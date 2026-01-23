Hotel Gołębiewski w Pobierowie zapowiada otwarcie, co potwierdza intensywna rekrutacja na kilkanaście stanowisk, od administracji po gastronomię.

Inwestycja, opóźniona od 2021 roku, jest jedną z najbardziej wyczekiwanych nad Bałtykiem, położoną zaledwie 150 metrów od morza.

Będzie to największy hotel w Polsce, oferujący 1,4 tys. pokoi dla 2,2 tys. gości (do 3 tys. z dostawkami) w 13-piętrowym budynku.

Goście mogą liczyć na bogate zaplecze rozrywkowe i relaksacyjne, w tym SPA & Wellness, kino, ściankę wspinaczkową, kręgielnię i dyskotekę.

Po latach oczekiwania Hotel Gołębiewski w Pobierowie w końcu daje sygnały, że zbliża się do momentu przyjęcia pierwszych gości - pisze serwis radiozet.pl W mediach społecznościowych pojawił się krótki komunikat, który natychmiast wywołał poruszenie wśród internautów.

"Wkrótce otwieramy nowy hotel w Pobierowie. Rozpoczynamy rekrutację i zapraszamy do przesyłania aplikacji" - czytamy w krótkim wpisie.

Choć nadal nie podano konkretnej daty startu działalności, sama zapowiedź oraz działania kadrowe mogą świadczyć o tym, że przygotowania wchodzą w ostatnią fazę.

Rekrutacja w Hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Jakie są oferty pracy?

Wraz z zapowiedzią otwarcia pojawił się kolejny istotny sygnał: aktywny nabór pracowników. Według dostępnych informacji 21 stycznia opublikowano kilkanaście nowych ogłoszeń dotyczących zatrudnienia w obiekcie.

Sieć poszukuje osób na różne stanowiska – zarówno w administracji, jak i w gastronomii czy obsłudze gości. Rekrutacja obejmuje m.in.: księgowego, kierownika recepcji, recepcjonistę, cukiernika, kierownika służby pięter, specjalistę ds. administracji i kontroli gastronomii, kucharza, magazyniera w dziale gastronomii, kierownika basenu, inspektora służby pięter, bufetowego/deseranta oraz specjalistę ds. kadr i płac.

Otwarcie opóźnione od 2021 roku

Nowy obiekt miał zostać udostępniony gościom już w 2021 roku, jednak otwarcie przesuwało się w czasie. Powodem były różnego rodzaju komplikacje, w tym także kwestie prawne, które uniemożliwiały szybkie uruchomienie działalności.

Mimo opóźnień inwestycja pozostaje jedną z najbardziej komentowanych nad polskim morzem. Hotel powstaje przy ul. Frontowej 1, około 150 metrów od linii Bałtyku, co czyni go wyjątkowo atrakcyjnym wyborem dla osób szukających wypoczynku blisko plaży.

Największy hotel nad Bałtykiem. Jakie atrakcje zaoferuje obiekt?

Hotel Gołębiewski w Pobierowie ma być największym hotelem nie tylko nad polskim morzem, ale też w całej Polsce. 13-piętrowy budynek pomieści 2,2 tys. gości w 1,4 tys. pokojach, a po uwzględnieniu tzw. dostawek nawet do 3 tys. osób.

W środku przewidziano liczne atrakcje i rozbudowaną strefę wypoczynku. Goście mają skorzystać m.in. z zaplecza SPA & Welness, a także takich udogodnień jak sala kinowa, ścianka wspinaczkowa, kręgielnia czy dyskoteka. Cały kompleks powstał na powierzchni aż 30 ha, co pokazuje skalę całej inwestycji.

