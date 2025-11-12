Prawie 7 tys. na rękę i liczne dodatki. Jest ponad 100 miejsc pracy

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
Marta Kowalska
2025-11-12 9:50

W 2026 roku Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej planuje zatrudnić aż 120 nowych funkcjonariuszy. Oferuje stabilne zatrudnienie od pierwszego dnia służby, wynagrodzenie do 6700 zł netto, a także liczne dodatki i świadczenia - pisze serwis forsal.pl. To jedna z najatrakcyjniejszych ofert pracy w regionie.

Dwóch funkcjonariuszy Straży Granicznej, stojących tyłem, w mundurach polowych przy zielonej budce kontenerowej z napisem STRAŻ GRANICZNA – POLISH BORDER GUARD, obok służbowego samochodu Toyota Hilux w barwach formacji. Zdjęcie ilustruje oferty pracy w Straży Granicznej dostępne na Super Biznes.

i

Autor: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Dwóch funkcjonariuszy Straży Granicznej, stojących tyłem, w mundurach polowych przy zielonej budce kontenerowej z napisem "STRAŻ GRANICZNA – POLISH BORDER GUARD", obok służbowego samochodu Toyota Hilux w barwach formacji. Zdjęcie ilustruje oferty pracy w Straży Granicznej dostępne na Super Biznes.
  •  Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej planuje przyjąć 120 nowych funkcjonariuszy, co oferuje stabilne zatrudnienie w regionie o wysokim bezrobociu.
  •  Początkujący funkcjonariusze mogą liczyć na wynagrodzenie do 6700 zł netto (dla osób do 26 lat) lub około 6200 zł netto (dla starszych), z dodatkami i świadczeniami mieszkaniowymi.
  •  Służba gwarantuje wsparcie finansowe na mieszkanie, zwrot kosztów dojazdu, świadczenia motywacyjne oraz nagrody jubileuszowe do 300% po 40 latach.
  • Kandydaci muszą spełnić warunki obywatelstwa polskiego, niekaralności i średniego wykształcenia, przechodząc testy wiedzy, sprawności fizycznej i badania psychologiczne.

Rekrutacja w Straży Granicznej – 120 wakatów w 2026 roku

W przyszłym roku Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej zamierza przyjąć do służby 120 nowych funkcjonariuszy. Jak podkreśla płk Daniel Wojtaszkiewicz, komendant oddziału, formacja oferuje nie tylko stabilne zatrudnienie, lecz także możliwość rozwoju i realizacji pasji.

Aktualnie w jednostce służbę pełni ponad 1,3 tys. funkcjonariuszy, a poziom wakatów sięga około 17 proc. W 2025 roku do formacji dołączy 90 osób, a kolejne przyjęcia zaplanowano na następny rok.

Wysokie zarobki i stabilność zatrudnienia

Straż Graniczna kusi kandydatów wynagrodzeniem do 6700 zł netto na najniższym stanowisku w służbie stałej. Osoby do 26. roku życia, zwolnione z podatku PIT, mogą liczyć na wyższe kwoty – nawet ponad 6700 zł miesięcznie, natomiast starsi funkcjonariusze otrzymują ok. 6200 zł netto.

Podczas czteromiesięcznego szkolenia zarobki również pozostają atrakcyjne – od 5300 do 5800 zł netto, w zależności od wieku kandydata. Po zakończeniu szkolenia uposażenie wzrasta do około 6400 zł netto.

System wynagrodzeń obejmuje też liczne dodatki, w tym funkcyjny, służbowy i za stopień, a także premie roczne, jubileuszowe i świadczenia mieszkaniowe. Do tego dochodzą nagrody jubileuszowe – od 75 proc. po 20 latach służby aż do 300 proc. po 40 latach.

Świadczenia i dodatki dla funkcjonariuszy

Nowi strażnicy mogą liczyć na szeroki pakiet benefitów finansowych. Wśród nich znajdują się:

 * pomoc na zakup mieszkania lub domu,

* równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego,

* zwrot kosztów dojazdu do miejsca służby (do 30 km),

* świadczenie motywacyjne i teleinformatyczne,

* rekompensata pieniężna za nadgodziny.

Kto może zostać funkcjonariuszem Straży Granicznej?

Kandydat musi posiadać obywatelstwo polskie, niekaralność i nieposzlakowaną opinię. Wymagane jest także co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczna i psychiczna do służby w formacjach uzbrojonych. Osoba aplikująca powinna być gotowa do podporządkowania się zasadom dyscypliny i zachowania tajemnicy służbowej.

Jak wygląda rekrutacja do Straży Granicznej?

Proces naboru obejmuje kilka etapów – od złożenia podania i dokumentów, przez test wiedzy oraz sprawności fizycznej, aż po badania psychologiczne i rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci przechodzą również badanie wariograficzne i weryfikację w rejestrach. Niektóre grupy, m.in. absolwenci klas mundurowych z pozytywnym wynikiem testu sprawnościowego czy byli funkcjonariusze, mogą zostać zwolnione z części procedur.

