Wielka awaria sieci Play! Ludzie zgłaszają, że nie mogą dzwonić. Co się dzieje?

Klienci sieci telekomunikacyjnej Play zaczęli zgłaszać problemy dotyczące usług. Jak piszą m.in. w mediach społecznościowych, nie mogą dzwonić albo mają kłopoty z zasięgiem sieci. Na podstawie informacji zebranych przez serwis Downdetector wynika, że awaria Play dotyczy przede wszystkim problemów z wykonywaniem połączeń i zasięgiem sieci, są też zgłoszenia dotyczące problemów z Internetem stacjonarnym.

Awaria w Play. Ludzie zgłaszają: problemy z zasięgiem, połączeniami i Internetem

Wielu internautów zgłasza kłopoty na oficjalnej stronie Play na Facebooku, pod jednym z postów. Jak czytamy problemy z siecią dotyczą m.in. Zakopanego, Katowic, Łodzi, Płocka, Katowic, Gdańska, Gdyni, Poznania, Częstochowy, Krakowa, Świdnika, Kielc, Zabrza czy Lublina. Ludzie zgłaszają kolejne miejscowości, w których występują problemy, komentując na Facebooku:

Nie można nigdzie się dodzwonić od kilkudziesięciu minut Gdynia

Tychy nie działa sieć. Ani Internet ani połączenia nie działają

Częstochowa również problem z zasięgiem. Nie można wykonać połączenia

Brak możliwości wykonywania połączeń wychodzących, przychodzących, jak również nie działa Internet …

Play odpowiada pod wpisami jednym i tym samym komunikatem: - Jesteśmy świadomi obecnej sytuacji i prowadzimy intensywne prace nad przywróceniem pełnej funkcjonalności usług. Bardzo prosimy o cierpliwość.

Przypomnijmy, że sieci Play to jedna z największych i najbardziej znanych firm telekomunikacyjnych w Polsce. Play wszedł na polski rynek w 2007 roku jako czwarty operator telefonii komórkowej. Szybko zdobył zaufanie klientów, oferując przełomowe i innowacyjne usługi w atrakcyjnej cenie. Jest liderem branży telekomunikacyjnej. Jak czytamy na stronie Play: - Play obsługuje ponad 13,3 milionów klientów komórkowych i ponad 2 mln abonentów usług dla domu, w tym internetu stacjonarnego i telewizji. Pozostaje też najchętniej wybieraną siecią wśród klientów przenoszących swój numer telefonu. Ponadto z rozwiązań dla biznesu Grupy Play korzysta ponad połowa firm z pierwszej setki największych polskich prywatnych przedsiębiorstw z listy Forbesa.