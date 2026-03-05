Anna Rulkiewicz, prezeska LUX MED, podkreśla, że prawdziwe przywództwo to nieustanny rozwój, a nie jednorazowe osiągnięcie, co jest kluczową myślą jej nowej książki

Autorka przekonuje, że liderem staje się przez doświadczenia, błędy i rozmowy, a nie tylko przez objęcie stanowiska, co wymaga dojrzewania w tej roli

Skuteczne przywództwo, jak pokazało doświadczenie Rulkiewicz, wymaga budowania zaufania i empatii, wykraczając poza twarde dane i korporacyjne nawyki

Książka "Moc Wartości" oferuje praktyczne porady i osobiste historie, które pomagają zrozumieć własne motywacje i rozwijać się, nie tylko w kontekście zawodowym.

Co to znaczy być liderem?

Wiele osób myśli, że bycie szefem to po prostu wydawanie poleceń i pilnowanie wyników w tabelkach. Anna Rulkiewicz, prezeska jednej z największych prywatnych firm medycznych w Polsce, przez lata też tak uważała. Jednak z czasem zrozumiała, że to tylko niewielki wycinek rzeczywistości.

„Przez lata myślałam, że wiem, co znaczy być liderem. Zarządzałam zespołami, podejmowałam trudne decyzje, współtworzyłam organizację, która z niewielkiej firmy stała się dużą, rozpoznawalną korporacją [...]. Jednak to rozmowy z ludźmi [...] uświadomiły mi coś znacznie ważniejszego. Liderem się nie bywa – liderem się staje, a rozwój w tej roli nigdy się nie kończy” – pisze w swojej książce „Moc Wartości. Przywództwo w świecie zmian”.

To kluczowa myśl jej poradnika. Autorka przekonuje, że szefem można zostać z dnia na dzień, ale liderem staje się latami – przez doświadczenia, rozmowy i, co najważniejsze, przez popełniane błędy. To nie jest stanowisko, które się dostaje, ale rola, do której trzeba dojrzeć.

Jak zarządzać zespołem, gdy teoria spotyka się z praktyką?

Najlepsze lekcje przychodzą niespodziewanie. Dla Rulkiewicz takim momentem było objęcie stanowiska prezeski w niewielkiej wówczas firmie medycznej. Przyzwyczajona do świata finansów, gdzie liczą się twarde dane, była pewna siebie i swoich metod. Szybko jednak zderzyła się ze ścianą – oporem związków zawodowych pielęgniarek.

To doświadczenie zmusiło ją do całkowitej zmiany podejścia. Zrozumiała, że arkusze Excela to nie wszystko. Skuteczne przywództwo w biznesie wymaga zbudowania zaufania i zrozumienia obaw ludzi, zwłaszcza gdy są od ciebie starsi i bardziej doświadczeni w swojej dziedzinie. Musiała odłożyć na bok korporacyjne nawyki i nauczyć się słuchać. Ta lekcja pokory, jak sama przyznaje, nauczyła ją utrzymywać równowagę między finansowymi celami a dobrem pracowników i pacjentów.

Jakie wartości powinien mieć dobry lider?

Co robić, gdy trzeba podjąć trudną decyzję? W co wierzyć, gdy rynek ciągle się zmienia? Dla Anny Rulkiewicz odpowiedzią są wartości. To one stanowią jej kompas w biznesie. W książce podkreśla, że odwaga, empatia, pokora i odpowiedzialność nie są tylko pustymi hasłami, ale realnymi narzędziami w codziennej pracy menedżera.

To właśnie w oparciu o nie podejmuje kluczowe decyzje. Jak sama mówi, zysk jest ważny, ale nie zawsze musi być celem nadrzędnym. Równie istotne jest to, jaki ślad zostawia po sobie firma. Dlatego tak dużą wagę przykłada do patriotyzmu gospodarczego.

„Lider nie żyje w próżni organizacyjnej. Każda decyzja ma swój ślad – w ludziach, społecznościach, środowisku” – zaznacza.Prowadzenie biznesu z sensem to według niej świadomość, że firma jest częścią większej całości i ma na nią realny wpływ.

Czy książka o przywództwie jest tylko dla menedżerów?

Choć książka jest skarbnicą wiedzy dla obecnych i przyszłych menedżerów, jej przekaz jest znacznie szerszy. To nie jest typowy podręcznik zarządzania. Autorka łączy osobiste historie z praktycznymi ćwiczeniami – głównie pytaniami, które czytelnik powinien zadać samemu sobie. Pomagają one lepiej zrozumieć własne motywacje, mocne strony i obszary do rozwoju, nie tylko w kontekście zawodowym.

Dzięki temu "Moc Wartości" staje się przewodnikiem dla każdego, kto chce świadomie budować swoją karierę i życie. To lektura dla osób, które szukają inspiracji, chcą przewodzić z odwagą i sensem, ale też dla tych, którzy po prostu zastanawiają się, co jest dla nich naprawdę ważne. To dowód na to, że wiedza o tym, jak być dobrym liderem, przydaje się nie tylko w wielkiej korporacji, ale też w małym zespole, a nawet we własnym życiu.

