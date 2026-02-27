Wcześniejsi emeryci i renciści muszą do 2 marca poinformować ZUS o dodatkowych przychodach z 2025 roku.

Jeśli przekroczyłeś limity zarobkowe, ZUS może zmniejszyć lub zawiesić twoje świadczenie.

W 2025 roku obowiązywały dwa progi – 72 562 zł i 134 757,80 zł brutto rocznie.

Sprawdź, kto jest zwolniony z tego obowiązku i jakie dokumenty trzeba złożyć.

Kogo dotyczy obowiązek rozliczenia z ZUS?

Obowiązek rozliczenia przychodów dotyczy osób, które pobierały wcześniejszą emeryturę lub rentę i jednocześnie uzyskiwały dodatkowe dochody, czyli dorabiały do świadczenia emerytalnego lub rentowego. Chodzi o wynagrodzenia z umowy o pracę, umowy zlecenia, przychody z działalności gospodarczej, a także z tytułu zasiadania w radach nadzorczych.

Warunek jest kluczowy: osoba taka nie może mieć ukończonego powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. To właśnie ta grupa jest objęta limitami dorabiania do świadczeń.

Jakie dokumenty złożyć w ZUS przed 2 marca?

Przychody należy udokumentować w jeden z dwóch sposobów. Pracownicy etatowi przedstawiają zaświadczenie wydane przez zakład pracy. Osoby prowadzące działalność gospodarczą składają własne oświadczenie, w którym podają podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jako swój przychód.

Trzeba pamiętać także o wykazaniu przychodów z pracy za granicą oraz z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej. Dokumenty można złożyć osobiście w oddziale ZUS, wysłać pocztą lub przez platformę PUE ZUS.

Ile można było zarobić w 2025 roku bez konsekwencji?

W 2025 roku obowiązywały dwa progi przychodowe:

72 562,00 zł brutto rocznie – dopuszczalna kwota przychodu (70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pomnożonego przez 12). Po jej przekroczeniu ZUS zmniejsza świadczenie.

134 757,80 zł brutto rocznie – graniczna kwota przychodu (130 proc.). Po jej przekroczeniu ZUS zawiesza wypłatę świadczenia w całości.

Miesięczne rozliczenie może uchronić cię przed zwrotem pieniędzy

ZUS może rozliczyć świadczenie rocznie lub miesięcznie. Warto złożyć zaświadczenie z wyszczególnieniem zarobków w poszczególnych miesiącach – nie tylko łączną kwotę roczną. Jeśli w jednych miesiącach zarobki były wyższe niż limit, ale w innych niższe, roczne rozliczenie może sprawić, że nie będziesz musiał zwracać pobranych świadczeń.

Kto nie musi się rozliczać z ZUS?

Z obowiązku rozliczenia przychodów zwolnione są następujące osoby:

Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni), mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń i nie muszą informować ZUS o zarobkach. Wyjątkiem są ci, którzy powszechny wiek emerytalny osiągnęli w 2025 roku – muszą rozliczyć przychody z miesięcy sprzed jego ukończenia.

Z obowiązku zwolnieni są również: pobierający rentę rodzinną z jednoczesnym prawem do emerytury z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, otrzymujący emeryturę częściową, renciści wojenni i wojskowi, których niezdolność do pracy wiąże się ze służbą, a także uczniowie i studenci do 26. roku życia pobierający rentę rodzinną i zatrudnieni na umowach zlecenia lub agencyjnych.

Nie zwlekaj – ostateczny termin to 2 marca 2026

Ostatni dzień lutego wypada w niedzielę, dlatego termin złożenia dokumentów w ZUS automatycznie przesuwa się na poniedziałek, 2 marca 2026 roku. Niedopełnienie obowiązku może skutkować koniecznością zwrotu nienależnie pobranych świadczeń lub ich zawieszeniem. Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z najbliższą placówką ZUS lub zadzwoń na infolinię: 22 560 16 00.

