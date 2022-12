Najwyższa emerytura w Polsce

– Nasz system emerytalny opiera się na założeniu, że im później przejdziemy na emeryturę, tym świadczenie będzie wyższe. Liczba osób pobierających emerytury to 6 mln 41 tys. W tej grupie 3 mln 657 tys. to kobiety. Przeciętna miesięczna wysokość emerytury dla kobiety to 2 248,47 zł – powiedziała prezes ZUS Gertruda Uścińska.

A ile wynosi najwyższa emerytura w Polsce? Okazuje się, że obecnie najwyższa emerytura w Polsce dla kobiety to 26 856 zł. - Pani, która ją otrzymuje, przeszła na emeryturę w wieku 81 lat. Jej staż pracy to 61 lat. Zgromadzony kapitał wynosi 1 mln 800 tys. zł - wskazała prezes ZUS Gertruda Uścińska. Dla porównania najwyższa emerytura dla mężczyzny wypłacana przez ZUS to 37 tys. zł. Jego staż pracy to 67 lat.

Najwyższe emerytury w Polsce po waloryzacji

Warto przypomnieć, że każdego roku emerytury i renty są w Polsce waloryzowane. Chodzi o to, by seniorzy i osoby schorowane nie tracili na inflacji. Niestety, wszystko wskazuje na to, że w 2023 roku pomimo waloryzacji emerytur i rent na poziomie 13.8 proc. (takie są prognozy rządu co do wskaźnika waloryzacji na 2023 rok) i tak stracą. Ale przeliczmy, o ile wzrosną świadczenia naszym rekordzistom. Pani pobierająca rekordową emeryturę będzie dostawała o ok. 3 tys. zł więcej miesięcznie, czyli 30 tys. zł, a pan o ponad 5 tys. zł więcej, czyli 42 tys. zł.

