się do emerytury? Jeśli zostało Ci do niej maksymalnie 4 lata, możesz liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe. Państwo zapewnia osobom w takiej sytuacji tzw. świadczenie przedemerytalne. To specjalny zasiłek wypłacany przez ZUS, który ma pomóc przetrwać czas do przejścia na emeryturę.