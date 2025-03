Spis treści

Czym jest ulga dla pracujących seniorów w 2025 roku?

Wprowadzona od 1 stycznia 2022 roku ulga dla pracujących seniorów (tzw. PIT-0) to rozwiązanie zachęcające osoby w wieku emerytalnym do dłuższej aktywności zawodowej. Polega na zwolnieniu z podatku dochodowego przychodów nieprzekraczających 85 528 zł rocznie. Co istotne, nawet po przekroczeniu limitu ulgi, nadal możesz skorzystać z kwoty wolnej od podatku wynoszącej 30 000 zł. W praktyce oznacza to, że podatek zapłacisz dopiero gdy twoje przychody przekroczą 115 528 zł w roku podatkowym.

Kto może skorzystać z ulgi PIT-0 dla seniorów?

Nie wszyscy seniorzy mogą skorzystać z tej ulgi podatkowej. Zwolnienie przysługuje wyłącznie osobom, które:

Ukończyły 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni)

Nie pobierają emerytury lub renty rodzinnej pomimo nabycia do niej uprawnień

WAŻNE: Warunek niepobierania świadczeń dotyczy emerytur z ZUS, KRUS, mundurowych systemów ubezpieczeń, a także innych form świadczeń przysługujących po zakończeniu służby (np. uposażenia sędziowskiego w stanie spoczynku).

Emerytura z zagranicy nie wyklucza ulgi! Jeśli pobierasz emeryturę z innego kraju, a w Polsce pracujesz i nie pobierasz polskiego świadczenia, możesz skorzystać ze zwolnienia podatkowego.

Jakie przychody objęte są ulgą dla pracujących seniorów?

Nie wszystkie formy zarobkowania kwalifikują się do ulgi PIT-0. Zwolnienie obejmuje wyłącznie przychody z:

Pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy)

Umów zleceń zawartych z firmą

Zasiłku macierzyńskiego

Działalności gospodarczej (opodatkowanej według skali podatkowej, podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub korzystającej z ulgi IP Box)

Kluczowy warunek: Przychody muszą podlegać ubezpieczeniom społecznym. Oznacza to, że muszą być odprowadzane składki ZUS.

Które przychody nie są objęte PIT-0 dla seniorów?

Ulga nie obejmuje przychodów z:

Zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (poza zasiłkiem macierzyńskim)

Umów o dzieło

Praw autorskich (z wyjątkiem uzyskanych w ramach umowy o pracę)

Przychodów podlegających zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu

Przychodów zwolnionych od podatku dochodowego na innych podstawach

Przychodów, od których zaniechano poboru podatku w drodze rozporządzenia

Jeśli więc jesteś emerytowanym wykładowcą pracującym na umowie o dzieło lub piszesz artykuły na podstawie umowy o prawa autorskie (bez umowy o pracę), nie skorzystasz z ulgi PIT-0.

Jak w praktyce skorzystać z ulgi dla pracujących seniorów?

Aby pracodawca lub zleceniodawca mógł stosować ulgę w trakcie roku podatkowego:

Złóż pisemne oświadczenie (nie ma urzędowego wzoru) Poinformuj w nim, że spełniasz warunki do zastosowania ulgi Zawrzyj klauzulę: "Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia"

Po złożeniu oświadczenia pracodawca zastosuje zwolnienie najpóźniej od następnego miesiąca. Nawet jeśli nie złożysz go w ciągu roku, możesz skorzystać z ulgi przy rozliczeniu rocznym, o ile spełniasz warunki.

Co jeśli zaczniesz pobierać emeryturę w ciągu roku?

Gdy zdecydujesz się na pobieranie emerytury:

Masz obowiązek poinformować o tym pracodawcę lub zleceniodawcę

Po otrzymaniu informacji przestanie on stosować ulgę (najpóźniej od następnego miesiąca)

Pamiętaj, że ZUS nie przyznaje emerytury automatycznie. Świadczenie jest wypłacane dopiero po złożeniu wniosku. Jeśli chcesz odroczyć emeryturę i korzystać z ulgi, wystarczy nie składać wniosku o przyznanie świadczenia.

Najczęstsze pytania o PIT-0 dla seniorów

Czy muszę najpierw złożyć wniosek o emeryturę, a później ją zawiesić? Nie, nie musisz składać takiego wniosku. Ulga przysługuje osobie, która mimo osiągnięcia wieku emerytalnego nie pobiera świadczenia.

Czy mogę łączyć PIT-0 dla seniorów z innymi ulgami? Limit 85 528 zł jest jeden i wspólny dla ulgi dla pracujących seniorów, ulgi dla rodzin 4+, ulgi dla młodych oraz ulgi na powrót. Nie można ich sumować.

Czy nagroda jubileuszowa jest objęta ulgą? Tak, nagroda jubileuszowa jako przychód z pracy na etacie jest objęta ulgą, nawet jeśli nie jest oskładkowana.

Decyzja o odroczeniu emerytury i kontynuowaniu pracy może przynieść znaczące korzyści finansowe. Dłuższa aktywność zawodowa to nie tylko bieżące ulgi podatkowe, ale także szansa na zgromadzenie dodatkowych składek emerytalnych, co przełoży się na wyższe świadczenie w przyszłości.

