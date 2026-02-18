Zakończono kluczowy etap budowy pierwszej polskiej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power, instalując wszystkie 78 fundamentów pod turbiny i stacje elektroenergetyczne

Instalacja potężnych monopali (1300-1700 ton, do 100 m długości) była wyzwaniem logistycznym, angażującym ponad 20 statków i 500 osób, z minimalizacją wpływu na środowisko m.in. dzięki kurtynom bąbelkowym

Projekt, realizowany przez ORLEN i Northland Power, ma dostarczyć pierwszy prąd do polskich domów już w 2026 roku, z pełnym uruchomieniem planowanym na drugą połowę 2026 roku

Po ukończeniu, farma Baltic Power będzie zasilać ponad 1,5 miliona gospodarstw domowych czystą energią, co świadczy o skali i znaczeniu tej inwestycji.

Kluczowy etap budowy Baltic Power zakończony

Prace przy budowie pierwszej polskiej morskiej farmy wiatrowej nabierają tempa. Na dnie Bałtyku stoją już wszystkie fundamenty pod przyszłe turbiny oraz morskie stacje elektroenergetyczne. To oznacza, że zakończył się jeden z najbardziej skomplikowanych i kluczowych etapów całej inwestycji. Projekt, realizowany wspólnie przez Grupę ORLEN i kanadyjską firmę Northland Power, wchodzi w kolejną, zaawansowaną fazę.

Instalacja 78 potężnych konstrukcji, zwanych monopalami, była ogromnym wyzwaniem logistycznym. W operację na środku morza zaangażowanych było ponad 20 specjalistycznych statków i 500 osób, w tym członkowie załóg i przedstawiciele wykonawców.

– Budowa morskiej farmy wiatrowej to ogromne wyzwanie logistyczne. Sukces tych bezprecedensowych działań - względem zakresu i skali prac – to dla nas powód do dumy. Nikt dotychczas w Polsce nie mierzył się z taką inwestycją. Załogi realizowały precyzyjne operacje wbijania fundamentów ważących 1300-1700 ton o długości sięgającej nawet 100 metrów. Zakończenie tego etapu przybliża nas do celu, jakim jest pierwsza farma wiatrowa Baltic Power dostarczająca czysty prąd milionom odbiorców w Polsce jeszcze w tym roku – mówi Ireneusz Fąfara, Prezes Zarządu ORLEN.

Jak wyglądała instalacja fundamentów na środku morza?

Instalacja każdego z fundamentów była precyzyjną operacją inżynieryjną. Monopale, czyli stalowe pale o wadze od 1300 do 1700 ton i długości dochodzącej do 100 metrów, były podnoszone przez specjalistyczne statki, a następnie wbijane w dno morskie za pomocą potężnego młota.

Cała budowa farmy wiatrowej na Bałtyku to bezprecedensowa operacja pod względem skali, wymagająca precyzyjnej koordynacji kilkudziesięciu jednostek pływających. Oprócz głównych statków instalacyjnych, na placu budowy pracowały także holowniki, jednostki transportujące załogę, statki monitorujące środowisko oraz zaopatrzeniowce. Aby zminimalizować wpływ prac na ekosystem morski, obszar instalacji otoczono podwójną podwodną kurtyną bąbelkową. Jej zadaniem było tłumienie hałasu i wibracji generowanych podczas wbijania pali.

– Bezpieczny i precyzyjny montaż wszystkich 78 fundamentów wymaga solidnego planowania, koordynacji i wiedzy specjalistycznej i potwierdza nasze kompetencje w realizacji projektów wiatrowych dużej skali na morzu. To ważny kamień milowy dla projektu, który odzwierciedla siłę połączonych zespołów. Razem z ORLEN jesteśmy o krok bliżej do dostarczania czystej i niezawodnej energii elektrycznej dla milionów gospodarstw domowych w całej Polsce – komentuje Christine Healy, Prezes i CEO Northland Power.

Kiedy farma wiatrowa Baltic Power zacznie działać?

Choć instalacja fundamentów to ogromny sukces, prace na morzu wciąż trwają. Inwestorzy na bieżąco aktualizują postępy, które pokazują, jak zaawansowany jest już cały projekt. Pierwszy prąd z farmy wiatrowej Baltic Power ma popłynąć do polskich domów jeszcze w 2026 roku, choć całkowite zakończenie prac instalacyjnych planowane jest na drugą połowę 2026 roku.

Obecny stan realizacji budowy Baltic Power:

Fundamenty (monopale): 78 z 78 (etap zakończony)

Elementy przejściowe: 60 z 78

Turbiny wiatrowe: 30 z 76

Morskie stacje elektroenergetyczne: 2 z 2 (etap zakończony)

Lądowa stacja elektroenergetyczna: Ukończona w ponad 90%

Kable lądowe: Ukończone w ponad 90%

Morskie kable eksportowe: W trakcie instalacji

Kable międzyturbinowe: Instalacja rozpocznie się wkrótce

Wszystkie działania na obszarze 130 km² koordynuje Centrum Koordynacji Morskiej Baltic Power, które mieści się w ukończonej już bazie serwisowej w Łebie. Od początku budowy w prace zaangażowano około 80 różnych statków i ponad 4500 osób. Po pełnym uruchomieniu farma będzie w stanie zasilić w czystą energię ponad 1,5 miliona gospodarstw domowych.

