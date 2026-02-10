Trzynasta emerytura to coroczne wsparcie finansowe dla emerytów i rencistów, wypłacane automatycznie przez ZUS.

W 2026 roku 13. emerytura wyniesie 1978,49 zł brutto, czyli tyle samo co najniższa emerytura po marcowej waloryzacji.

Niektórzy seniorzy otrzymają świadczenie wcześniej niż zwykle, ze względu na zmiany terminów wypłat w kwietniu 2026 roku.

Sprawdź, kto nie otrzyma dodatkowego świadczenia i dlaczego.

13. emerytura 2026 – czym jest dodatkowe świadczenie

13. emerytura to coroczne wsparcie finansowe dla emerytów i rencistów, wprowadzone na mocy ustawy z 9 stycznia 2020 roku. Świadczenie przysługuje niezależnie od wysokości podstawowej emerytury lub renty, a jego wypłata odbywa się bez konieczności składania wniosku. ZUS przekazuje środki automatycznie wszystkim uprawnionym osobom.

Ile wyniesie 13. emerytura w 2026 roku

Po ogłoszeniu danych przez GUS i ustaleniu wskaźnika waloryzacji wiadomo już, że marcowa waloryzacja emerytur w 2026 roku wyniesie 5,3 proc.. Oznacza to wzrost najniższej emerytury do 1978,49 zł brutto – dokładnie tyle wyniesie także trzynasta emerytura. Wypłata zostanie pomniejszona o składkę zdrowotną, a w przypadku świadczeń powyżej 2500 zł brutto również o zaliczkę na podatek dochodowy.

Kiedy wypłacana jest 13. emerytura

Standardowo 13. emerytura trafia do seniorów w kwietniu, razem z regularnym świadczeniem. ZUS realizuje przelewy w stałych terminach: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Jeżeli jednak data wypłaty przypada na dzień wolny od pracy, pieniądze są przekazywane wcześniej – w ostatnim dniu roboczym.

Nowe terminy wypłat trzynastek w kwietniu 2026

Układ kalendarza sprawi, że w kwietniu 2026 roku część emerytów otrzyma świadczenie szybciej. Zmienione terminy wypłat z ZUS wyglądają następująco: 1 kwietnia (środa) – bez zmian,

3 kwietnia (piątek) – zamiast 6 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny),

10 kwietnia (piątek) – bez zmian,

15 kwietnia (środa) – bez zmian,

20 kwietnia (poniedziałek),

24 kwietnia (piątek) – zamiast 25 kwietnia (sobota).

Dla osób otrzymujących świadczenia 6. i 25. dnia miesiąca oznacza to wcześniejszy przelew, obejmujący również 13. emeryturę.

Kto nie otrzyma 13. emerytury w 2026 roku

Mimo powszechnego charakteru świadczenia, nie wszyscy seniorzy dostaną dodatkowe pieniądze. 13. emerytura nie przysługuje osobom, które nie mają prawa do emerytury lub renty na 31 marca 2026 roku, mają zawieszoną wypłatę świadczenia, przebywają poza systemem polskich ubezpieczeń społecznych, są sędziami lub prokuratorami w stanie spoczynku albo pobierają emeryturę olimpijską.

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, Karpacz 2025