Rekordowy Kongres Samorządów w Mikołajkach. Ponad 3000 gości

Łukasz Trybulski
Łukasz Trybulski
Marta Kowalska
2026-01-23 0:25

XI Europejski Kongres Samorządów w Mikołajkach zapowiada się rekordowo pod względem frekwencji. W wydarzeniu weźmie udział ponad 3000 gości. To ostatnie dni, by zarejestrować się na to forum samorządowe w niższej cenie, która obowiązuje tylko do końca stycznia. Redakcja "Super Biznesu" objęła patronat medialny nad tym wydarzeniem.

  • XI Europejski Kongres Samorządów w Mikołajkach (2-3 marca) spodziewa się rekordowej frekwencji ponad 3000 gości z Polski i zagranicy
  • Tylko do końca stycznia możesz zarejestrować się na Kongres w niższej cenie (1100 zł + VAT, a dla kolejnych osób z tego samego urzędu 600 zł + VAT)
  • Kongres pod hasłem „Samorząd w czasach niepewności” skupi się na lokalnych odpowiedziach na globalne wyzwania, z ponad 250 wydarzeniami w 8 ścieżkach tematycznych
  • To największe międzynarodowe forum samorządowe w Polsce, organizowane przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich, twórcę Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

XI Europejski Kongres Samorządów w Mikołajkach zapowiada się rekordowo pod względem frekwencji. W wydarzeniu weźmie udział ponad 3000 gości. To ostatnie dni, by zarejestrować się na to forum samorządowe w niższej cenie, która obowiązuje tylko do końca stycznia.

Rekordowa frekwencja i ostatnia szansa na tańszą rejestrację

W dniach 2-3 marca Mikołajki staną się centrum europejskiej debaty o przyszłości samorządów. Organizatorzy spodziewają się ponad 3000 gości z Polski i zagranicy, co będzie nowym rekordem frekwencji. Dynamika rejestracji wskazuje, że tegoroczna edycja znacznie przebije poprzednią, w której uczestniczyło 2800 osób. W ubiegłym roku niemal 1000 uczestników stanowili samorządowcy, w tym 71 prezydentów miast, 186 burmistrzów, 113 starostów i 176 wójtów.

Zainteresowanie wydarzeniem jest tak duże, że organizatorzy przygotowali specjalną ofertę dla przedstawicieli samorządu terytorialnego. Podczas gdy standardowa opłata za udział w konferencji wynosi 1100 zł + VAT, każda kolejna osoba z tego samego urzędu (miasta, gminy, starostwa czy urzędu marszałkowskiego) może zarejestrować się za jedyne 600 zł + VAT, co oznacza rabat w wysokości 45%. Warto się spieszyć, ponieważ niższe opłaty za udział w XI Europejskim Kongresie Samorządów obowiązują tylko do końca stycznia – od 2 lutego stawka dla samorządowców wzrośnie do 1300 zł + VAT.

Jakie wyzwania stoją przed samorządami w 2026 roku?

Tegoroczna edycja kongresu odbędzie się pod hasłem: „Samorząd w czasach niepewności - lokalne odpowiedzi na globalne wyzwania”. Hasło to podkreśla rosnącą rolę władz lokalnych, które stają się pierwszą linią odpowiedzi na kryzysy o skali światowej, takie jak zmiany klimatyczne, migracje czy niestabilność gospodarcza. Dzięki bliskości z mieszkańcami, samorządy są w stanie szybciej diagnozować potrzeby swoich społeczności i wdrażać skuteczne rozwiązania tam, gdzie działania administracji centralnej bywają opóźnione.

Dyskusje podczas spotkań, w których weźmie udział samorząd w Mikołajkach, mają pokazać, jak przekształcać niepewność w impuls do rozwoju. Kluczem do tego jest budowanie partnerstw z organizacjami pozarządowymi, biznesem oraz innymi jednostkami samorządu, co wzmacnia odporność lokalnych wspólnot i pozwala realizować innowacyjne strategie.

Co znajdzie się w programie XI Europejskiego Kongresu Samorządów?

Program wydarzenia jest niezwykle bogaty i obejmuje ponad 250 wydarzeń rozłożonych na dwa dni. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w sesjach plenarnych, panelach dyskusyjnych, warsztatach, prezentacjach oraz ponad 20 spotkaniach autorskich. To największe międzynarodowe forum samorządowe w Polsce, którego program podzielono na osiem głównych ścieżek tematycznych:

  • Polityka i Bezpieczeństwo,
  • Zrównoważony Rozwój,
  • Inwestycje Regionalne,
  • Gospodarka i Finanse,
  • Społeczeństwo,
  • Zdrowie,
  • Cyfrowy Samorząd,
  • Kultura, Rekreacja i Turystyka.

Taka struktura pozwoli na kompleksowe omówienie najważniejszych problemów i szans stojących przed liderami lokalnymi w Polsce i Europie.

Kto organizuje największe forum samorządowe w Polsce?

Za organizację XI Europejskiego Kongresu Samorządów odpowiada Fundacja Instytut Studiów Wschodnich. Jest to instytucja z ogromnym doświadczeniem, znana przede wszystkim jako twórca prestiżowego Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Misją fundacji jest tworzenie platformy dialogu i współpracy między kluczowymi sektorami życia publicznego i gospodarczego. Działania te mają na celu wzmacnianie międzynarodowej pozycji Polski, przyciąganie bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz dbałość o rozwój społeczności lokalnych. Głównym partnerem kongresu jest Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Super Biznes SE Google News

Polecany artykuł:

Pułapka na małych przedsiębiorców. Wystarczy złotówka, by pozbawić małą firmę z…
Andrzej Domański IMPACT 2025
QUIZ od PRL do kapitalizmu. Balcerowicz, bezrobocie, kuroniówka. Jak dobrze znasz polską transformację?
Pytanie 1 z 10
Kiedy wprowadzono Plan Balcerowicza?
Tak zmienił się Leszek Balcerowicz od czasu planu Balcerowicza
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BIZNES
MIKOŁAJKI