Accor osiągnął w 2025 roku rekordowe wyniki finansowe, z przychodami na poziomie 5,6 mld euro i zyskiem EBITDA przekraczającym 1,2 mld euro, co świadczy o silnej pozycji firmy.

Sukces Accor to wynik nowej strategii organizacyjnej, podziału na dwie dywizje (hotele premium/średnie/ekonomiczne i luksusowe) oraz przemyślanej ekspansji geograficznej.

Grupa dynamicznie powiększa sieć hoteli, otwierając w 2025 roku 303 nowe obiekty (prawie 51 000 pokoi), co zwiększyło jej portfolio do ponad 5800 hoteli.

Accor planuje dalszy intensywny rozwój, mając w przygotowaniu ponad 1500 kolejnych obiektów, co zapowiada utrzymanie wysokiego tempa wzrostu w przyszłości.

Miliardowe zyski i dynamiczny wzrost. Jakie są wyniki finansowe Accor?

Jeden z największych graczy na światowym rynku hotelowym ma za sobą kolejny bardzo dobry rok. Firma pochwaliła się rezultatami, które potwierdzają jej silną pozycję mimo zmiennej sytuacji gospodarczej na świecie. Wyniki finansowe Accor za 2025 rok pokazują, że skonsolidowane przychody grupy wzrosły do 5 639 milionów euro, co oznacza wzrost o 4,5% w porównaniu z rokiem poprzednim (przy stałych kursach walut).

Równie dobrze wygląda kluczowy dla rentowności wskaźnik EBITDA, czyli zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek, podatków i amortyzacji. Wyniósł on 1 201 milionów euro, co oznacza wzrost o 13,3% i wynik lepszy od wcześniej ogłaszanych prognoz. Na ten rezultat złożył się stabilny wzrost w dywizji hoteli ekonomicznych i średniej klasy (o 2,4%) oraz bardzo dynamiczny w segmencie luksusowym (o 9,8%). Globalny wskaźnik RevPAR, czyli przychód na jeden dostępny pokój, również wzrósł o 4,2%.

Co stoi za sukcesem grupy Accor?

Jak tłumaczy firma, za tak dobrymi wynikami stoi kilka kluczowych czynników. Przede wszystkim to efekt nowej organizacji, która opiera się na dwóch niezależnych dywizjach: jednej dla hoteli premium, średniej klasy i ekonomicznych, a drugiej dla segmentu luksusowego. Taki podział pozwala lepiej zarządzać ofertą i szybciej reagować na potrzeby rynku.

Kolejnym elementem jest przemyślana strategia geograficzna. Dzięki zdywersyfikowanemu portfolio hoteli na całym świecie Accor jest mniej podatny na kryzysy w pojedynczych regionach. Firma mocno inwestuje też we własne platformy dystrybucji, a zwłaszcza w rozwój programu lojalnościowego ALL Accor, który ma przyciągać i utrzymywać stałych klientów.

Sukcesu nie ukrywa prezes i dyrektor generalny grupy, Sébastien Bazin. - W 2025 roku Accor ponownie wypracował solidne wyniki, z sukcesem realizując średnioterminowe cele. Kolejny rok wzrostów to najlepszy dowód na siłę naszego modelu biznesowego, atrakcyjność portfolio marek i trafnie obraną strategię geograficzną. To także bezpośrednia zasługa ogromnego zaangażowania wszystkich naszych zespołów – wyjaśnia Sébastien Bazin, Chairman & Chief Executive Officer, Accor.

Prezes dodał, że dzięki mocnym fundamentom, takim jak program lojalnościowy, innowacyjne narzędzia oparte na sztucznej inteligencji i bogaty portfel inwestycji, grupa może rozwijać się jeszcze szybciej. Zapowiedział, że w 2026 roku firma z pełną determinacją będzie kontynuować obraną strategię.

Rozwój sieci Accor nie zwalnia tempa

Solidne wyniki finansowe idą w parze z dynamiczną ekspansją. Imponujące przychody grupy Accor to także efekt konsekwentnego rozwoju sieci hoteli na całym świecie. Tylko w 2025 roku firma otworzyła 303 nowe obiekty, co przełożyło się na blisko 51 000 dodatkowych pokoi. Oznacza to, że w ciągu zaledwie 12 miesięcy sieć hoteli Accor powiększyła się netto o 3,7%.

Na koniec grudnia 2025 roku całe portfolio grupy liczyło 5 836 hoteli z łącznie 881 427 pokojami. To jednak nie koniec inwestycji. Firma poinformowała, że w fazie przygotowań znajduje się kolejnych 1 527 obiektów, które w przyszłości zaoferują ponad 257 000 pokoi. Tak duży portfel nadchodzących inwestycji pokazuje, że grupa z optymizmem patrzy w przyszłość i zamierza utrzymać wysokie tempo wzrostu, umacniając swoją pozycję globalnego lidera branży hotelowej.

