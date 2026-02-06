"Wyzwolić potencjał, zbudować jutro”. Druga edycja EFNI Wiosna już w kwietniu

2026-02-06 12:42

Jak uwolnić potencjał Polski i zbudować fundamenty wzrostu na kolejne dekady? Odpowiedzi na te pytania poszukają uczestnicy drugiej edycji EFNI Wiosna, która odbędzie się 14 i 15 kwietnia 2026 r. w hotelu Sofitel Warsaw Victoria. Wydarzenie organizuje Konfederacja Lewiatan. Hasło najbliższej edycji to „Wyzwolić potencjał, zbudować jutro”.

  • EFNI Wiosna to kluczowa debata o przyszłości polskiej gospodarki i jej promocji, gromadząca ponad tysiąc uczestników, w tym stu prelegentów.
  • Wydarzenie skupi się na nowych technologiach, transformacji energetycznej, kapitale ludzkim, przemyśle obronnym i roli kultury jako "soft power" Polski.
  • Uczestnicy będą szukać rozwiązań, jak utrzymać tempo wzrostu i uniknąć stagnacji, gdy dotychczasowy model rozwoju Polski, oparty na taniej sile roboczej i integracji z UE, wyczerpuje swój potencjał.
  • EFNI Wiosna podkreśla pilną potrzebę współpracy między biznesem, administracją, nauką i kulturą, aby chronić osiągnięcia gospodarcze i skutecznie promować Polskę na świecie.

EFNI Wiosna będzie przestrzenią debaty nie tylko o przyszłości polskiej gospodarki, lecz także o skutecznej promocji Polski w Europie i na świecie. W programie znajdą się dyskusje m.in. o nowych technologiach, transformacji energetycznej, kapitale ludzkim, przemyśle obronnym oraz roli kultury jako soft power.

Przez ostatnie ćwierć wieku intensywnej integracji europejskiej Polska utrzymywała imponujące tempo rozwoju gospodarczego – mimo pandemii oraz globalnych kryzysów finansowych i geopolitycznych. Dotychczasowy model, oparty głównie na taniej i szeroko dostępnej sile roboczej, na integracji z Unią Europejską oraz na imporcie technologii i kapitału, stopniowo już wyczerpuje swój potencjał. O tym, jak utrzymać tempo wzrostu i uniknąć ekonomicznej stagnacji, podczas EFNI Wiosna rozmawiać będą przedstawicielki i przedstawiciele biznesu, administracji publicznej, świata nauki, kultury oraz organizacji pozarządowych.

- Sukces zeszłorocznej, debiutanckiej edycji EFNI Wiosna oraz rekomendacje zebrane po październikowej edycji w Sopocie jasno pokazały pilną potrzebę kontynuowania dyskusji o przyszłości Polski i jej miejsca w Europie – podkreśla dr Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Programowej EFNI. Różnorodność tematów i formatów jest wpisana w DNA tego wydarzenia. Podczas wiosennej edycji spojrzymy na rozwój i promocję Polski z wielu perspektyw – od gospodarki i kapitału ludzkiego po naukę, kulturę i sztukę – oferując zarówno panele dyskusyjne, jak i bardziej kameralne formy rozmów - zapowiada twórczyni EFNI.

Według wielu ekspertów Polska przeżywa dziś swoją „Nową Złotą Erę” – moment redefinicji ambicji, ról i przewag konkurencyjnych. - Polska gospodarka ma solidne podstawy, ale przedsiębiorcy wciąż mierzą się z niepewnością regulacyjną, rosnącymi kosztami i wyzwaniami demograficznymi. Dlatego coraz częściej wracam do jednego słowa: współpraca. Musimy lepiej chronić osiągnięcia gospodarcze i przygotować się na rosnące zagrożenia dla stabilności i rozwoju – zaznacza Marek Górski, prezydent Konfederacji Lewiatan. - Rolą Lewiatana jest tworzenie stabilnego otoczenia dla biznesu. W tym kontekście działamy na rzecz transformacji energetycznej, wzmacniania lokalnego przemysłu i dialogu społecznego – dodaje Marek Górski.

EFNI Wiosna będzie też przestrzenią do rozmowy o tym, jak skutecznie promować Polskę w Europie i świecie: jak opowiadać naszą historię poprzez osiągnięcia nauki, jakość edukacji, siłę kultury i kreatywności oraz ambicje młodego pokolenia. - Lewiatan od lat buduje pozycję biznesową Polski na arenie europejskiej, m.in. poprzez intensywną działalność biura w Brukseli, które w tym roku obchodzi jubileusz 25-lecia. Tą wiedzą chcemy się dzielić i warto ją wykorzystać we wzmacnianiu obecności oraz głosu Polski w europejskiej debacie gospodarczej - dodaje dr Henryka Bochniarz.

Organizatorzy spodziewają się, że w EFNI Wiosna weźmie udział ponad tysiąc osób, w tym setka prelegentek i prelegentów. Poruszone zostaną między innymi wątki związane z wizerunkiem Polski jako „zielonej wyspy”, rolą państwa w kształtowaniu gospodarki oraz poszukiwaniem realistycznej strategii rozwoju Polski w nadchodzących dekadach. Tematy te stanowią kontynuację dyskusji podjętych podczas październikowego EFNI w Sopocie oraz rekomendacji EFNI 2025 wypracowanych po 14. edycji. Wiosenna edycja, podobnie jak w roku ubiegłym, odbywa się niezależnie od jesiennej odsłony Forum – tegoroczne 15. już EFNI w Sopocie odbędzie się w dniach 14-16 października.

