Niedziele handlowe w 2025 roku
Do zamkniętych sklepów w niedzielę zdążyliśmy się przyzwyczaić. W Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami, handel jest dozwolony tylko w wybrane niedziele w roku. W 2025 roku mamy osiem niedziel handlowych, to o jedną więcej niż w ubiegłym roku. Weszły bowiem w życie nowe regulacje dotyczące dodatkowego dnia wolnego. Przypominamy, że w tym roku pierwszy raz wigilia Bożego Narodzenia, czyli 24 grudnia, będzie dniem ustawowo wolnym od pracy, ale jednocześnie w grudniu będzie najwięcej niedziel handlowych. A czy w tę niedzielę obowiązuje zakaz handlu?
Jak czynne są sklepy w niedzielę 10 sierpnia?
Zgodnie z kalendarzem niedziel handlowych 2025, niedziela przypadająca na 10 sierpnia nie jest niedzielą handlową. Nie zrobimy zakupów w takich sklepach jak Biedronka, Lidl, Auchan, Netto, Dino, ale i Pepco czy Rossmann. Nieczynne będą też galerie handlowe. Ustawa przewiduje jednak szereg wyjątków od zakazu handlu w niedziele. Oznacza to, że niektóre placówki mogą być otwarte nawet w niedziele niehandlowe. Do takich placówek należą:
* stacje benzynowe,
* kwiaciarnie,
* piekarnie i lodziarnie,
* sklepy, w których za ladą stoi właściciel,
* placówki gastronomiczne: restauracje, bary i kawiarnie
W niedzielę 10 sierpnia otwarte będą takie sklepy jak: osiedlowe sklepiki prywatne, Żabki czy małe formaty Carrefour.
Niedziele handlowe 2025, które jeszcze przed nami:
* niedziela handlowa 31 sierpnia 2025,
* niedziela handlowa 7 grudnia 2025,
* niedziela handlowa 14 grudnia 2025,
* niedziela handlowa 21 grudnia 2025.
Najbliższa niedziela handlowa w Polsce przypada już za trzy tygodnie - 31 sierpnia. Najlepszym miesiącem na zakupy zdecydowanie będzie grudzień, kiedy to niemal wszystkie niedziele miesiąca będą niedzielami handlowymi.