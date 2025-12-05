Sejm uchwalił budżet na 2026 rok z deficytem 271,7 mld zł.

Budżet zakłada rekordowe wydatki na obronność i ochronę zdrowia.

Posłowie zaakceptowali poprawki dotyczące m.in. przesunięcia środków w budżetach różnych instytucji.

Ustawa trafi teraz do Senatu, a następnie do podpisu Prezydenta.

Sejm zatwierdza budżet na 2026 Rok

W piątek 5 grudnia 2025 roku, Sejm uchwalił ustawę budżetową na rok 2026. Zgodnie z jej założeniami, dochody państwa mają osiągnąć poziom 647,2 mld zł, natomiast wydatki zostały zaplanowane na kwotę 918,9 mld zł. Powstała różnica generuje deficyt budżetowy, który ma wynieść 271,7 mld zł. Minister finansów, Andrzej Domański, podkreślił, że w budżecie zostały zabezpieczone środki na priorytetowe obszary, takie jak bezpieczeństwo państwa oraz kluczowe inwestycje.

Za przyjęciem ustawy głosowało 233 posłów, natomiast 197 było przeciwnych. Żaden z posłów nie wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu, gdzie zostanie poddana dalszej analizie i ewentualnym poprawkom.

Premier Donald Tusk w rozmowie z dziennikarzami podkreślił, że że przyjęcie budżetu stabilną większością, „w trudnych czasach, wojenno-ryzykownych” jest „dobrym sygnałem na najbliższe miesiące”.

- Więc tak, mam satysfakcję. To jest dobry moment dla Polski - powiedział premier.

Uchwalona przez Sejm ustawa budżetowa powinna trafić do Prezydenta RP Karola Nawrockiego do podpisu w ciągu 4 miesięcy od dnia przekazania projektu Sejmowi. W przypadku, gdyby tak się nie stało, Prezydent ma prawo, w ciągu 14 dni, zarządzić skrócenie kadencji Sejmu. Konstytucja przewiduje, że Prezydent podpisuje budżet w ciągu 7 dni albo kieruje ustawę budżetową do Trybunału Konstytucyjnego, który musi orzec w tej sprawie w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania ustawy.

Minister finansów twierdzi, że polska gospodarka jest w dobrym stanie

Minister finansów i gospodarki, Andrzej Domański, przed głosowaniem nad budżetem, podkreślił pozytywną sytuację gospodarczą Polski:

- Po dwóch latach rządów Donalda Tuska Polska to najszybciej rosnącą duża gospodarka Unii Europejskiej. Weszliśmy do grupy 20 największych gospodarek, zostaliśmy zaproszeni do przyszłorocznych prac Grupy G20. PKB rośnie w tempie zbliżonym do 4 proc., spada inflacja, bezrobocie pozostaje jednym z najniższych w UE. Złoty jest silny i stabilny, realnie rosną wynagrodzenia - powiedział Domański.

Dodał również, że dochody budżetu na przyszły rok wzrosną o ponad 7%, co przekłada się na około 44 mld zł. Minister Domański zwrócił uwagę na rekordowe nakłady na politykę mieszkaniową oraz zabezpieczenie środków na obronność w wysokości blisko 5% PKB, a także na finansowanie kluczowych inwestycji. Podsumowując, określił budżet jako "dobry budżet, budżet inwestycji i rozwoju".

Do budżetu zgłoszono poprawki

Podczas głosowania, posłowie odnieśli się również do 99 poprawek zgłoszonych w trakcie drugiego czytania ustawy. Ostatecznie, Sejm zaakceptował 7 z nich, które dotyczą m.in.:

Przesunięcia 5 mln zł w ramach budżetu Najwyższej Izby Kontroli (NIK).

Przesunięcia środków na wspólną infrastrukturę informatyczną państwa.

Przesunięcia środków na nową siedzibę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Gorzowie Wielkopolskim.

Sfinansowania funkcjonowania stanowisk ds. zdrowia, podległych ministrowi zdrowia, w polskim przedstawicielstwie przy Unii Europejskiej w Brukseli oraz przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie (łącznie 3 etaty).

Wpisania do wykazu zadań programu polegającego na budowie statków dla uczelni morskich, na który środki zostały już zapisane w budżecie.

Cięcia wydatkach instytucji państwowych i przeniesiono je do służb

Wcześniej, podczas prac w sejmowej Komisji Finansów Publicznych, przyjęto zmiany, które wpłynęły na obniżenie wydatków różnych instytucji państwowych. Zmniejszono m.in. wydatki:

Kancelarii Prezydenta RP o ponad 12,75 mln zł.

Kancelarii Sejmu o prawie 16,6 mln zł.

Kancelarii Senatu o ponad 28,2 mln zł.

Sądu Najwyższego o prawie 30 mln zł.

Naczelnego Sądu Administracyjnego o prawie 15,7 mln zł.

NIK o ponad 89,7 mln zł.

Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) o 7,8 mln zł.

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) o ponad 10 mln zł.

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) o ponad 3,7 mln zł.

Krajowego Biura Wyborczego (KBW) o prawie 9,2 mln zł.

Państwowej Inspekcji Pracy o ponad 105 mln zł.

Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) o ponad 82,5 mln zł.

Ministerstwa Sprawiedliwości o 165 mln zł.

Uzyskane w ten sposób środki, w wysokości prawie 569,6 mln zł, zostały przekierowane na inne cele, takie jak:

Szkolnictwo wyższe i naukę (wzrost wydatków o 280 mln zł).

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) (wzrost o prawie 165,2 mln zł).

Agencja Wywiadu (AW) (wzrost o 55 mln zł).

Nowa rezerwa celowa przeznaczona dla Narodowego Instytutu Wolności (40 mln zł).

Założenia makroekonomiczne budżetu na 2026

Ustawa budżetowa na 2026 rok opiera się na następujących założeniach:

Wydatki państwa: 918,9 mld zł.

Deficyt budżetowy: 271,7 mld zł.

Dochody budżetu państwa: 647,2 mld zł, w tym: Wpływy z VAT: 341,5 mld zł. Wpływy z akcyzy: 103,3 mld zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT): 80,4 mld zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT): 32 mld zł.



Zgodnie z ustawą, relacja państwowego długu publicznego do PKB ma wynieść 53,8%, co utrzyma ją poniżej progu ostrożnościowego 55% określonego w ustawie o finansach publicznych.

W budżecie na 2026 rok zaplanowano rekordowe wydatki na obronę narodową, przekraczające 200 mld zł, co odpowiada 4,81% PKB. Środki te mają być przeznaczone na modernizację armii i wsparcie systemu bezpieczeństwa. Na ochronę zdrowia ma trafić 247,8 mld zł, co stanowi 6,81% PKB, a priorytetem dla rządu mają być inwestycje w infrastrukturę medyczną i kadry. Nakłady na drogi i kolej wyniosą 53,9 mld zł, w tym 20,1 mld zł z budżetu państwa.

Andrzej Domański IMPACT 2025