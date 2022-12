Waloryzacja 500 plus w 2023 roku? Inflacja zżera pieniądze na dzieci. Inne świadczenia pomogą?

Zmiany w 500 plus

Andrzej Duda podpisał ustawę! Waloryzacja 13,8 proc. potwierdzona

Waloryzacja kwotowo-procentowa na 2023 roku zatwierdzona! Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę, która zapewnia emerytom od 2023 roku waloryzację na poziomie 13,8 proc. Ponadto gwarantowana jest podwyżka świadczenia o przynajmniej 250 zł, tym samym minimalna emerytura będzie wynosić 1588,44 zł brutto. Renta socjalna wzrasta w tym przypadku do 1191,33 zł.

Osoby pobierające emeryturę częściową, mogą liczyć na waloryzację nie niższą niż 125 zł. Świadczeniobiorcy nie mający gwarancji najniższej emerytury, będą mieli świadczenia podwyższone zgodnie ze wskaźnikiem waloryzacji.

Waloryzacja będzie stosowana także do emerytur i rent rolników indywidualnych, służb mundurowych oraz emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych i rodzicielskich świadczeń uzupełniających. Wypłaty zwaloryzowanych świadczeń ruszą od 1 marca 2023 roku.

Waloryzacja podwyższy progi do przyznania dodatkowych świadczeń

Ponadto podwyższona zostanie miesięczna granica, która uprawnia do otrzymania świadczenia wyrównawczego zgodnie z ustawą o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (do 3046,29 zł).

Do 2157,80 zł zostanie podwyższony miesięczny próg otrzymywanych świadczeń uprawniających do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

