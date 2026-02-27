XI Europejski Kongres Samorządów w Mikołajkach. Start już 2 marca

Rekordowa frekwencja, na Kongresie ma być ponad 3000 uczestników z Polski i zagranicy.

W dniach 2-3 marca w Mikołajkach odbędzie się XI Europejski Kongres Samorządów (EKS), który zgromadzi rekordową liczbę ponad 3000 uczestników z Polski i zagranicy. To wyjątkowe wydarzenie stanowi platformę dialogu, współpracy i wymiany dobrych praktyk dla samorządowców oraz wszystkich zaangażowanych w życie lokalne w Europie. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełni rolę głównego partnera Kongresu i przygotował trzy panele dyskusyjne, które stanowią istotną część programu.

Tegoroczny kongres odbędzie się pod hasłem: „Samorząd w czasach niepewności - lokalne odpowiedzi na globalne wyzwania”. Przez globalne kryzysy rozumiane są zmiany klimatu, migracje, czy niestabilność gospodarczą. To właśnie samorządy najszybciej identyfikują potrzeby lokalnej społeczności, co pozwala im na odpowiednie rozwiązanie problemów. Globalne problemy potrzebują rozwiązań na szczeblu lokalnym we współpracy z administracją centralną i biznesem.

Przed rozpoczęciem kongresu zarejestrowano już ponad 3000 gości – liderów świata samorządu, polityki, biznesu, nauki i kultury. Program XI EKS obejmuje ponad 250 wydarzeń, w tym sesje plenarne, panele dyskusyjne, debaty, warsztaty, prezentacje oraz spotkania autorskie. Wydarzenia towarzyszące rozpoczną się już 1 marca.

Wśród gości wydarzenia prezydent Karol Nawrocki, oraz ministrowie

Prezydent Karol Nawrocki weźmie udział kongresie, spotkanie z nim zaplanowano na poniedziałek, 2 marca, w Hotelu Gołębiewski. Będą także przedstawiciele administracji centralnej, samorządu oraz liderów biznesu. Swój udział w wydarzeniu potwierdzili m.in.:

Krzysztof Gawkowski , wicepremier i Minister Cyfryzacji

, wicepremier i Minister Cyfryzacji Stefan Krajewski , Minister Rolnictwa

, Minister Rolnictwa Marcin Kulasek , Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Paulina Piechna - Więckiewicz , podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej

, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Stanisław Bukowiec , sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu w Ministerstwie Infrastruktury

, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu w Ministerstwie Infrastruktury Bożena Żelazowska , sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Maciej Wróbel, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W kongresie weźmie udział wielu polityków i parlamentarzystów, w tym:

Rafał Trzaskowski , prezydent Warszawy i wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej

, prezydent Warszawy i wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Bosak , wicemarszałek Sejmu RP

, wicemarszałek Sejmu RP Mateusz Morawiecki , poseł i wiceprzewodniczący partii Prawo i Sprawiedliwość

, poseł i wiceprzewodniczący partii Prawo i Sprawiedliwość Jerzy Buzek , prezes Rady Ministrów (1997-2001)

, prezes Rady Ministrów (1997-2001) Leszek Miller, prezes Rady Ministrów (2001-2004)

Przedstawiciele samorządu terytorialnego stanowią najliczniejszą grupę gości kongresu – ponad 1000 osób. Udział potwierdzili m.in.:

Marcin Kuchciński , marszałek województwa warmińsko-mazurskiego

, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Paweł Gancarz , marszałek województwa dolnośląskiego

, marszałek województwa dolnośląskiego Łukasz Prokorym , marszałek województwa podlaskiego

, marszałek województwa podlaskiego Robert Szewczyk , prezydent Olsztyna

, prezydent Olsztyna Beata Dudzińska, prezydent Piły

prezydent Piły Arkadiusz Fajok , prezydent Inowrocławia

, prezydent Inowrocławia Konrad Fijołek , prezydent Rzeszowa

, prezydent Rzeszowa Paweł Niewiadomski , prezydent Ostrołęki

, prezydent Ostrołęki Sabina Nowosielska , prezydent Kędzierzyna-Koźle

, prezydent Kędzierzyna-Koźle Paweł Osiewała , prezydent Sieradza

, prezydent Sieradza Szymon Michałek , prezydent Chorzowa

, prezydent Chorzowa Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli

Organizatorem XI Europejskiego Kongresu Samorządów w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, znana jako twórca Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Głównym partnerem Kongresu jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Partnerem wydarzenia jest również Super Biznes.