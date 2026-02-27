Biedronka i Lidl kuszą sprzętem „na wojnę”! Ceny? Już od kilkunastu złotych!

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
Marta Kowalska
2026-02-27 13:36

Lidl sprzedaje „wojenny” asortyment online, a Biedronka ponownie wprowadza akcesoria Wild Trek do swojej oferty - pisze "Fakt". W sprzedaży są plecaki z gwizdkiem i etykietą SOS, namiot dla trzech osób za 349,48 zł oraz powerbank o pojemności 30 000 mAh w cenie 99 zł.

Zewnętrzne fasady sklepów Lidl (po lewej) i Biedronka (po prawej) w słoneczny dzień. W tle niebieskie niebo. Na Super Biznes przeczytasz o ich ofertach survivalowych.

i

Autor: Karolis Kavolelis / Shutterstock // Piotr Tomaszewski Zewnętrzne fasady sklepów Lidl (po lewej) i Biedronka (po prawej) w słoneczny dzień. W tle niebieskie niebo. Na Super Biznes przeczytasz o ich ofertach survivalowych.
  • Lidl i Biedronka wprowadzają do swoich ofert online szeroki asortyment produktów "na trudne czasy", wcześniej kojarzonych z turystyką.
  • W Lidlu znajdziesz m.in. noże z krzesiwem (29,99 zł), kuchenki survivalowe (39,99 zł), wielofunkcyjne peleryny (99 zł) oraz plecaki z gwizdkiem i etykietą SOS.
  • Biedronka ponownie oferuje akcesoria Wild Trek, w tym termosy (44,99 zł), kuchenki gazowe (34,99 zł) oraz powerbanki z latarką (99 zł).
  • Ceny produktów survivalowych w dyskontach zaczynają się już od kilkunastu złotych, oferując szeroki wybór od drobnych gadżetów po kompletne wyposażenie biwakowe.

Survivalowe akcesoria w Lidlu

W sklepie internetowym Lidla możemy znaleźć m.in. nóż składany z krzesiwem za 29,99 zł czy kuchenkę survivalową w cenie 39,99 zł. Za 99 zł dostępna jest wielofunkcyjna peleryna, która może służyć jako plandeka, mata podłogowa lub poncho przeciwdeszczowe z kapturem.

W asortymencie Lidla pojawiła się także lampa gazowa o wysokości 27 cm (z trzema koszulkami żarowymi) za 39,99 zł oraz kuchenka gazowa w tej samej cenie. Zielony termos Parkside ze stali szlachetnej o pojemności ok. 400 ml kosztuje 29,99 zł.

Toporek trekkingowy wyceniono na 25,99 zł, natomiast latarka czołowa LED Stripe z kablem USB Typ-C – na 49,99 zł.

Plecak z gwizdkiem i etykietą SOS

Wśród większych produktów znalazł się namiot kopułowy Topeka dla trzech osób. Model wodoszczelny z przedsionkiem kosztuje 349,48 zł. Mniejszy plecak Crivit (30 litrów, maks. 19 kg obciążenia) to wydatek 69,90 zł. W zestawie znajduje się gwizdek sygnalizacyjny, etykieta SOS z numerami alarmowymi i zintegrowany pokrowiec przeciwdeszczowy — chowany w oddzielnej dolnej komorze.

Droższy plecak trekkingowy za 159 zł oferuje pojemność 60 litrów, regulowany pas biodrowy i miejsce na bukłak z wodą. On również wyposażony jest w gwizdek i etykietę SOS.

W ofercie dostępne są też maty: termiczna za 34,99 zł, samopompująca za 78,90 zł oraz izolacyjna LANO (195 × 57 × 8 cm) za 639 zł.

Biedronka i powrót Wild Trek

Także Biedronka ponownie wprowadziła do sprzedaży akcesoria Wild Trek. Wcześniej plecak „przetrwania” szybko zniknął z półek. Do 11 marca 2026 r. klienci mogą kupić m.in. litrowy termos za 44,99 zł, kuchenkę gazową za 34,99 zł czy hamak z moskitierą (280 × 140 cm) za 59,90 zł.

W cenie 19,99 zł dostępne są m.in. chusta ochronna, latarka taktyczna akumulatorowa, nóż składany, śpiwór termiczny (200 × 90 cm) oraz saperka z pokrowcem.

Za 99 zł oferowany jest powerbank z latarką (cztery tryby świecenia, USB-C i Lightning, 30 000 mAh). W tej samej sieci kupić można także radio solarne z korbką, lornetkę z 22-krotnym powiększeniem czy nóż w stylu skandynawskim za 59,90 zł.

  

