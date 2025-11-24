Użytkownicy Play w Małopolsce i na Podkarpaciu doświadczają utrudnień z dostępem do usług, głównie z powodu awarii około 140 stacji bazowych spowodowanych trudnymi warunkami atmosferycznymi.

Wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka potwierdził, że początkowo ponad 200 stacji nadawczych było niedostępnych, głównie na Podkarpaciu, w Małopolsce i Lubelskiem, a sytuacja powoli wraca do normy.

Play zapewnia, że ich służby intensywnie pracują nad usunięciem awarii i przywróceniem pełnej funkcjonalności sieci, a liczba niedostępnych stacji systematycznie się zmniejsza.

Stacje bazowe są kluczowe dla komunikacji bezprzewodowej, umożliwiając rozmowy, internet i SMS-y, a ich awaria bezpośrednio wpływa na dostępność usług.

Awaria w sieci Play – utrudnienia dla użytkowników w Małopolsce i na Podkarpaciu

Użytkownicy sieci komórkowej Play w niektórych regionach Polski doświadczają problemów z dostępem do usług. Przyczyną są trudne warunki atmosferyczne, które doprowadziły do awarii stacji bazowych. Jak poinformowało biuro prasowe operatora Play, niedostępnych jest ok. 140 z ponad 12,9 tys. stacji bazowych w Polsce. Największe problemy występują w województwach małopolskim i podkarpackim. Operator zapewnia, że liczba niedziałających stacji systematycznie się zmniejsza.

Wcześniej, w poniedziałek, wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka poinformował na platformie X o awarii stacji bazowych (BTS) w sieci Play, dotykającej niektóre części kraju.

„Rano ponad 200 stacji nadawczych było niedostępnych. Głównie w woj. podkarpackim, małopolskim i lubelskim. Powoli sytuacja wraca do normy (z naciskiem na powoli). Przyczyną — marznący śnieg i generalnie warunki atmosferyczne” – napisał Gramatyka.

Stanowisko Play

Biuro prasowe Play, w odpowiedzi na pytania Polskiej Agencji Prasowej (PAP), potwierdziło informacje przekazane przez wiceministra cyfryzacji. „Aktualnie z powodu niedawnych intensywnych opadów śniegu, skutkujących brakiem prądu i nieprzejezdnością niektórych dróg, niedostępnych jest ok. 140 z ponad 12,9 tys. stacji bazowych sieci Play. Sytuacja dotyczy głównie województw podkarpackiego i małopolskiego” – przekazało Play. Operator zapewnia, że dokłada wszelkich starań, aby jak najszybciej usunąć awarię i przywrócić pełną funkcjonalność sieci.

„Nasze służby przez cały weekend intensywnie pracowały i wciąż pracują nad przywróceniem łączności. Liczba niedostępnych stacji systematycznie się zmniejsza. Tam, gdzie to możliwe, kierujemy ruch do innych, czynnych stacji bazowych” – podkreśliło Play.

Stacja bazowa jest kluczowym elementem radiowego systemu telekomunikacyjnego. Umożliwia ona bezprzewodową komunikację między urządzeniami końcowymi (np. telefonami komórkowymi) a siecią telekomunikacyjną. Jej głównym zadaniem jest przekazywanie (nadawanie i odbieranie) sygnałów radiowych między urządzeniami abonenckimi a siecią operatora telekomunikacyjnego. Innymi słowy, to dzięki stacjom bazowym możemy prowadzić rozmowy telefoniczne, korzystać z internetu i wysyłać wiadomości SMS w naszych telefonach komórkowych.

Ryszard Florek - Prezes FAKRO - Karpacz 2025