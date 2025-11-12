Brak oszczędności problemem dla niemal połowy Węgrów

Sytuacja finansowa wielu Węgrów jest daleka od idealnej. Aż 43 proc. mieszkańców kraju doświadcza trudności z brakiem środków pod koniec miesiąca, co uniemożliwia im gromadzenie jakichkolwiek oszczędności. Ten alarmujący wynik, ujawniony w sondażu Ipsos, maluje ponury obraz sytuacji ekonomicznej wielu rodzin na Węgrzech. Brak możliwości odłożenia pieniędzy na przyszłość stwarza poczucie niepewności i ogranicza możliwości rozwoju osobistego oraz zawodowego.

Zdolność do oszczędzania zależy od zarobków

Badanie Ipsos wskazuje na silną korelację między wysokością dochodów a zdolnością do oszczędzania. Granicą, która znacząco wpływa na możliwość odkładania pieniędzy, jest kwota 700 tys. forintów miesięcznie (ok. 1,8 tys. euro). Osoby zarabiające poniżej tej sumy mają ogromne trudności z oszczędzaniem – zaledwie 5 proc. z nich jest w stanie odłożyć jakiekolwiek środki. Natomiast wśród osób, których dochody przekraczają 700 tys. forintów, 22 proc. deklaruje, że może zaoszczędzić nawet jedną trzecią swoich zarobków. Te dane podkreślają rosnące nierówności społeczne i ekonomiczne na Węgrzech.

Rosnące obawy o emeryturę

Kolejnym niepokojącym sygnałem, płynącym z sondażu Ipsos, jest wzrost odsetka osób obawiających się, że ich emerytura nie wystarczy na godne życie. Od lata bieżącego roku, odsetek ten wzrósł z 22 proc. do 27 proc. To znaczący wzrost, który świadczy o rosnącym poczuciu niepewności wśród Węgrów w kontekście ich przyszłości emerytalnej. Obawy te mogą być związane z wysoką inflacją, niskimi świadczeniami emerytalnymi oraz niepewną sytuacją gospodarczą kraju.

Inflacja nadal głównym zagrożeniem

Węgrzy nadal postrzegają inflację jako główne zagrożenie dla swojej egzystencji. Wysokie ceny towarów i usług, rosnące koszty energii i brak stabilności finansowej sprawiają, że wielu mieszkańców Węgier z trudem wiąże koniec z końcem. Inflacja ma negatywny wpływ na siłę nabywczą pieniądza, co przekłada się na spadek realnych dochodów i pogorszenie standardu życia.

Finanse w centrum debaty przed wyborami

Kwestie finansowe stanowią jeden z kluczowych tematów poruszanych w węgierskiej debacie publicznej, zwłaszcza w kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych, zaplanowanych na kwiecień 2026 roku. Partie polityczne prześcigają się w propozycjach mających na celu poprawę sytuacji materialnej obywateli, walkę z inflacją oraz zwiększenie bezpieczeństwa socjalnego. Wyniki sondażu Ipsos z pewnością będą miały wpływ na kształtowanie się programów wyborczych i retoryki politycznej w nadchodzących miesiącach.

Pieniądze to nie wszystko - Tadeusz Białek