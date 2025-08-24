Emeryci po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego (60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni) mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń finansowych.

Praca na emeryturze to już nie wyjątek, ale norma. Statystyki nie kłamią - co piąty emeryt w Polsce podejmuje zatrudnienie, aby poprawić swoją sytuację finansową. Najważniejsza informacja: od czerwca do sierpnia 2025 roku można dorobić do 6273,60 zł brutto miesięcznie, a od września 2025 limit wzrósł do 6124,10 zł brutto bez wpływu na wysokość emerytury! To nadal bardzo wysokie kwoty - pierwszy raz w historii limity przekroczyły 6000 złotych.

UWAGA! Osoby które osiągnęły powszechny wiek emerytalny (60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni) mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń - limity ich w ogóle nie dotyczą!

Emeryci mają do dyspozycji kilka form zatrudnienia, z których każda ma swoje zalety i wady. W praktyce najczęściej wybierają między umową o pracę (47 proc. przypadków), umową zlecenia (31 proc.) a działalnością nierejestrowaną (12 proc.). Która opcja jest najbardziej opłacalna? To zależy od Twoich potrzeb i sytuacji finansowej.

Umowa o pracę - stabilność kosztuje

Zalety: Pełna ochrona prawna według Kodeksu pracy, prawo do urlopu wypoczynkowego, stabilność zatrudnienia i budowanie stażu pracy. To jedyna forma, przy której okres zatrudnienia zalicza się do stażu pracowniczego i wpływa na wysokość przyszłych świadczeń.

Wady: Sztywne ramy czasowe, pełne oskładkowanie i ograniczona elastyczność. Dla emerytów przed osiągnięciem wieku emerytalnego (60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni) obowiązują limity dorabiania.

Składki i koszty: Emeryt zatrudniony na umowę o pracę płaci wszystkie standardowe składki ZUS. Przy wynagrodzeniu 4000 zł brutto pracownik płaci około 908 złotych składek, a pracodawca dodatkowo 712 złotych. Jedyna ulga: brak składek na Fundusz Pracy i FGŚP dla kobiet po 55 latach i mężczyzn po 60 latach - oszczędność około 86 zł miesięcznie dla pracodawcy.

Umowa zlecenia - elastyczność z ograniczeniami

Zalety: Większa elastyczność w ustalaniu warunków współpracy, możliwość podpisania kilku umów z różnymi pracodawcami, dobrowolna składka chorobowa (można zrezygnować i otrzymać wyższe wynagrodzenie netto).

Wady: Brak ochrony prawnej Kodeksu pracy, brak prawa do urlopu, nie liczy się do stażu pracy. Składki emerytalne są odprowadzane tylko do wysokości minimalnego wynagrodzenia (4666 zł w 2025 roku).

Oskładkowanie: Zależy od konfiguracji zatrudnienia. Jeśli to jedyna umowa emeryta - obowiązkowe są wszystkie składki społeczne. Jeśli emeryt pracuje jednocześnie na etacie gdzie osiąga minimalne wynagrodzenie, od zlecenia płaci tylko składkę zdrowotną (9 proc.). W pierwszym przypadku przy 3500 zł otrzymuje na rękę około 2070 złotych, w drugim - około 2400 złotych.

Działalność nierejestrowana - minimum formalności

Nowe limity 2025: Maksymalny miesięczny przychód wynosi 3499,50 zł (75 proc. minimalnego wynagrodzenia), co daje rocznie maksymalnie 41 994 złote.

Warunek: brak prowadzenia działalności gospodarczej w ostatnich 60 miesiącach.

Zalety: Zero składek ZUS, minimalne formalności (nie trzeba rejestrować działalności), tylko rozliczenie roczne bez miesięcznych zaliczek, pełna elastyczność organizacji pracy. To idealna opcja dla korepetytorów, twórców rękodzieła czy freelancerów.

Wady: Niski limit przychodów, brak budowania uprawnień emerytalnych, brak ubezpieczenia zdrowotnego z tego tytułu. Przekroczenie limitu oznacza obowiązek rejestracji firmy w ciągu 7 dni. Przykład: 3000 zł miesięcznie - brak składek ZUS, podatek około 300 zł rocznie, na rękę praktycznie cała kwota.

Porównanie finansowe - konkretne kwoty

Przy 3500 zł miesięcznie:

Umowa o pracę: na rękę około 2430 zł (koszt pracodawcy 4200 zł).

Umowa zlecenia: na rękę około 2550 zł (koszt 4000 zł).

Działalność nierejestrowana: na rękę około 3470 zł miesięcznie, podatek płacony na koniec roku.

Genialny trik: ulga PIT-0 dla emerytów

Rewelacyjna możliwość oszczędzania: Jeśli osiągnąłeś wiek emerytalny, ale nie pobierasz świadczenia, bo pracujesz, możesz skorzystać z ulgi PIT-0. Pracującym na etacie emerytom przysługuje zwolnienie z podatku dochodowego do kwoty 85 528 zł rocznie! Łącznie z kwotą wolną (30 000 zł) daje to 115 528 złotych rocznego dochodu bez podatku.

Przykład: 61-latka zarabiająca 7000 zł miesięcznie (84 000 zł rocznie) z ulgą PIT-0 oszczędza około 6500 zł podatku rocznie!

Najnowsze zmiany 2025 roku

Wzrost limitów dorabiania: Od czerwca do sierpnia 2025 bezpieczny limit wynosił 6273,60 zł, a próg zawieszenia emerytury 11 651 złotych. Od września do listopada 2025 limit bezpiecznego dorabiania wynosi 6124,10 zł brutto (spadek o 149,50 zł), a próg zawieszenia 11 373,30 zł. To nadal rekordowe kwoty w historii.

Kluczowa informacja: Limity dorabiania dotyczą wyłącznie osób, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego (60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni). Seniorzy po osiągnięciu tego wieku mogą dorabiać dowolne kwoty bez konsekwencji dla emerytury!

Dlaczego limit nieznacznie spadł? Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej spadło z 8962,28 zł (I kwartał) do 8918,94 zł (II kwartał 2025), stąd 70 proc. tej kwoty daje niższy limit niż poprzednio.

Renta wdowia: Od lipca 2025 wprowadzono możliwość łączenia renty rodzinnej z emeryturą. Można otrzymywać 100 proc. jednego świadczenia plus 15 proc. drugiego (od 2027 roku będzie 25 proc.).

Waloryzacja emerytur: W marcu 2025 emerytury wzrosły o 5,82 proc. Minimalna emerytura wynosi obecnie 1884,61 zł brutto.

Praktyczne porady i najczęstsze błędy

Złota reguła jednego dnia: Jeśli chcesz łączyć emeryturę z pracą u dotychczasowego pracodawcy, musisz rozwiązać umowę, być bezrobotny minimum jeden dzień, złożyć wniosek o emeryturę w ZUS, a dopiero potem podpisać nową umowę.

Najczęstszy błąd: Składanie oświadczenia PIT-2 u pracodawcy, gdy już pobierasz emeryturę. Skutkuje to podwójną kwotą wolną od podatku i koniecznością dopłacenia nawet 3600 zł rocznie!

Obowiązek informacyjny: Emeryci przed osiągnięciem wieku emerytalnego muszą informować ZUS o swoich dochodach do końca lutego każdego roku. Niezłożenie informacji może skutkować koniecznością zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Emeryci po 60/65 latach są zwolnieni z tego obowiązku.

Wybór formy rozliczenia: ZUS automatycznie wybiera korzystniejszy sposób rozliczania limitów - miesięczny lub roczny. Możesz przekroczyć limit w jednym miesiącu, ale nie w skali całego roku. Dotyczy to tylko emerytów przed osiągnięciem pełnego wieku emerytalnego.

Bezpieczna praca po 60/65 latach: Jeśli już osiągnąłeś powszechny wiek emerytalny, możesz spokojnie przyjąć każdą ofertę pracy bez obawy o zmniejszenie emerytury. To ogromna przewaga - żadne limity Cię nie dotyczą!

Anna Szaniawska regionalny rzecznik ZUS w Małopolsce