W dniach 23-24 lutego 2026 r. w Toruniu odbędzie się XXXIII edycja jednego z najważniejszych kongresów o charakterze społeczno-gospodarczym w Polsce: Welconomy Forum in Toruń. Hasłem przewodnim forum będzie bezpieczeństwo, nie tylko militarne, ale też finansowe, społeczne i zdrowotne. Organizatorem Welconomy jest Stowarzyszenie „Integracja i Współpraca” a patronat medialny nad wydarzeniem objął „Super Biznes”.

Autor: Lukasz Piecyk Mężczyzna w garniturze i czerwonym krawacie przemawia z mównicy z logo Copernicus Toruń Hotel na Welconomy Forum, z wielkim napisem "WELCONOMY FORUM IN TORUŃ GOSPODARKA - NAUKA - INNOWACYJNOŚĆ" w tle. Debaty na temat bezpieczeństwa, relacja dostępna na portalu Super Biznes.
  • Jubileuszowe, 33. Welconomy Forum w Toruniu, obchodzące 25-lecie, zgromadzi blisko 2000 uczestników z kraju i zagranicy, w tym przedstawicieli rządu i biznesu.
  • Tegoroczna edycja pod hasłem „Po pierwsze bezpieczeństwo…” skupi się na różnych jego wymiarach, od narodowego i militarnego, po gospodarcze, energetyczne i żywnościowe.
  • Forum poświęci również uwagę bezpieczeństwu zdrowotnemu, podkreślając rolę komunikacji w zdrowiu publicznym i walkę z dezinformacją za pomocą nowoczesnych technologii.
  • Organizatorzy Welconomy dążą do promocji regionu jako atrakcyjnego miejsca do inwestowania i nawiązywania kluczowych kontaktów handlowych.
Jubileuszowe Welconomy pod hasłem bezpieczeństwa

Toruń ponownie stanie się centrum debaty o gospodarce i przyszłości. W tym roku organizatorzy spodziewają się blisko dwóch tysięcy uczestników z Polski i zagranicy, co czyni nadchodzącą edycję wydarzenia wyjątkową. Tegoroczne Welconomy Forum in Toruń to nie tylko okazja do dyskusji, ale także świętowanie jubileuszu 25-lecia obecności forum w województwie kujawsko-pomorskim.

Na liście gości znaleźli się przedstawiciele rządu, parlamentarzyści, samorządowcy, naukowcy oraz przedsiębiorcy. Jak podkreślają organizatorzy, to właśnie podczas takich spotkań padają ważne deklaracje i nawiązywane są kluczowe kontakty handlowe.

– Jestem dumny z tego, że przez te wszystkie lata mogliśmy promować nasz region i nasze miasto pokazując licznym gościom z kraju i zagranicy, że jest to miejsce atrakcyjne nie tylko pod względem turystycznym, ale też miejsce, gdzie warto inwestować – mówi dr Jacek Janiszewski, twórca i organizator Welconomy.

Jakie tematy zdominują tegoroczne forum?

Tegoroczna, XXXIII edycja, przebiegać będzie pod hasłem „Po pierwsze bezpieczeństwo…”. To słowo klucz, które zostanie odmienione przez wszystkie przypadki. Uczestnicy forum wezmą udział w panelach dyskusyjnych poświęconych różnym wymiarom bezpieczeństwa – od narodowego i militarnego, przez społeczne, aż po indywidualne.

Szczególny nacisk zostanie położony na kwestie gospodarcze. Wśród głównych tematów rozmów znajdzie się bezpieczeństwo ekonomiczne i finansowe kraju, a także bezpieczeństwo energetyczne i żywnościowe. Dwa dni intensywnych debat i rozmów kuluarowych mają przynieść odpowiedzi na najbardziej aktualne pytania dotyczące stabilności Polski i świata w niestabilnych czasach.

Bezpieczeństwo to także zdrowie i walka z dezinformacją

W programie forum nie zabraknie również paneli poświęconych bezpieczeństwu zdrowotnemu. Eksperci zwracają uwagę, że jest ono fundamentem stabilnego państwa i w dzisiejszych czasach nabiera zupełnie nowego znaczenia. Jednym z kluczowych wątków będzie rola komunikacji w zdrowiu publicznym.

– Bezpieczeństwo zdrowotne jest fundamentem stabilnego państwa, a w dzisiejszym świecie zyskuje ono zupełnie nowy wymiar. Podczas XXXIII edycji Welconomy chcemy podkreślić, że sprawne zdrowie komunikacyjne to nie tylko kwestia komfortu, ale kluczowy element bezpieczeństwa społecznego – bez możliwości swobodnego porozumiewania się trudno mówić o świadomym uczestnictwie w życiu publicznym czy odporności na dezinformację – mówi prof. Piotr H. Skarżyński ze Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach.

Jak dodaje profesor, nowoczesne technologie medyczne to nie tylko narzędzia diagnostyczne, ale także broń w walce z fake newsami. Dzięki precyzyjnym systemom jesteśmy w stanie szybciej reagować na zagrożenia oraz skutecznie przeciwdziałać fali dezinformacji i fake newsów medycznych. Dyskusja na ten temat będzie kontynuowana podczas majowej konferencji w Kajetanach, która ma stać się globalnym forum wymiany wiedzy dla specjalistów.    

