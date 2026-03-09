Jaga Pizza z Białegostoku zdobyła tytuł Restauracji Roku 2025 w plebiscycie Pyszne.pl Awards, zaskakując różnorodnością oferty, która wykracza poza włoskie specjały.

Kuchnia azjatycka dominuje na polskim rynku, z ośmioma nagrodzonymi restauracjami, w tym Woosabi Włodkowica z Wrocławia jako liderem kategorii Azjatyckie Smaki.

Kebab Mangal DÖNER x Lukas Podolski z Zabrza został uznany za Najpyszniejszego Kebaba w Polsce, co świadczy o rosnącej popularności konceptów celebryckich i ich jakości.

Plebiscyt wprowadził nowe kategorie, takie jak "Śniadanie Mistrzów" i "Najlepszy Sklep", wskazując na poszerzanie się oferty dostaw jedzenia i zakupów spożywczych w Polsce.

Restauracja Roku 2025: Niespodziewany triumfator z Białegostoku

To już oficjalne. Klienci serwisu Pyszne.pl po raz kolejny zdecydowali, które lokale zasługują na miano najlepszych w kraju. Po dwóch tygodniach głosowania poznaliśmy laureatów, a najważniejszy tytuł okazał się sporym zaskoczeniem. Tytuł Restauracji Roku 2025 w plebiscycie Pyszne.pl Awards 2025 zdobyła Jaga Pizza z Białegostoku. To jedyny lokal w tegorocznej edycji, który sięgnął po podwójną koronę – wygrał nie tylko w kategorii ogólnopolskiej, ale także po raz czwarty z rzędu w swoim województwie.

Co ciekawe, choć nazwa wskazuje na włoską specjalizację, restauracja zdobyła serca klientów znacznie szerszą ofertą, w której obok pizzy znajdziemy też dania azjatyckie, burgery czy makarony.

- Wydaje mi się, że gości najbardziej przyciąga szeroki wybór w menu, sprawny czas realizacji zamówień oraz dobry stosunek ceny do jakości. Duże znaczenie ma też to, co robimy w social mediach, oraz fakt, że goście chętnie odwiedzają nas również na miejscu – komentuje Kamil Oniszczuk z Jaga Pizza.

Azjatycka fala i najlepszy kebab w Polsce. Główne trendy kulinarne

Wyniki plebiscytu wyraźnie pokazują, co najchętniej zamawiają Polacy. Nie słabnie popularność kuchni włoskiej – w kategorii Włoska Uczta zwyciężył lokal Boskie Ciao pizza-birra-vino ze Szczecina. Jednak to smaki z Dalekiego Wschodu zdają się obecnie dominować na kulinarnej mapie Polski. Tegoroczne wyniki Pyszne.pl Awards 2025 potwierdzają, że Polacy pokochali smaki Azji – wyróżniono aż osiem restauracji z tego regionu. Statuetka w głównej kategorii Azjatyckie Smaki trafiła do Woosabi Włodkowica z Wrocławia, a wśród nagrodzonych znalazły się też m.in. lokale serwujące dania kuchni tajskiej (Tajka z Gorzowa Wielkopolskiego) czy koreańskiej (Chickiyo z Katowic).

- Sekretem naszego sukcesu jest konsekwencja i ambicja, by w swojej kategorii wyznaczać standard. Nie idziemy na kompromisy w kwestii jakości i dbamy o każdy detal — od produktu po obsługę i tempo realizacji zamówień – mówi Kamil Ośka z Woosabi Włodkowica.

A co z kebabem? Dyskusje o tym, gdzie serwują najlepszy, to już niemal sport narodowy. Według klientów Pyszne.pl, poprzeczka idzie w górę. Tytuł Najpyszniejszego Kebaba w Polsce zdobył Kebab Mangal DÖNER x Lukas Podolski z Zabrza. To koncept znanego piłkarza, który na rynku zadebiutował zaledwie rok temu, a już zdołał podbić podniebienia Polaków.

Nowe kategorie i stali bywalcy. Kto jeszcze został nagrodzony?

Plebiscyt pokazuje nie tylko gusta zamawiających, ale też rozwój samego rynku dostaw. Tegoroczna edycja Pyszne.pl Awards 2025 przyniosła też zupełnie nowe kategorie, jak Śniadanie Mistrzów (zwycięzca: AIOLI inspired by Katowice) czy Najlepszy Sklep (laureat: Carrefour). To sygnał, że Polacy coraz częściej zamawiają z dowozem nie tylko obiad czy kolację, ale także poranny posiłek i codzienne zakupy.

Wśród nagrodzonych nie zabrakło też stałych bywalców, którzy od lat utrzymują wysoki poziom. Przykładem jest krakowski lokal Turlaj Klopsa Karmelicka, który kolejny rok z rzędu triumfował w kategorii Roślinne Inspiracje. Pojawili się też ciekawi debiutanci, jak Taverna Akropolis Rynek z Wrocławia, która zdobyła nagrodę Nowe Smaki za autentyczną kuchnię grecką.

- Myślę, że nasz sukces wynika przede wszystkim z bardzo wysokiej jakości produktów, które sami sprowadzamy z Grecji. Polacy nie są już narodem, który da się przekonać czymś „podobnym” – dziś autentyczność ma ogromne znaczenie – podkreśla Georgios Vafidis, właściciel warszawskiej restauracji Pita Bros, która zwyciężyła w stolicy.

Plebiscyt Pyszne.pl to obecnie jedno z najszerszych badań preferencji kulinarnych Polaków, a jego wyniki jasno pokazują, że na rynku jest miejsce zarówno dla sprawdzonych, lokalnych marek, jak i dla nowych konceptów, które stawiają na jakość i autentyczność.

