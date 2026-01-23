XI Europejski Kongres Samorządów w Mikołajkach (2-3 marca) spodziewa się rekordowej frekwencji ponad 3000 gości z Polski i zagranicy

Tylko do końca stycznia możesz zarejestrować się na Kongres w niższej cenie (1100 zł + VAT, a dla kolejnych osób z tego samego urzędu 600 zł + VAT)

Kongres pod hasłem „Samorząd w czasach niepewności” skupi się na lokalnych odpowiedziach na globalne wyzwania, z ponad 250 wydarzeniami w 8 ścieżkach tematycznych

To największe międzynarodowe forum samorządowe w Polsce, organizowane przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich, twórcę Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

XI Europejski Kongres Samorządów w Mikołajkach zapowiada się rekordowo pod względem frekwencji. W wydarzeniu weźmie udział ponad 3000 gości. To ostatnie dni, by zarejestrować się na to forum samorządowe w niższej cenie, która obowiązuje tylko do końca stycznia.

Rekordowa frekwencja i ostatnia szansa na tańszą rejestrację

W dniach 2-3 marca Mikołajki staną się centrum europejskiej debaty o przyszłości samorządów. Organizatorzy spodziewają się ponad 3000 gości z Polski i zagranicy, co będzie nowym rekordem frekwencji. Dynamika rejestracji wskazuje, że tegoroczna edycja znacznie przebije poprzednią, w której uczestniczyło 2800 osób. W ubiegłym roku niemal 1000 uczestników stanowili samorządowcy, w tym 71 prezydentów miast, 186 burmistrzów, 113 starostów i 176 wójtów.

Zainteresowanie wydarzeniem jest tak duże, że organizatorzy przygotowali specjalną ofertę dla przedstawicieli samorządu terytorialnego. Podczas gdy standardowa opłata za udział w konferencji wynosi 1100 zł + VAT, każda kolejna osoba z tego samego urzędu (miasta, gminy, starostwa czy urzędu marszałkowskiego) może zarejestrować się za jedyne 600 zł + VAT, co oznacza rabat w wysokości 45%. Warto się spieszyć, ponieważ niższe opłaty za udział w XI Europejskim Kongresie Samorządów obowiązują tylko do końca stycznia – od 2 lutego stawka dla samorządowców wzrośnie do 1300 zł + VAT.

Jakie wyzwania stoją przed samorządami w 2026 roku?

Tegoroczna edycja kongresu odbędzie się pod hasłem: „Samorząd w czasach niepewności - lokalne odpowiedzi na globalne wyzwania”. Hasło to podkreśla rosnącą rolę władz lokalnych, które stają się pierwszą linią odpowiedzi na kryzysy o skali światowej, takie jak zmiany klimatyczne, migracje czy niestabilność gospodarcza. Dzięki bliskości z mieszkańcami, samorządy są w stanie szybciej diagnozować potrzeby swoich społeczności i wdrażać skuteczne rozwiązania tam, gdzie działania administracji centralnej bywają opóźnione.

Dyskusje podczas spotkań, w których weźmie udział samorząd w Mikołajkach, mają pokazać, jak przekształcać niepewność w impuls do rozwoju. Kluczem do tego jest budowanie partnerstw z organizacjami pozarządowymi, biznesem oraz innymi jednostkami samorządu, co wzmacnia odporność lokalnych wspólnot i pozwala realizować innowacyjne strategie.

Co znajdzie się w programie XI Europejskiego Kongresu Samorządów?

Program wydarzenia jest niezwykle bogaty i obejmuje ponad 250 wydarzeń rozłożonych na dwa dni. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w sesjach plenarnych, panelach dyskusyjnych, warsztatach, prezentacjach oraz ponad 20 spotkaniach autorskich. To największe międzynarodowe forum samorządowe w Polsce, którego program podzielono na osiem głównych ścieżek tematycznych:

Polityka i Bezpieczeństwo,

Zrównoważony Rozwój,

Inwestycje Regionalne,

Gospodarka i Finanse,

Społeczeństwo,

Zdrowie,

Cyfrowy Samorząd,

Kultura, Rekreacja i Turystyka.

Taka struktura pozwoli na kompleksowe omówienie najważniejszych problemów i szans stojących przed liderami lokalnymi w Polsce i Europie.

Kto organizuje największe forum samorządowe w Polsce?

Za organizację XI Europejskiego Kongresu Samorządów odpowiada Fundacja Instytut Studiów Wschodnich. Jest to instytucja z ogromnym doświadczeniem, znana przede wszystkim jako twórca prestiżowego Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Misją fundacji jest tworzenie platformy dialogu i współpracy między kluczowymi sektorami życia publicznego i gospodarczego. Działania te mają na celu wzmacnianie międzynarodowej pozycji Polski, przyciąganie bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz dbałość o rozwój społeczności lokalnych. Głównym partnerem kongresu jest Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Andrzej Domański IMPACT 2025