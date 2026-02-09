Przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 9.197,79 zł w IV kwartale 2025

Płace wzrosły o 8,5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej

Wynagrodzenia poszły w górę o blisko 5 proc. w relacji do poprzedniego kwartału

Dynamika wzrostu płac pozostaje dwucyfrowa w ujęciu rocznym

Wynagrodzenie brutto przekroczyło 9 tysięcy złotych

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej osiągnęło 9.197,79 zł w czwartym kwartale 2025 roku. To kolejny kwartał, w którym płace Polaków rosną w szybkim tempie. Dane opublikował Główny Urząd Statystyczny.

Wzrost wynagrodzeń rok do roku wyniósł 8,5 proc.

W porównaniu do IV kwartału 2024 roku przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 8,5 proc. To oznacza, że Polacy zarabiali o ponad 700 złotych brutto więcej niż rok wcześniej. Dynamika wzrostu płac utrzymuje się na wysokim poziomie.

Płace rosną również w ujęciu kwartalnym

Wynagrodzenia zwiększyły się także w relacji do III kwartału 2025 roku. Wzrost kwartał do kwartału wyniósł 4,85 proc. To pokazuje, że trend rosnących płac utrzymuje się nie tylko w skali roku, ale również w krótszych okresach.

Co oznaczają dane GUS dla pracowników

Statystyki GUS dotyczą przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób. Rzeczywiste zarobki poszczególnych Polaków mogą znacznie odbiegać od średniej krajowej. Wyjaśniamy to w artykule poniżej. Wiele zależy od branży, regionu i stanowiska. Wzrost wynagrodzeń o 8,5 proc. rok do roku przekłada się na realny wzrost siły nabywczej. Inflacja w tym okresie była niższa niż dynamika płac.

Perspektywy dla rynku pracy w 2026 roku

Rosnące wynagrodzenia to efekt dobrej sytuacji na rynku pracy. Niskie bezrobocie i niedobory pracowników zmuszają pracodawców do podnoszenia płac. Eksperci prognozują, że trend wzrostowy utrzyma się również w kolejnych kwartałach. Dane GUS będą podstawą do negocjacji płacowych w wielu firmach. Pracownicy mogą wykorzystać te informacje jako argument w rozmowach o podwyżkach.

