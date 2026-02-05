Z tego artykułu dowiesz się, że:

Mediana płac: Rzeczywistość daleko od średniej

Główny Urząd Statystyczny (GUS) ujawnił najnowsze statystyki dotyczące mediany wynagrodzeń miesięcznych brutto w gospodarce narodowej za sierpień 2025 roku. Ta miara, znacznie lepiej odzwierciedla rozkład płac niż średnia arytmetyczna. Mediana zarobków Polaków w sierpniu 2025 wyniosła wyniosła 7 tys. 280 zł. Co to oznacza? Dokładnie połowa pracowników w Polsce zarabia mniej niż ta kwota, a druga połowa więcej. Ta wartość jest o 17,4 proc. niższa od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, które w tym samym okresie wynosiło 8 tys. 828 zł. To pokazuje, że stosunkowo niewielka grupa zatrudnionych osiąga średnią pensję, zawyżając ogólny wynik.

Dane GUS, obejmujące całą gospodarkę narodową (w tym mikrofirmy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a także jednostki sfery budżetowej), dają najszerszy obraz sytuacji na polskim rynku pracy. Warto pamiętać, że publikowane co miesiąc dane o wynagrodzeniach w sektorze przedsiębiorstw obejmują jedynie firmy zatrudniające co najmniej dziesięciu pracowników.

Zarobki w Polsce: Kto zarabia najwięcej, a kto najmniej?

Analiza danych GUS pokazuje wyraźne zróżnicowanie wynagrodzeń. W sierpniu 2025 roku 10 proc. najmniej zarabiających osób otrzymało wynagrodzenie co najwyżej w wysokości 4 tys. 666 zł (tzw. decyl pierwszy). Z drugiej strony, 10 proc. najlepiej opłacanych pracowników mogło liczyć na wynagrodzenie co najmniej 13 tys. 882 zł (decyl dziewiąty). Te liczby dobitnie pokazują skalę rozwarstwienia płacowego w Polsce.

Co istotne, osiem z dziewięciu decyli wynagrodzeń wykazało zróżnicowanie ze względu na płeć. Największa nominalna różnica na korzyść mężczyzn wystąpiła w grupie najlepiej zarabiających i wyniosła 1 tys. 885 zł (14 tys. 814 zł dla mężczyzn vs. 12 tys. 929 zł dla kobiet). To podkreśla problem luki płacowej między płciami, który wciąż jest obecny na polskim rynku pracy. Dane te są kluczowe dla zrozumienia rzeczywistego obrazu zarobków w Polsce, wykraczającego poza uśrednione statystyki.

Wpływ płci, wieku i wielkości firmy na wynagrodzenia

Mediana wynagrodzeń w Polsce jest silnie zróżnicowana nie tylko ze względu na poziom zarobków, ale także na płeć, wiek i wielkość firmy. W przypadku mężczyzn mediana wyniosła 7 tys. 543 zł, co stanowi 103,6 proc. wartości ogólnej. Natomiast wśród kobiet było to 7 tys. 045 zł, czyli 96,8 proc. wartości ogólnej. Ta różnica, choć pozornie niewielka, kumuluje się w ciągu kariery zawodowej, prowadząc do znaczących dysproporcji w otrzymywanej emeryturze.

Wiek również odgrywa istotną rolę:

Najwyższą wartość mediany wynagrodzeń odnotowano w grupie wiekowej 45-54 lata , gdzie wyniosła ona 7 tys. 568 zł (104,0 proc. wartości ogólnej).

, gdzie wyniosła ona (104,0 proc. wartości ogólnej). Najniższe zarobki zaobserwowano w grupie 24 lata i mniej - na poziomie 5 tys. 878 zł (80,7 proc. wartości ogólnej),

To wskazuje na to, że doświadczenie zawodowe i staż pracy są kluczowymi czynnikami wpływającymi na wysokość wynagrodzeń.

Z kolei według wielkości podmiotu, najlepiej zarabiało się w firmach zatrudniających 1000 i więcej osób (mediana 8 tys. 563 zł), a najgorzej w mikroprzedsiębiorstwach (do 9 osób), gdzie mediana wyniosła zaledwie 4 tys. 666 zł.

Branże z najwyższymi zarobkami: Informacja i komunikacja liderem

Analiza GUS wskazuje również na znaczące zróżnicowanie wynagrodzeń w zależności od rodzaju działalności gospodarczej. W sierpniu 2025 roku najwyższą medianę wynagrodzeń, wynoszącą 11 tys. 535 zł, odnotowano w sekcji Informacja i komunikacja. W sektorze publicznym liderem była sekcja Działalność finansowa i ubezpieczeniowa z medianą 13 tys. 246 zł, natomiast w sektorze prywatnym ponownie dominowała Informacja i komunikacja (11 tys. 600 zł).

Warto zauważyć, że w 16 z 19 analizowanych sekcji PKD 2007 mediana wynagrodzeń mężczyzn była wyższa niż kobiet. Największa różnica procentowa, wynosząca 35,0 proc. na korzyść mężczyzn, wystąpiła w sekcji Działalność finansowa i ubezpieczeniowa. Ciekawostką jest, że w trzech sekcjach mediana wynagrodzeń kobiet była wyższa od mediany mężczyzn, a największa taka różnica (38,2 proc.) odnotowana została w sekcji Budownictwo. Te dane świadczą o złożoności polskiego rynku pracy i utrzymujących się dysproporcjach w zarobkach, które są zależne od wielu czynników, nie tylko od indywidualnych kwalifikacji.

